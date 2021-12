Potsdam

Und dann war er fort: 2017 hatte Hannes Wader sich im „Tempodrom“ Berlin von seinen Anhängern in einem letzten Konzert verabschiedet. „Macht’s gut!“ erschien wenig später als Live-Album des Liedermachers. „Trotz alledem“ nannte er seine Autobiografie. Das Aufschreiben, das Erinnern, das Festhalten kostete ihn viel Kraft. Wader stand eine lange Krankheit durch. Als indes wieder zur Gitarre griff, befand er: „Ich habe noch viele Lieder zu singen.“ Was er dann im Herbst 2020 auch tat. Vor 80 Freunden und Wegbegleitern in der Deppendorfer Wassermühle. Wader liest und singt. Nimmt die Zuhörer auf „Poetenweg“ (Stockfisch Records/In-Akustik) auf eine spannende Reise mit. Sogar drei Uraufführungen sind vertreten. Und das, obwohl der Künstler auf ein beinahe unerschöpfliches Repertoire zurückgreifen kann. Mit Humor, Hintersinn und viel Ehrlichkeit beschreibt er seinen Lebensweg, Kindheit und Jugend inbegriffen. Der reicht vom Chansonier, der mit Sozialkritik nie zurückhielt, bis zum Faible an Volksliedern, plattdeutschen Weisen und Arbeiterliedern. So stimmt Wader „Brüder, zur Sonne zu Freiheit“ an. Oder „Wilde Schwäne“, das seine Mutter einst sang und dessen Worte ihm sich erst viel später erschlossen. Eine kraftvolle Rückkehr.

Noch mehr Jazz Stöcke, Felle, Becken sind die Spielweise von Simone Praticco. Dem beschlagenen Schlagzeuger aus Rom ist anzuhören, dass er viel gereist ist. Da sein Spielgeschick derart weltkundig ausfällt. Ergänzt um Begleiter an Klavier, Piano/Rhodes Bass und gelegentlich durch die minimale wie wirkungsvolle Streicherbesetzung Geige, Bratsche und Cello, gestaltet sich die an Finessen reiche Interaktion mal voluminöser, forcierter oder lyrischer. Im Italienischen gibt es das Wort „Oriundo“. Das so viel wie Eingeborener bedeutet und sich auf Nachkommen von Einwanderern meist im Süden des Stiefels bezieht. „Oriundo“ (Zamora Label/Broken Silence) greift somit das Eigene, das Fremde und das fremd Gewordene auf. Das ist mal ein Dreier im Jazz, der in seiner Zusammensetzung im Jazz häufig nicht zu finden sein dürfte: Klavier, ergänzt um Gitarre und Trompete. Tastenmann Thierry Maillard aus Bayonne komponiert. Stephane Belmondo formuliert feine Improvisationen in Blech. Sylvain Luc umgarnt das Ganze mit seinen Girlanden auf den Gitarren. Mal forscher, oft versonnen und stets verspielt mit reichen Bezügen zu anderen Musikströmungen legt das MLB Trio „Birka“ (Ilona Records/Broken Silence) ein sehr elegantes Kammer-Spiel hin. Wie pointiert, wissend, spielfreudig, fingerfertig und aufgeschlossen eigenes Material mit bekannten Stücken von Ludwig van Beethoven verschränkt werden kann, das kann bei Paul Lay gehört werden. Der dekorierte Pianist aus Frankreich hat diese Annäherung von Jazz und Klassik auf „Full Solo“ (Gazebo/Broken Silence) versucht. Sie bereitet viel Freude. Ein klein wenig verspätetes Geburtstagsgeschenk an den großen Komponisten aus Bonn.

80 Jahre alt wird Hannes Wader Mitte 2022. Er hat noch viel vor. Demnächst erscheint eine Hommage vieler Künstler an den Erzdichter und Eulenspiegel Manfred Hausin. Mit dem Niedersachsen, der die Compagnie Poesie begründete, ist Wader über lange Jahre befreundet.

Fühlt sich herrlich lebendig: Philip Bradatsch. Quelle: Marie Augustin

Diese Lieder machen die Tristesse von Spätherbst und Winter vergessen. Das bekommt Philip Bradatsch glänzend hin. Schon mit der Aufforderung: Lass uns eine Dummheit tun, die man nie wieder vergisst. Der Songwriter, der in München lebt und so viel Zuversicht verbreitet, lässt sich aktuell von den Rum Cola Boys begleiten. Zuvor zog er mit The Dinosaurs Truckers um die Ecken. Der Bandname deutet schon die Nähe zum alternativen Country an. Und Philip legte bereits einige Soloplatten vor, geschult an großen texanischen Troubadouren. Und einhellig gelobt deswegen. Mittlerweile hat sich der Sound ein weiteres Mal gewandelt. Wer sich aufmacht in „Die Bar zur guten Hoffnung“ (Trikont/Indigo), der bekommt Folk, Rock und Soul samt analogen Tasteninstrumenten. Herrlich abgestimmt. Der Musiker wünscht sich wieder mal einen langen kalten Winter. Und ein Wiedersehen.

