441 Tage sind nunmehr verstrichen nach dem letzten Auftritt von Marcus King samt Band in Berlin. Kurz vor dem ersten Lockdown noch hatte der Musiker aus South Carolina sein Solo-Album „El Dorado“ vorstellen können. Dann kam die große Sendepause. Für alle. Besagte Platte war schon eine wahre Goldgrube für jene, die mit Blues, Country, Soul und Southern Rock sowie einem berauschenden Gitarristen mit aufreizender Stimme recht viel anfangen konnten. Nun legt The Marcus King Band nach mit „Soul Inside“ (Fantasy Records/Universal). Eigentlich das Debüt, das nun erst als weltweite Veröffentlichung nachgereicht wird. Herr König, gerade mal 19 Jahre alt, ließ es 2016 sehr virtuos und sehr locker angehen bei den Aufnahmen.

Unerreicht: Crosby, Stills, Nash und Young. Quelle: Promo

Unaufhaltsam ziehen die Stücke den Hörer in ihren Bann. Überzeugende Jams, die vor Kraft, Energie und Einfällen nur so sprühen. Funky, psychedelisch, jazzy. Genregrenzen existieren für King und Kollegen schlicht nicht.

Meilenstein der Woche Vollumfänglicher lässt sich dieser Klassiker des Folk-Rock wohl kaum drehen, wenden und besichtigen: Die Rede ist von „Déjà Vu“ (Rhino/Warner). Das Großwerk von Crosby, Stills, Nash & Young. Es stammt aus dem Jahr 1970. Nun wird auf der 50th Anniversary Deluxe Edition noch einmal in jede Ecke und Winkel geleuchtet. Kann man mit Outtakes, alternativen Versionen und Demos auf 4 CD/1 Platte tun. Doch nicht jeder Schnipsel, nicht jede Version erweist sich von Reiz, nicht jede – wenngleich nachvollziehbare – Wendung wirft ein erhellendes Licht auf die schwere und vor allem langwierige Geburt dieser grandios gehaltvollen Platte. Stephen Stills sprach mal von 800 Stunden im Studio. Das ging nicht ohne Animositäten, Eifersüchteleien, Haare raufen ab. Doch am Ende zeigt sich, dass sich vier Charaktere zu einem unvergesslichen künstlerischen Höhenflug aufschwingen konnten und sich so im Rock-Olymp einen ewigen Platz sicherten. Der indes nicht ohne Greg Reeves am Bass und Dallas Taylor am Schlagzeug.

Allison Russell, aufgewachsen in Montreal, hat lange kämpfen müssen. Etwa zehn Jahre lang musste sie der Nachstellungen ihres Adoptivvaters erwehren. Ein mentaler wie körperlicher Ausnahmezustand, zumal ihre Mutter nichts davon nichts mitbekommen hatte. Allison löste sich, floh quer durch Kanada, ging nach Vancouver. Dort stand sie als Gesundheitsarbeiterin in der ersten Reihe jener, die sich in der Stadt gegen die Misere der Obdachlosen und Fentanyl-Junkies stemmten. Schließlich wurde sie selbst Mutter.

Begehrt gegen die Schmerzen der Vergangenheit auf: Allison Russel. Quelle: Promo

Beim Schreiben für ihr erstes Solo-Album „Outside Child“ (Fantasy Records/Universal) merkte Allison, wie stark das Gift vergangener Tage nachwirkte. Und, wie die Hoffnung langsam Oberhand gewann und schmerzhafte Wunden zu heilen begannen. Die Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit floss ein in brillant schimmernde Songs. Vorgetragen in Englisch und Französisch. Zwischen Folk-Rock, Gospel und Soul.

Auf der Suche nach Alternativen Myles Kennedy, der Rocksänger mit markantem Organ, haut bereits sein nächstes Solo-Werk raus. Sonst stimmlich gefordert bei Alter Bridge oder Slash, tritt der 50-Jährige auf „The Ides Of March“ (Napalm Records) richtig aufs Gas. Schonungsloser wüster roher Blues gepaart mit hartem Rock. Passt. Wie die jüngere Ausgabe von David Coverdale. Et voilà: So muss unbegrenzter moderner Metal mit Bezügen ins Progressive klingen. Nur, dass Vola, ein dänisch-schwedischer Vierer, damit nicht genug hat. Melodien und verstörender Lärm, Elektronik und Donner-Riffs, Djent und Pop-Gefühl münden in eine Bilderflut, die Vola auf „Witness“ (Mascot/Rough Trade) bravourös beschwören. Obskur, orgellastig und obendrein hardrockig – so wühlen, stampfen und böllern Jess & The Ancient Ones sich durch die schweren Stücke ihres jüngsten Werks „Vertigo“ (Svart Records/Cargo). Die Finnen um Frontfrau Jess, die mit exaltiertem Vokalvortrag die Hörer auf ihre Seite zieht, kommen aus der Finsternis einer fast vergessenen Rock-Ära.

Die Künstlerin, die Klarinette und Banjo spielt und etliche Gäste ins Studio einlud, ist einen grandiosen Weg der Selbstbehauptung gegangen. Nur zwei Stationen seien dafür genannt: die Gründung von „Out Native Daughters“ mit Rhiannon Giddens und die Kooperation mit ihrem Mann JT Nero für „Birds Of Chicago“.

Hochkarätige Saiten-Arbeit liefern: John Hiatt (l.) und Jerry Douglas. Quelle: Promo

Ein Genuss, diesen weisen wie witzigen Männern zuzuhören: John Hiatt with The Jerry Douglas Band „Leftover Feelings“ (New West/Pias/Rough Trade). Da weiß man, was man bekommt - den an Knarzigkeit im Gesang kaum noch zu überbietenden Gitarristen John Hiatt und Jerry Douglas, den Dobro-Meister. Die Raffinesse der Resonator-Gitarre brachte der 65-Jährige in der Roots Music neu zum Strahlen. Und sammelte 14 Grammys ein. Auf Meriten ruht der Virtuose sich keineswegs aus – wie das gemeinsame Spiel mit dem nur etwas älteren Hiatt zeigt. Alles, was Saiten hat, wird aufgeboten für den großen Groove: Bass, Geige, Gitarren und Lap Steel. Dafür wurde im bevorzugt von Country-Größen frequentierten legendären RCA-Studio B in Nashville nicht einmal ein Schlagzeug gebraucht.

Von Ralf Thürsam