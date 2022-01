Potsdam

In diesem anderen Ich scheint sich Angus Stone echt wohl zu fühlen. Als Dope Lemon legt der Australier nun seine nächste, dritte Platte nach. „Rose Pink Cadillac“ (BMG Rights) ist nicht minder bunt, aufgekratzt und augenzwinkernd ausgefallen wie sein Vorgänger aus dem Jahr 2019. Man sieht ihn förmlich vor sich diesen langen Schlitten in seinen – sagen wir – unbewohnt prächtigen Farben. Die Zeichen stehen auf Aufbruch, Reise und Lust. Es glimmert und glitzert in den jüngsten Aufnahmen mehr als zuvor bei Dope Lemon. Und doch bleibt vieles ein Phantasma – wie die wahre Liebe. Diese und die Sehnsucht nach ihr taucht immer wieder auf. Wie ein Versprechen. Schwer einzulösen. Aber träumen darf man ja.

Auf der Suche nach Alternativen Angesichts ihrer Langlebigkeit könnte man sagen, dass High Tone & Zenzile nach mehr als 20 Jahre ihres Bestehens geradezu altmeisterlich agieren. Doch das trifft es bei Weitem nicht: Die Bands aus Lyon und Arles haben auf „Zentone Chapter 2“ (Jarring Effects/Broken Silence) so gar keinen Staub angesetzt. Im Gegenteil: Die Franzosen bieten ein mit nordafrikanisch-orientalischem Flair versehenes weit hallendes Dub-Reggae-Feuerwerk und feinem Toasting im Vokalvortrag. Das bisweilen schon ins Assoziativ-Filmische ausgreift. Covid-19 bremst, aber verhindert nicht die Kooperation: Zwischen den Kontinenten wanderten die Sounddateien hin und her. Zwischen den Niederlanden und St. Louis. Zwischen der ElectroBluesSociety, zu der Jasper Mortier und Jan Mittendorp gehören, und Boo Boo Davis, der im Mississippi-Delta aufwuchs und sich über zwei Dekaden immer wieder in Europa auf Touren vorgestellt hatte. „Transatlantic Quarantaine Sessions“ (Black & Tan) bezeugt ein gänzlich unvoreingenommene Zusammenarbeit: Es gibt rohen Blues und ruppigen Funk, gesungen von dem Amerikaner und eine ausgeflippte Harmonika. Aus dem schäbigen Schuppen, zu dem die Leute raus aufs Land kommen, um zu tanzen. Doch da ist noch mehr zu haben. Zum Beispiel sphärische Übergänge zu Ambient-Dub-Blues. Genial. Eines der Stück heißt „It’s A Sad Thing“. Schade, dass wir aufs Konzert warten müssen. Kevin Pearce nennt sich Sun Cutter. Das Projekt entstand, nachdem sich der Engländer, knapp über 30, von einem Herzinfarkt erholen musste. Zum Heilungsprozess gehörte nicht nur ein veränderter Lebenswandel. Der Mann aus Colchester musizierte und nun liegt das gleichnamige Album „Sun Cutter“ (Bonzerat Records) vor. Eine sehr aufgeräumte, frische, verträumte Pop-Platte. Süffig, voller kleiner Anspielungen und Harmonie. Pearce ist wohl im Gleichgewicht. Das Leben hat ihn wieder.

Mit seiner Schwester Julia im Duo hatte Angus einige beachtliche Platten vorgelegt, die sich von einem eher traditionelleren Verständnis als Songwriter in Richtung luftiger Pop-Momente bewegten. Die Julia ist wie wie ihr zwei Jahre jüngerer Bruder selbst längst solistisch auf eigenen Pfaden unterwegs.

