Diesem jungen Mann macht so leicht niemand etwas vor: Jonas Lindberg. Zumal er nicht allein den Bass spielt, sondern schreibt und produziert. Der Tausendsassa aus Schweden betreibt nun das progressive Projekt Jonas Lindberg & The Others und veröffentlicht „Miles From Nowhere“ (Inside Out Music/Sony). Obligat sind Tempi-Wechsel und kräftige knifflige Riffs, dann geht es mit Folk weiter oder in mündet in kapriziöse Keyboard-Passagen. Und Freude: Roine Stolt, Kopf der Flower Kings, deren nächste Scheibe bereits avisiert ist, packt für die beinahe halbstündige Titel-Suite die Gitarre aus. Und Lindberg hat genügend Zeit, verschiedenen Stimmungen nachzugehen und sie miteinander zu verzahnen. Mal angefacht von den Beatles. Mal von Deep Purple. Obacht! Wilde Hammond-Orgel! Stets ist es eine Besichtigung des Genres, das seit den Spät-Sechzigern immer wieder zu Höhen findet. Kolossal.

Die Motivation scheint ihm nicht abhanden gekommen zu sein: Arjen Lucassen. Der Niederländer, der über 20 Jahre den ambitionierten Zyklus „Ayreon“ in eine progressiv-metallische Großerzählung packte, widmet sich nun – wieder einmal – seinem Vorhaben Star One. Das selbstredend nicht ohne großes und geschultes Personal auskommt, aber nicht so sehr zum Science-Fiction-Musical gerät. Vielmehr düst „Revel“ (Inside Out Music/Sony) vom Rock heftig beschleunigt durchs Weltall. Und: Von Neugierde getrieben, holte Lucassen noch einmal mächtig aus: Lud für neun Stücke andere Sänger ein, um den vokalen Reiz noch ein nuancierter auf die Spitze zu treiben. Interessant.

Der gibt keine Ruhe: Hatte Matt Pike unlängst erst mit High on Fire dem Hard Rock einen ordentlichen Tritt verpasst und mit Sleep gedoommetallt, kommt der Mann aus Portland nun solo mit mächtig unbarmherzig böllernden „Pike Vs The Automaton“ (MNRK heavy/SPV) um die Ecke. Ein krass-kehliger Wüterich, der mit Freunden gegen die Pandemie lärmt. Und gegen den Frust, dass befreiende Auftritte in weite Ferne gerückt sind. Und selten inne hält.

Etwa verschattet, etwas getragen, dabei vortrefflich melodisch lärmend kommen die Stücke daher, die Gregor Barnett, als Gitarrist und Mitsinger von The Menzingers bekannt, auf „Don’t Go Throwing Roses In My Grave“ (Epitaph/Indigo) da anbietet. Dieser kraftvollen Stimme mit Tremolo leiht man gern das Ohr. Selbst, wenn der Kopf nicht zur Ruhe kommt, man rastlos durch die Nacht huscht oder wenn davon die Rede ist, so schnell wie nur möglich in den Hades, die Unterwelt, zu gelangen. Americana mit Grabsteinen. Ein feines Debüt.