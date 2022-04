Potsdam

Tief im Westen – da heckt Axel Rudi Pell seine Ideen aus. Wie jüngst für „Lost XXIII“ (Steamhammer/SPV). Seit über dreißig Jahren geht das nun schon so. Und ganz sicher kann man sagen, Axel Rudi Pell und seine Combo gleichen Namens ist seither nicht leiser geworden. Zu seinem sauberen Gitarrenton gesellt sich eingangs eine quasi-sakrale Stimmung. Dann bricht das erste Riff los und zeigt, dass Hard Rock offenbar für lange Zeit das Überleben sichern kann. ARP liefern ab. Wieder mal in gewohnter Qualität. Verlässlich.

Noch mehr Rock Nach dem im Vorjahr erschienenen „A Hill To Die Upon“ gestatten Mental Cruelty nun mit der Wiederveröffentlichung von „Purgatorium“ via Century Media Records/Sony einen Blick auf die Anfänge. Schon auf seinem Debüt hämmerte der Fünfer aus Karlsruhe todesmutig durchs Fegefeuer. Später erweiterte er seinen unerbittlichen Deathcore um Nuancen. Welchen finsteren Pfad Mental Cruelty demnächst wohl beschreiten? Keine Frage, diese Band aus den englischen Midlands holt die Hörer sofort ab. Stone Broken legen nun „Revelation“ (Spinefarm) vor. Hart, heftig und hochenergetisch. Und kurzweilig im Mix aus Rock, Metal und Hardcore. Wie in der forsch stampfenden Titelhymne zu bemerken ist. Trotz Ambient-Strukturen, Keyboard-Einsätze und dem Mut zu ruhigeren Stücken klotzt und böllert der Vierer zumeist. Und: Der Teufel steckt im Detail. Soll heißen, die vier abgespeckten, eher akustischen Bonus-Tracks sind die größere Überraschung des Albums, etwa das Stück „The Devil You Know“. Manchmal ist es besser, man weiß von nix: Womöglich hilft ein kleines Bisschen Ignoranz ja auch weiter im Leben. Nicht so bei Carson. An diesem Trio aus Neuseeland und Luzern sollte man nicht einfach achtlos vorbeigehen. Denn die Band stonert und rockt so herrlich wild, glamourös schwer und abwechslungsreich auf ihrer neuesten Platte „The Wilful Pursuit Of Ignorance“ (Sixteentimes Music/Bertus). Eine Freude.

Bei diesem klassischen Hard Rock aus dem Ruhrpott geht es nicht ohne Referenzen an die großen Vorgänger ab. Nur ein Stichwort – Rainbow. Dass der Gitarrist und Anführer Axel Rudi Pell längst den epischen Wurf beherrscht und über eine Lauflänge von acht Minuten auskostet wie in der Ballade „Gone With The Wind“ versteht sich.

Hört seit seiner Zeit mit den Klezmatics nicht auf, den Klezmer neuen Schwung zu verpassen: David Krakauer. Quelle: Promo

Funky rotierende Figuren auf Gitarre, eine überaus aufgekratzte Klarinette und eine Sängerin, die „Habt eine tolle Zeit“ dazu gurrt. Was braucht es mehr, um die Party mal so richtig anzuheizen. Denn hier finden gute Laune und Lust zum Tanzen sofort zueinander. Regelrecht ansteckend, was David Krakauer da auf seiner neuesten Platte „Mazel Tov Cocktail Party“ (Label Bleu/Broken Silence) anstellt. Beinahe müßig, zu erwähnen, dass so etwas wohl nur in New York, im Melting Pot, geschehen kann. Krakauer kreuzt Klezmer mit Sounds aus der ganzen Welt. Folklore vom Balkan, Polka, Perkussion aus Lateinamerika, Trance und Elektronik aus den Clubs, Reggae oder eben Funk von der nächsten Straßenecke.