Fingerfertige Feinheiten: Dagobert Böhm Quelle: C. Mentzel

Mit der sanften Saiten-Magie und den wundervollen Stimmungen seiner Stücke wäre es beinahe vorbei gewesen. Dagobert Böhm steckte voller Pläne. Die schwere Erkrankung des in Mannheim geborenen Gitarristen erzwang allerdings einen Aufschub. Endlich genesen, legt der Produzent und Komponist seine Scheibe „Within A Dream“ (Ozella) vor. Darauf schweift er durch die Gefilde von Folk und Jazz – seine Karriere nahm in Folk-Klubs einst Fahrt auf. Keinerlei Verpflichtungen unterlegen, nimmt er sich auch die Freiheit, einige ältere Stücke umzudeuten und ihre Richtung etwas zu verändern. Unterstützung erhält Dago unter anderem von Carsten Mentzel, der für Beats und Elektronik sorgt, das Fender Rhodes Piano bedient und sogar ein Glockenspiel. Label-Kollege und Klang-Mystiker Karl Seglem aus Norwegen packt sein Saxofon aus und nicht wie schon häufig auf den eigenen Aufnahmen das Ziegenhorn. Schließlich gesellen sich noch Knut Herrn auf dem Dobro und Omar Gudjonsson an der Pedal Steel dazu – für etwas Americana-Flair.

Nuanciert aus Boston: Wilderun. Quelle: Tom Couture

Gemessen, akustisch vornehm gedrechselt und mit einem vorzüglichen Vokalvortrag starten Wilderun auf ihrer jüngsten Platte „Epigon“ (Century Media/Sony). Bis die Gitarren echt unter Strom stehen. Bis sich das Brüllen steigert, bis härtere Riffs anklingen, bis Soli an Deutlichkeit und Schärfe zunehmend. Die Band aus Boston setzt auf vielerlei Nuancen, die neben Metal und Prog-Rock einiges aufbieten. Sogar bis ins Symphonische hinübergreifen, auch bei der chorischen Arbeit. Wie in einem Prisma bricht sich der Name des Albums in den Stücken. Epigonen sind gemeinhin Nachahmer in der Kunst. Hier haben wir eine stilvolle wie ausgeklügelte Reflexion zum Thema der Musiker.

Noch mehr Rock So ist nahe sind wir Chuck Berry wohl noch nie gekommen. Das liegt eindeutig an den Aufnahmen von 2005 und 2006. Denn „Live From Blueberry Hill“ (Dualtone/MNRK/Bertus) bringt uns in St. Louis ganz dicht heran den Erfinder des Rock’n’Roll, der nicht müde wurde, seine klassischen Gassenhauer zu spielen. Nur, dass wir hier die Legend in einer übersichtlichen, also intimen Spielsituation vorfinden. Umringt von langjährigen Tour-Gefährten und von seiner Tochter Ingrid auf der Mundharmonika begleitet . Für Chuck, den Erfinder des Entengangs auf der Bühne, wurde eigens eine Bühne gezimmert – The Duck Room. Über 200 Mal trat die Legende in 17 Jahren auf. Eine feine Erinnerung an den Gitarristen, der im Oktober 95 Jahre alt geworden wäre und an den der Gitarrenbauer Gibson mit einer limitierten Neuauflage seiner 1970er ES-355 in Wine Red erinnert. Das ist mal ein Hörspiel: Es beginnt mit einer Reise. Der Timewalker wird ins Jahr 2019 gebeamt. Das Jahr des globalen Ausbruchs. Wicked Sensation präsentieren sich mit auf ihrer fünften Langrille „Outbreak“ (ROAR/Soulfood) mit prächtig melodischem Hard Rock, der nur noch die Meute im Stadion braucht, die lauter als die Band mitsingt. Als Saiten-Gast dabei Gus G. Die Bands, in denen er spielte sind Legende wie Ozzy Osbourne. Bunghole aus Düsseldorf geben auf „Preparation for Damnation“ (FTWCTP Records) derbe Anweisung, wie man sich auf den Abwärtsstrudel, auf den Niedergang, kurz auf den Weg in die Verdammnis vorbereitet. Schlimmer geht immer. Daher sollte man gewappnet sein – mit diesem höllischen Sound aus Trash, Punk und Metal mit Groove-Faktor.

Das Jahr ist noch jung. Aber diese so gar nicht auf irgendwelche Genregrenzen bedachte Offerte von der Westküste der USA ist geradezu eine Ermunterung auf mehr. Viel mehr.

Von Ralf Thürsam