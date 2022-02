Potsdam

Es ist eine Gnade, dieser Frau zuzuhören: Grace Cummings. So eine kratzige, kraftvolle und verwundete Stimme zur akustische Gitarre. Die Australierin legt mit „Storm Queen“ (ATO Records/Pias) ihre zweite Platte vor. Vorsichtig, nahezu auffällig sparsam eingekleidet wirken ihre Lieder. Hier ein Chor, dort ein Piano, ein Röchel-Saxofon, schwellende Streicher, ein Theremin sogar. Nicht Western, noch kein Gospel oder Blues, irgendetwas Folkiges. Mit sachtem irischen Anklang – an Platten, die ihre Vater daheim auflegte. Grace Cummings benutzt machtvolle Metaphern für große Gefühle. Oft nur Naturgewalten vergleichbar. Wer mag sich schon gegen die Liebe wehren? Doch kann sie wie ein Sturm daherkommen. Oder sich in Luft auflösen.

Noch mehr Rock Am Ende ist es eine gute, mehr noch – eine spektakuläre Stunde, die Cult Of Luna hier auf ihre neueste Langrille „The Long Road North“ (Metal Blade Records) gebracht haben. Mehr als zwei Jahrzehnte stehen die Schweden für aufschlussreiches Grenzgängertum von Heavy Musik und deren verschlungenen Weiterungen. Für markant hochdynamisches Spiel, das sich brachial ins beinahe Unerträgliche steigert bis schließlich etwas Entspannung einsetzt, für Versunkenheit und Aufruhr. Verstärkt durch die geisterhafte Stimme von Miriam Wallentin (Wildbirds & Peacedrums). Unterstützt von Mitgliedern der französischen Formation Phoenix. Ein einziges Exerzitium. Dann kommen diese Wesen daher und fressen die Planeten auf. Diese und andere Katastrophen kleiden die kanadischen Science-Fiction-Metaller von Voivod auf ihrer neuen Scheibe „Synchro Anarchy“ (Century Media/Sony) in schräges, progressives wie abenteuerlich dissonant lärmendes Geschredder von kosmischem Ausmaß. Schnell noch mal hören, denn die hungrigen Aliens sind unterwegs. Vielleicht zu uns. Vor Unzeiten aus dem Chaos geboren – Erebos. So weit die griechische Mythologie. Der Gott der Finsternis beherrscht jeden Gedanken. Mit eiserner Hand dirigiert er jedes Stück, das Venom Prison auf ihrer neuen Platte „Erebos“ (Century Media/Sony) herunterdreschen. Frontfrau Larissa Stupar röchelt als gebe es kein Morgen mehr. Die extrem-metallische Finster-Truppe aus Süd-Wales folgt ihr dorthin. Nur ein Mini-Album? Pah! Auf diesem, dreckigen und zermalmenden Acht-Teiler hinterlassen Napalm Death ein Feld der Verheerung. Ganz nach Belieben variiert die Band aus Birmingham mit Front-Brüller Mark „Barney“ Greenway die Härtegrade auf „Resentment Is Always Seismic – A Final Throw Of Throes“ (Century Media/Sony). Bedrohlich gut. Ein kurzes, kurzweiliges, kontrastreiches, krachendes und vor allem kraftstrotzendes Vergnügen bescheren Naked Gypsy Queens auf „Georgiana“ (Mascot Records/Rough Trade). Kurz, da die Truppe aus Tennessee uns nur fünf Stücke um die Ohren haut. Die übrigen Attribute beschreiben – vermutlich nur ungenügend – wie der Vierer begnadet die Welt des Hard Rock neu errichtet. Und weiß, dass er den Schulter von Giganten steht. Die lassen keine Luft ran. Ist „Scar Weaver“ (earMusic/Edel) von Once Human erst einmal gehört, dann ist deutlich, die Gruppe aus Los Angeles um Lauren Hart und Logan Mader hat in den beiden Pandemie-Jahren samt Einarbeitungszeit für den Gitarristen und weiteren Ideen-Stifter Max Karon zu schwindelerregender Form gefunden. Als heavy Biester. Schnappatmung.

Ach, noch etwas: Niemand würde wohl vermuten, dass Grace Cummings einst in Melbourne in juvenilem Überschwang AC/DC spielte oder Jimi Hendrix coverte, oder? Vielleicht doch.

Hat eine besonders innige Stimme: Alma Naidu. Quelle: Boris Reuter

Wenn Alma Naidu zum sacht perlenden Piano und mit dem Besen gestreichelten Felle des Schlagzeugs singt „There is a love in every place“, dann breitet sich eine Ruhe aus und ein Versprechen wie dieses, möchte man nur allzu gern annehmen. Die Sängerin und Multi-Instrumentalistin, klassisch ausgebildet in München und London, in Musicals aufgetreten sowie vom Schlagzeuger Wolfgang Haffner unterstützt, schrieb schon als Teenager erste Songs. Wer nach jungen und fabelhaft geschmeidigen Stimmen im vielfarbigen Feld von Jazz und Pop Ausschau hält, der sollte bei „Alma“ (Leopard/Broken Silence) zugreifen.