Auf der Suche nach Alternativen Nie ließ er sich auf etwas festlegen - Steven Brown. Weder tat er das mit der Band Tuxedomoon noch auf seinen Solo-Platten. „El Hombre Invisible“ (Crammed Discs/Indigo) bildet da keine Ausnahme. „Auf meine eigene kleine Weise leiste ich Widerstand“ heißt das an einer Stelle. Mit Widerhaken versehen ist mancher reizvolle Song, der angetrieben von Klavier, Gitarre und Schlagzeug. Und doch mit vielen Farben versehen – in der Nähe von Filmmusik, Jazz, Elektronik und Rock. Immer wieder Bläser, darunter Flügelhorn, Saxofon oder Klarinette. Das mexikanische Oaxaca, wo er eine Zeit lebte, diente dem Geschichtenerzähler als große Inspiration – samt einheimischen Mitmusikern und Gästen. Henri Texier beherrscht die große und die kleine Form. War Orchesterleiter und führte mit seinem unfassbar vital wanderndem Bass-Spiel manches Trio an. Wie jetzt wieder auf „Heteroklite Lockdown“ (Label Bleu/Broken Silence). Die Jazz-Platte – die eigenes Material aufgreift oder einen Klassiker wie „Round About Midnight“ – entstand in der Isolation. Erzwungen von der Pandemie. Und ist vielmehr eine Besinnung aufs Wesentliche, denn ein Leiden an Einschränkung. Kein Wunder: Denn Sébastian, der Sohn von Henri, haucht und atmet mit seinem Alt-Saxofon, während Gautier Garrigue die Becken singen und zischeln lässt und überhaupt so einige Bravourleistungen am Schlagzeug bietet.

Überdies: Krakauer, der Grammy-Gewinner aus Manhattan, hat erneut tüchtige Musiker um sich versammelt. Und er kann nicht ohne seine kongeniale Produzentin Katherine Tagg. Schon auf „Breath & Hammer“ haben beide klug miteinander kooperiert. Krakauer wird nicht müde, zu betonen, dass er Klezmer als die jiddische Sprache in der Musik gefunden hat. Und bringt daher weiter das jüdisch-osteuropäische Erbe mit anderen Stilen zusammen. Mal mehr avantgardistisch, mal partytauglich.

Immer bereit, neue Weg zu gehen: Samantha Pearl. Quelle: Promo

Ein Saxofon umschmeichelt die Stimme von Samantha Pearl – und gibt ein wenig die Richtung vor. Die Sängerin, Boxerin und Malerin lebt meist in New Orleans. Ein weiterer Fingerzeig, denn die Künstlerin bewegt sich in ihren Songs zwischen Jazz, Soul und R&B. Singt von den Narben, die die Liebe mitunter hinterlässt. Nicht leicht zu verschmerzen.

Eine Deutschstunde Dann kam der Mut, die eigenen Stücke mal in zuvor ungekannter Länge zu zerdehnen. Um zu sehen, wie sie kreiseln und fließen, welche Möglichkeiten sich aus der Wiederholung ergeben. Beispielsweise. Ein Experiment, mit dem Die Wände mutig und gleich über 13 Minuten ihr gleichnamiges Album „Die Wände“ (Glitterhouse/Indigo) eröffnen. So kann man Carsten von Postel, Mathias Wold und Jann Petersen dabei zuhören, wie sie sich mit bisweilen rätselhaft assoziative Texte über die „Ewige Baustelle“ tasten, wie sie bauen und verwerfen. Doch der Dreier kann auch kürzer – mit Bezügen auf Indie-Rock, Post-Punk und einigem mehr. Es gibt Kontraste, Baby! Und neue Strukturen, die Abrissarbeiten entstehen. Am 16. April spielen Die Wände im Schokoladen Berlin um 20 Uhr.

Wer dagegen ein bisschen im Netz herumstöbert, der wird bemerken, dass Samantha Pearl bei ihren Auftritten auf der Straße mit akustischem Swing noch andere Facetten zeigt. Sie wird am Donnerstag, dem 14. April, um 20 Uhr im Artliners Berlin auftreten.

In Sorgen eingesponnen sind die Tage der Menschen. Nur schwer lässt der graue Himmel die Strahlen der Sonne hindurch. Falls überhaupt. Schwer schleppt sich der Klagegesang von Swallow The Sun dahin. Träge Doom-Riffs bis hin zum Grollen oder gequälten Schrei und doch gekrönt von melodischer Gitarrenarbeit und plötzlichen Tempi-Wechseln. Die fünf Finnen wirken auf „Moonflowers“ (Century Media/Sony) ihre beinahe lichtlosen, niedergeschlagenen und dunkel funkelnden Songs, in denen Liebe und Zuneigung selten genug Raum erhalten. Und falls, nur ganz kurz. Ein Elend.

Mit düsterer Granezza: Swallow The Sun. Quelle: Jussi Ratilainen

Vorab hatten Swallow The Sun einige ihre neuen vor Zerrissenheit geprägten Stücke mit dem Streicher-Trio Nox in einer Kirche eingespielt. Die Appetizer gibt es als Dreingabe zur neuen Platte. Sterbensschön. Zuvor hatte die Band aus Jyväskylä mit Live-Aufnahmen das Jubiläum ihres Debüts „Gloom, Beauty And Despair“ vor 20 Jahren gefeiert. Im Berlin-Konzert am 19. April um 19 Uhr im Lido

Von Ralf Thürsam