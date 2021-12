Potsdam

Wir sind auf dem Rückzug. Ins Innere. Nicht so sehr wegen Frost und Schnee. Vielmehr wegen der emotionalen Kälte, die mit der Pandemie Einzug gehalten hat in die Herzen. Doch dieser erzwungene Separation – besonders jene vom Publikum – lässt Kreativität alles andere als erstarren. Eldovar liefern so kurz vor Jahresschluss womöglich dafür das beste Beispiel. Denn das Trio Kadavar aus Berlin hat sich für ein gemeinsames Projekt mit Mitgliedern von Elder zusammengetan. Einer Kapelle, die ursprünglich von der Ostküste der USA stammt, in Teilen allerdings längst in der Hauptstadt angekommen ist. Man könnte es sich leicht machen und bei Eldovar und „A Story Of Darkness & Light“ (Robotor Records/Rough Trade) davon sprechen, dass hier das Beste aus beiden Welten zusammenkommt. Nur, so verschieden voneinander waren diese Welten nie. In sieben, bisweilen euphorisierend rauschhaften Stücken erkunden die sechs Musiker mit stürmischem Brausen oder akustischer Zurückhaltung einen Kosmos, der genug Weite für die Ausschweifungen von schwerem psychedelischen Rock bis hin zu den spieltechnischen Finessen des progressive Rock und manchen Space Flight bietet. Dass sich bei Sounds manche Vorgänger aufdrängen, scheint unvermeidlich. Das verleiht Tiefe. Dass Kristof Hahn von den Swans obendrein seine Lapsteel für die gemeinsamen Aufnahmen auspackte – ist ganz besonderer Sternenstaub. Man merkt, diese Zeit kann ihnen nichts anhaben.

Auf der Suche nach Alternativen Wenn man ein Lied aus Stille machen könnte – Nils Frahm wäre jemand, der das hinbekommt. Binnen zwölf Jahren haben sich „Old Friends New Friends“ (Leiter/Warner/ADA) bei ihm versammelt. Pure Pianostücke von gut einer bis fünf Minuten Kürze. Die zeigen, wie bewusster Verzicht funktioniert. Die Retrospektive von 23 minimalistisch gehaltenen Klanglandschaften eignet sich, um mit dem Komponisten warm zu werden. Weil es gleich mehrere wie Skizzen angelegte Denkweisen des Musikers offenlegt. Bevor sie womöglich verschwinden, da sie von ihm vergessen oder gar verworfen werden. Frahm, der sonst auch eine elektronische Ader besitzt, leistet somit Erinnerungsarbeit – auch für sich. In die andachtsvolle Stille tropfen die Töne – wie vom Novemberregen gerade. Die Könige des nahöstlich psychedelischen Rock sind zurück. Hatten Ouzo Bazooka schon mit dem Vorgänger „Transporter“ für Begeisterung gesorgt, so lassen sie mit dessen Nachfolger „Dalya“ (Stolen Body Records/Popup Records) nichts an Wünschen offen. Farbenfrohe, ausgeflippte und halluzinogene Orgelei und Gitarrenarbeit. Tel Aviv bietet genügend Nährboden für die Vermählung westlicher und östlicher Musikströmungen. Erstaunlich, wie sich Surf, Garagen-Rock, Kraut-Rock und mehr in sechs Stücken entfalten. Diese selbstbewusste wie subtile Songwriterin aus der Nähe von Göteborg – Lisa Wanloo ihr Name – hat die Besucher des diesjährigen Reeperbahn Festivals entzückt. Aber sowas von. Mit dunklem Folk und bisweilen schwebender Americana umgarnt sie ihre Zuhörer. Und lässt trotzdem nicht von ihrer Zuneigung, die sie schon lange für den Grunge hegt. Keine schlechte Kombination aus zart und hart für „Shadows“ (Startracks/Indigo). Übrigens: Die Debütantin befindet sich in illustrer Gesellschaft. Auf Startracks veröffentlichen Kristofer Aström, Britta Persson oder Tiger Lou. Die berühmten Capitol Studios in Los Angeles waren und sind ein Tummelplatz der Berühmtheiten. Den Status der Ehrerbietung haben sich die Black Pumas aus Austin vor zwei Jahren bereits mit ihrem gleichnamigen Debüt erkämpft. Sänger Eric Burton und Adrian Quesada (Gitarrist und Produzent) haben gezeigt, wie Funk, Soul und Latino-Einflüsse ein unauflösbares Miteinander feiern. Acht Stücke umfassen die „Capitol Cuts – Live From Studio A“ (ATO Records/Pias/Rough Trade). Die hat das Duo Burton und Quesada – man muss es sagen – mit Hingabe gezaubert. Mitgeschnitten wurden wundervolle Momente zweier Künstler in ihrem Zenit. Davon kriegt man nicht genug.

Dass zumindest Kadavar seit dem Herbst 2020 dauerhaft auf diesem schwerwiegenden Thema herumkauen, hatte sich bereits in diesem Frühjahr angedeutet, als sie „The Isolation Tapes“ auf ihrem eigenen Label noch einmal veröffentlichten. Da allerdings mit einem Zusatz – einer Live-Show. Genau das, was der Band und uns gerade erneut abhanden gekommen ist.

