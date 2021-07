Sind Sturm und Regen erst vorübergezogen, dann ist die Welt gewaschen und wie neu, die Luft klar und bereit für tiefe Atemzüge: Eine Art von Reinigung müssen auch Year Of No Light mit „Consolamentum“ (Pelagic) im Sinn gehabt haben. Schließlich stehen ihrer Ansicht nach die Menschen immer wieder vor dem Fall. Sie suchen ihr Heil vor der Finsternis durch Läuterung. Der Instrumental-Sechser aus Bordeaux türmt auf der einen Seite ultra-massive Riffs aufeinander. Auf der anderen winden sich viel feinere Gitarren-Girlanden um akkurat abgestufte Keyboard-Flächen. Deren Kollision, das Wechselspiel von Spannung und Entspannung und die Dynamik von Laut und Leise erzeugt den kathartischen Effekt. Man merkt der Band an, wie cineastisch sie an ihre fünf überlangen Kompositionen herangeht. Schließlich hatte sie sich bereits an die Vertonung des Stummfilms „Vampyr“ gewagt.

Was? Saxofon plus schwere Akkorde und elegische Tonfolgen auf der Gitarre? Damit sind wird aber erst am Anfang. Denn At The Gates öffnen auf ihrem jüngsten Werk die Pforten der Wahrnehmung ganz, ganz weit. Sogar mit einer lieblichen Flöte, Streichern und Chören inszenieren die fünf Schweden brutal genüsslich den „The Nightmare Of Being“ (Century Media Records/Sony). Denn das Leben im irdischen Jammertal gibt noch immer Anlass zu finstersten Gedanken. Eingehüllt in melodramatischen Black Metal und Prog Rock. Sehr stattlich.