Haben in Amy Boone eine großartige Sängerin: The Delines Quelle: Summer Luu

Beiläufig, bescheiden normal, schlicht bezwingend – so strömen die Lieder von The Delines aus den Boxen. Nur durch eine große Verbundenheit wie sie zwischen Sängerin Amy Boone und Songwriter Willy Vlautin herrscht, kann ein Werk von so großer Anmut und Wärme wie „Sea Drift“ (Decor/Indigo) entstehen. Vlautin, zuvor Kopf der Alternativ-Country-Band Richmond Fontaine, verfasst seine Texte aus Sicht von Amy. Alles eingehüllt in ein zärtliches Flair aus Soul und etwas Jazz. Stimmungsvoll. Mit viel Raum für formidable Bläser, schummerige Orgel, zierliche Gitarrenarbeit. So gehen die Gedanken an der Golfküste auf Reisen.

Ohnehin: Vlautin ist ein Thema für sich. Wer vom aufwühlenden, desolaten und herzzerreißenden Lebenskampf einfacher Menschen im heutigen Amerika Kenntnis nehmen möchte, der sollte seine Bücher lesen. Jedes. Seinem Roman „Northline“ hatte er übrigens noch eine CD beigelegt – als Originalsoundtrack sozusagen.

Auf der Suche nach Alternativen Probenraum oder Wohnung – dort schuf Emilie Zoé ihren überraschend vielgestaltigen Klangkosmos für „Hello Future Me“ (Hummus Records). Mit Gitarre, Klavier und einer ollen Orgel vom Flohmarkt. Nicht nur, dass sie das Spektrum der Instrumente entdeckte und ausreizte. Dazu Loops, Geräusche und elektronische Taktgeber. Emilie Zoè formte etwas ganz Eigenes. Das womöglich nur in der Isolation der Indie-Songwriterin aus der Schweiz so wachsen konnte. Und doch trotz aller Innensichten atmet. Gleich zweierlei hat sich Jamil Rashad, treibende Kraft hinter Boulevards, vorgenommen. Zum einen richtet er seinen Blick auf Künstlerkollegen in North Carolina vor ihm, deren Verdienst er nicht genug gewürdigt sieht. Löblich, denn der Bundesstaat hat einiges zu bieten zwischen Country, Soul, HipHop und Indie-Rock. Sodann geht Rashad auf „Electric Cowboy: Born in Carolina Mud“ (New West/Pias/Rough Trade) hin und formt seine elektrisierende Sicht, die aus viel funky Stoff und anderen ansteckenden Stilen besteht. Der klare Blick nach vorn ist ohne den zurück nicht zu haben. Auch nicht der Kampf, den Rashad, der elektrische Reiter, gegen die Dämonen, die ihn jagen, ausfechten muss. Mit der Unterstützung bei Adrian Quesada von den Black Pumas oder Nikki Lane. Vor allem Ermunterung liegt in den neuen Stücken, die Amos Lee für „Dreamland“ (Dualtone Records-MNRK/Proper-Bertus) verfasst. Wie sonst wohl lässt sich „Worry No More“ verstehen? Der Songwriter mit der biegsamen Stimme hat tief in sich hineingehört. Findet, dass man sich trotz aller Seelentäler nicht unterkriegen lassen soll. Daher steigert sich mancher der behutsam ausgestalteten Songs zur Hymne. Lebensfunken von Lee.

Leichtfüßig und mit ein paar Sixties-Beats steigen Dan Andriano & The Bygones auf „Dear Darkness“ (Epitaph/Indigo) ein. Deren Titel spiegelt indes nicht den generellen mentalen Zustand des Bassisten und Mitsängers des Alkaline Trios. Die Dunkelheit mag kommen, das weiß er, doch bitte nicht oder wenigstens nicht so früh. Ein Wunsch, den Dan hat, während er erste Schritte fürs Album mit Beginn der Pandemie geht. In seinem jüngsten Projekt verlässt er zudem das angestammte Format. Erweitert sein Wissen über Musik, wie er sagt. Holt Randy und Dylan Moore und Nick Kenrick mit ins Boot. Bereit, neue Möglichkeiten zu entdecken. Was erst sacht zum Piano sacht dahin gleitet, kommt in Fahrt und endet in einer punkigen Rock-Nummer mit glühendem Solo. Wer, sagen wir, Frank Turner und Caesars mag und sich bei Dan gut aufgehoben fühlt, der kann überdies gleich mal seinen Label-Kollegen Jim Lindberg (Pennywise) antesten.

Von Ralf Thürsam