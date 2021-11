Potsdam

Curtis Harding bleibt der Mann mit dem weiten Herzen. Was selbstredend für das musikalische Spektrum, das er offenbart, und für seine jüngste Veröffentlichung gilt. Gerade für „If Words Where Flowers“ (Anti/Indigo) trifft das uneingeschränkt zu. Der Songwriter, der aus Michigan stammt, entwirft eine Art orchestralen üppigen, kraftvollen Über-Soul-Jazz. Samt Jubel-Chören, afrikanischer Perkussion und tirilierenden Flöten. In den er geschmeidig Gospel, Rock oder Folk-Psychedilia – wie schon zuvor geschehen – integriert. Er stellt uns sozusagen ein in Töne und Worte gefasstes wundervolles Blumenbukett hin.

Noch mehr Rock Regeln? Welche Regeln? Bad Wolves haben sich für „Dear Monsters“ (Better Noise Music) ein weiteres Mal neu erfunden. Was nicht allein am neuen Sänger DL, vormals bei The Acacia Strain, liegt. Die Meute ist längst auf der Hatz. Mit besonderer Intensität, coolen stadiontauglichen Hooks und schonungsloser Härte auf dem Schlachtfeld von Metalcore, Heavy und Nu Metal sollen die eigenen Dämonen zur Strecke gebracht werden. Diese Finnen geizen weder mit großen Melodien noch mit grunzendem Griff nach epischer Größe: Omnium Gatherum peitschen auf „Origin“ (Century Media/Sony) durch neun Songs. Neben dem Gurgeln und Grollen aus tiefer Kehle werden Sirenen-Gesang, sattes solistisches Gitarren-Werk und bisweilen pompös inszenierte Wucht aufgeboten. Es sieht so aus, dass Bullet For My Valentine so unnachgiebig wie nie zuvor daherkommen. Das lediglich nach mit dem Bandnamen benannte, mittlerweile siebte Album, via Spinefarm Records/Search & Destroy veröffentlicht, kennt nur ein orkanartiges Rasen der Metal-Helden aus Wales. Höchst aggressiv, voller Passion. Amerika. Wüste. Leere. Das ist die gottverlassene Gegend im Westen, in der SpiritWorld auf ihrer Langrille „Pagan Rhythms“ (Century Media/Sony) herumgeistern. Da kann man nur noch vor Verzweiflung brüllen, das Schlagzeug treten und die Stromgitarre quälen. Denn dort sengt die Sonne dir gnadenlos auf den Schädel. Da bleibt nur eine Reaktion: Aufbäumen. Den knalligen Namen für ihren erbarmungslosen Bastard aus Metal und Hardcore hat die Band bereits im Angebot: Death Western. March or die!

So startet er mit einem Instrumental, das entfernt an den äthiopischen Jazz von Mulatu Astatke gemahnt. Der 42 Jahre alte Harding ruft zudem seinen berühmten Vorgänger und Vornamensvetter Curtis Mayfield auf. Mitunter driftet der hervorragende Sänger auch in jene kosmischen Keyboard-Sphären, die eine Nähe zu Sixto Rodríguez herstellen. Jenes lange verschollene Genie der frühen Siebziger, dem die Film-Doku „Searching For Sugar Man“ ein Denkmal setzte. Die dritte Langrille von Harding steckt voller Hingabe.

Klartext statt Illusionen: The Buttshakers. Quelle: JP Gimenenz

Amerika, das wunderbare? Nicht für machtvolle Sängerin Ciara Thompson. Sie verließ Amerika, ließ das geschönte idealisierte Bild ihrer Heimat hinter sich und gründete in Lyon The Buttshakers. Das ist mehr als zehn Jahre her. Genug Zeit, um mit Bandmitgliedern ihrer Soul-Band einen schonungslosen, weil unverstellten Blick voller Groove, Funk und Emotionen auf die USA zu richten. Der Albumtitel „Arcadia“ (Underdog Records/Broken Silence) gibt in etwa die Denkrichtung vor. Arkadien wird beschworen. Nur, dass jenes mythische Land der Wonnen, des Glücks und der Verheißungen ein vorgestellter Ort bleibt. Doch wer nicht danach strebt, hat schon verloren. Alles beginnt damit, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen und das Beste draus zu machen – vor allem für die anderen.

Stehen für Mythen und Geschichte: Ivar Bjornson & Einar Selvik. Quelle: Ester Segarra

Wenn diese beiden Norweger aufeinandertreffen, dann könnte der Kontrast größer nicht sein: Denn Ivar Bjornson und Einar Selvik kommen aus höchst verschiedenen Ecken: Ivar komponiert und spielt Gitarre für Enslaved. Jene aufgeschlossene Band, die Metal der schwarzen Spielart und Wikinger mit progressiven Tendenzen vermählt. Einar dagegen – auch Weißer Rabe genannt – formierte Wardruna. Die Band hat sich der Erkundung nordischer Kultur und Mythen verschrieben. Nicht ohne historischen Bezug, 0hne historische Instrumente und gesungen in Alt-Nordisch.

Woher die Menschen in diesem Teil Europas kommen, wohin sie gehen und was von ihnen blieb, beschäftigt beide schon länger. In „Hardanger“ und „Heim til Yggdrasil“ loten sie mit leidenschaftlichem Gesang und Gästen auf der Kurz-Platte „Hardanger“ (By Norse) erneut die Grenzen das Machbaren zwischen Alt und Neu aus. Folk, Elektronik, Spoken Word und Perkussion eingeschlossen. Bald wird „Skuggsjá“, ihre erste Kooperation, neu und überarbeitet veröffentlicht.

Von Ralf Thürsam