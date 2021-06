Gary Louris sollte ausgelastet sein. Fehlanzeige! Das Gründungsmitglied der Jayhawks aus Minneapolis lässt die Arbeit mit seiner ausgezeichneten Stammband mal außen vor. Vom Alternative Country konnte der Songwriter schon früher locker den akustischen Bogen zu süffigem Sonnen-Pop samt fluffig-schrägen Sounds, darunter Vocoder und Samples, schlagen. Wie bei „Jump For Joy“ (Sham Records/Thirty Tigers/Membran). Ja, es ist Zeit für Freudensprünge – mit seinem zweiten Solo-Album nach 2008.

Einst hat Norwegen mächtig Eindruck gemacht auf Marco Campitelli. Noch immer bastelt er an nordischen Stimmungen. Der an der südlichen Adria-Küste aufgewachsene Italiener verschraubt mit der Band Oslo Tapes auf „ØR“ (Pelagic Records) unterkühlten New Wave mit Schimmer-Gitarren, pulsierenden, in den Jazz driftenden Rhythmusgebern und Krautrock-Passagen. Wummernder Lärm plus kalte Schönheit.

Norwegen II: Wer nach einer freundlichen Umarmung sucht, erhält sie von Minor Majority. Der Fünfer versteht sich auf Folk-Pop-Feinsinn. Gitarren, Piano, Streicher und ja, etwas Moll-Stimmung bilden auf „The Universe Would Have To Adjust“ (Voices Of Wonder/Soulfood) ein maßvolles Ganzes. Wer einst und noch mit Kings Of Convenience oder Sivert Hoyem etwas anzufangen wusste, findet mehr als einen Anknüpfungspunkt.

Fünf Vogelmasken-Männer und zwei Sängerinnen, die ihr Antlitz nicht permanent verhüllen, – das sind Nephila. Sie haben auf ihrem gleichnamigen Debüt „Nephila“ (The Sign Records) einen Kessel überm Feuer, in dem sie bühnenreif einen mysteriös magischen Trank aus Blues, Hardrock und einigen proggedelischen Zutaten brauen.

Die Gedanken sind frei. Nur nicht in Ikaria. Und wenn, dann nur für wenige – wie die gehörlose Myra. Mindpatrol entführen auf „Ikaria“ (Green Zone Music/Distrokid) in eine dystopische Stadt. Für deren Besichtigung fügen die Luxemburger Metal verschiedener Härtegrade und Prog zu einer extrem bedrohlich düsteren Zukunftsvision zusammen.