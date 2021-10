Älteres Modell I: Was für ein Glück, dass wir bei diesem Dokument nicht vom Nachlass sprechen müssen. Vielmehr von einer Veröffentlichungsflut mit der uns der große Gönner Neil Young überschwemmt. Nun hat der Kanadier nach stetig wachsenden amtlichen Archivaufnahmen mit „Carnegie Hall 1970“ (Shakey Picture Records/Reprise/Warner) die The Neil Young Official Bootleg Series aufgelegt. Was da am 4. Dezember in der frühen Show in New York mitgeschnitten wurde, ist nichts weniger als eine Sternstunde bei seinem ersten Auftritt im weltberühmten Konzerthaus. Mit einem Sänger voller Sangeslust, der gerade mal 25 Jahre alt, trefflich bei Stimme ist und mit Gitarre und am Piano so etwas wie eine frühes akustisches Best of seiner formidablen Frühphase offeriert. Wie der Katalog der Lieder beweist. Plus Songs, die noch nicht einmal ein Studio gesehen hatten. Hier die nächste frohe Botschaft: Neil Young legt im Dezember mit Crazy Horse die neue Scheibe „Barn“ vor.

Älteres Modell II: Dieser Herr nennt ein markantes Raspel-Organ sein Eigen, das ihn stimmlich nicht nur unter Rockmusikern zu etwas besonderem macht: Roger Chapman. 79, zeigt der Brite, wie quicklebendig er zwischen bläserbewährtem Soul, Blues und sogar einem simplen Mitsingsong noch ist. „Life In The Pond“ (Ruf Records) ist als Titel treffend gewählt. Denn Chapman tummelt sich munter wie ein Fisch im Musikteich. Die Welt im Großen und im Kleinen, Freunde, Stimmungen und Begebenheiten finden sich in seinen Texten. Dafür macht er gemeinsame Sache mit einem Kumpel aus ganz frühen progressiv gestimmten Tagen der Band Family: John „Poli“ Palmer.

Älteres Modell III: Das Tour-Karussell der Stones läuft längst wieder. Ohne Schlagzeuger Charlie Watts zwar. Aber es läuft. Derweil reicht Gitarrist Ron Wood den zweiten Teil seiner Live-Alben-Trilogie herüber. Nach der Verneigung vor Chuck Berry, der dieser Tage 95 geworden wäre, ehren Ronnie Wood & The Ronnie Wood Band auf „Mr. Luck – A Tribute To Jimmy Reed: Live At The Royal Albert Hall“ (BMG/Ada/Warner) einen weiteren Helden. Jimmy Reed – prägender Einfluss der Stones und einer jener Blues-Pioniere, die es aus dem Mississippi-Delta nach Chicago zog. Entstanden 20213. Denkwürdig, nicht nur weil eine Fülle von Material in „Clapton’s Wohnzimmer“ geboten wird. Sondern weil Gäste Mick Taylor, Mick Hucknall, Paul Weller oder Bobby Womack diese Huldigung auf allerhöchstes Niveau heben.