Texte, gefüllt mit Nachdenklichkeit: Daniel Kahn. Quelle: Michael Fetscher

Er singt für die Schwachen und Beladenen. Und von Liedern, die womöglich nur den Sänger retten. Denn eine Erlösung vom Elend scheint eine Hoffnung, weit entfernt: Daniel Kahn. Der Sänger stammt aus Detroit. 2005 zog er nach Berlin, wo er häufig mit dem Maxim-Gorki-Theater zusammenarbeitet. Und wo er – nach Zugehörigkeit zu multinationalen Formation Rotfront – The Painted Bird gründet. Mit der aufmüpfigen Band verpasst er dem Klezmer eine deftige Infusion aus Punk und Songwriter-Rock und bringt damit das Genre auf den neuesten Stand. In einem Studio auf der Schwäbischen Alb spielte der Multi-Instrumentalist Kahn sein jüngstes Solo-Album „Word bagger“ (Oriente Musik/FMS) ein. Es ist so etwas, wie die Arbeit am Wortwerk. Es geht um Haltung, Anstand und Mitgefühl. Denn Kahn, mit frappanten Gegensätzen und sozialen Härten seiner Heimatstadt in einer amerikanisch-jüdischen Familie aufgewachsen, nimmt sich neben zeitkritischen, immer nachdenklichen und ergreifenden Texten von Mordechai Gebirtig und Aaron Zeitlin auch Zeilen von Bob Dylan, Leonard Cohen oder Kurt Tucholsky vor. Er überträgt, studiert, durchdringt, versteht und verändert. Kurz, er formt etwas sehr eigenes aus dem Jiddischen, Englischen und Deutschen. Flügel, Gitarre und diese Stimme reichen dafür.

Ein Hauch von Winter: Lydie Auvray. Quelle: Volker Neumann

In Zeiten erhöhter Schneefallwahrscheinlichkeit kommt diese Platte von Lydie Auvray gerade recht. Es ist nicht nur das Gefühl von frischer Luft, von der leise unter den Flocken verschwindenden Landschaft, sondern auch die von Stille oder sachten Melodien, die einem in den Kopf kommen. Wie auf „Air de Décembre“ (Westpark Music/Indigo). Lydie Auvray lässt dafür die Finger über ihr Akkordeon gleiten. Sanft wie der Schlitten, der durch den Winterwald gezogen wird. Die Musikerin aus der Normandie weiß, auf welche Knöpfe sie drücken muss, um diese und jene Stimmung zu erzeugen. Mal nachdenklich, mal beschwingter, mal melancholisch. Die gefragte Instrumentalistin, die mit Hannes Wader und Klaus Hoffmann auftrat, Filmmusik komponierte und einen reichen Katalog an Solo-Werken vorweisen kann, zeigt samt ihren feinsinnigen Begleitern den Winter in seinen verschiedenen Facetten.

Noch mehr Rock Der Knochenmann geht um. Und nicht nur das: Man kann ganz sicher sein in der Annahme, dass Unanimated nichts Schlimmes auslassen. Und wieder finstere Geschöpfe und ihre Missetaten heraufbeschwören oder eben – kalt wie ein Stein – die letzten Dinge auf „Victory In Blood“ (Century Media/Sony) ins Gedächtnis rufen. Schroff, abgründig und höllisch gut sind die fünf Todesmetaller aus Schweden. Bis die Nacht sie verschluckt. Oder bis die sieben Münder des schieren Wahnsinns ebendies tun. Gibt es eigentlich nur ein belustigtes Nicken für „Stadium Rock For Punk Bums“ (Hummus Records)? Den Titel des Kürzest-Albums von Closet Disco Queen? Ja. Gibt es. Und auch für den Bandnamen! Das Schweizer Duo Luca Hess und Jona Nido – sonst bei den Coilguns oder als Begleiter von Louis Jucker zugange – lässt in vier Stücken echt die Sau raus. Im Studio schufen sie einen monströsen, bratzigen, aufgepumpten, knalligen und breitbeinigen Rocksound. Mit einer Ausnahme, glaube ich. Sie haben in Nordamerika und Australien mächtig abgeräumt: Skid Row. die Truppe aus New Jersey, die aus der Nachbarschaft von Jon Bon Jovi stammt. Der ihr den Weg ebnete. „The Atlantic Years 1989–1996“ (BMG) zeichnen noch einmal nach, warum Skid Row damals in der ersten Liga der Hard-Rock-Kapellen spielten. Stücke aus der Metal-Schmiede und Monster-Balladen wie „I Remember You“ eingeschlossen. Auch wie roh und nicht ungeschickt sie mit der Platte „Subhuman Race“ auf den Aufstieg von Grunge reagierten. Drei Studio-Platten, ein ungehemmtes Konzert in Punk’n’Roll-Manier und einige B-Seiten. Das Dokument eines Höhenflugs, das die Erinnerung auffrischt.

Bis hin zu dem köstlichen Moment, in dem sie selbst singt. Es ist „À la Clairefontaine“ (Beim klaren Brunnen) – ein bekanntes französisches Volkslied, das sie mit ihrer erwachsenen Tochter Cannelle anstimmt.

Von Ralf Thürsam