Aufmüpfig wie eh und je: Die Skeptiker. Quelle: Manon Mau

Jubel, Trubel und Tumult: 2019 im Dezember. Vor 30 Jahren fiel die Mauer in Berlin. Vor 60 wurde Eugen Balanskat geboren der Wortführer – also Sänger und Texter – der Skeptiker, die er 35 Jahre zuvor mit anderen aus der Taufe hob. Bissiger Punk in der DDR. Am Rande der Großstädte zu hören. Und doch laut und gut. Wie im Kino Connewitz in den späten Achtzigern. Allenthalben die besten Gründe für ein Konzert vor 1200 Anhängern, bei dem das „Geburtstagsalbum – Live Festsaal Kreuzberg“ (Destiny Records/Broken Silence/The Orchard) heruntergerotzt wurde. Ein brachiale und fitte dahergepolterte Tour quer durch viele Platten. Zorn, Widerstand und politische Haltung. Es geht ganz unmissverständlich um moralische Themen wie Fressen und Moral, um Straßenkampf und Glatzen. Ja, ja, ja, ja!

Auf der Suche nach Alternativen „Nimm meine Hand und laufe los.“ Ein Versprechen auf ganz viel Leben. Erneut solistisch losgelaufen ist Marco Schmedtje jetzt für seine Platte „Marzipan“ (Marco Schmedtje/The Orchard). An Ideen und Geschichten mangelt es dem Allround-Musiker nicht. Zu lässigem Schwung und ausgefeilter Ausstattung seiner Lieder verhalf ihm der Produzent Lars Ehrhard. Um gutes Marzipan rankt sich manch Geheimnis. Für sich hat Marco Schmedtje es entdeckt. Zurückhaltung in politischen Dingen kennen die Maskenträger von Hämatom schon mal gar nicht. Und Geschwafel gehört auf „Die Liebe ist tot“ (Anti Alles/Rough Trade) nun wahrlich nicht zum rüden Ton der Band aus Oberfranken. Zwischen metallischem Punk und Hard Rock kommen zehn neue Songs daher. Hymnen der Auflehnung. Hämatom sind dagegen. Altersarmut, Rechtsruck und Ungerechtigkeit können sie nicht leiden. Klimawandel? Auch so ein Menschen-Ding, das verändert gehört. Es geht auch anders: Bei „Die Skeptiker“ spielten Skinny Schlagzeug und Kiki Kabel Bass. Und wollten bald etwas anderes als Punk. Verstärkt um zwei Mitspieler bieten sie als JAWA auf „Revoluzzer“ (BunkerCoffeeClub. Rec.) eine progressive Variante. Mit Blick auf das, was vor mehr als 100 Jahren in Deutschland geschah. Nach dem 1. Weltkrieg und der Novemberrevolution. Mit Bezug auf B. Traven, Kurt Tucholski und Erich Mühsam, die sich damals mit kritischen Texten zur Gesellschaft und ihren Mitgliedern nicht zurückhielten. Niemand weiß so recht genau, wie der Mensch so tickt. Sprunghaft ist er. Zeitlebens der Zeit unterworfen. Und gibt der Endlichkeit doch einen Sinn. Karwendel, der eigentlich Sebastian Król heißt, denkt auf seinem Debüt „Im Lichte der Zeit“ (Backseat/The Orchard) über gewichtige Dinge nach. Der Mann aus Hamburg mit der eher leisen Stimme sorgt für einige erhellende Momente. Zu smartem Folkpop und klugen Gedanken wird der Songwriter von Saxofon, Flöte, Geige, Klarinette und getupften Drums begleitet. Fein – und vergänglich. Bitte Weiterhören: Botticelli Baby „SAFT“ (Unique Records), DUOhandindhand „knallbunt“ (Hey!blau Records/Buschfunk), Kapelle Petra „Die vier Jahreszeiten“ (Kapelle Petra).

Übrigens: Sämtliche Ausgaben der Jubiläumsschaffe sind limitiert. Das doppelte Vinyl plus DVD hat zwei, die CD plus DVD vier Bonus-Stücke.

Unmissverständlich: Sarah Lesch. Quelle: Peter Runkewitz

Leise kann Sarah Lesch gar nicht. Fast nicht. Eher das Gegenteil ist der Fall. Die meisten Lieder ihrer jüngsten Scheibe „Triggerwarnung“ (Räuberleiter) künden vom Aufruhr der Gefühle. Aber es geht nicht unbedingt um Liebeswahn oder Begierde. Sondern die wortmächtige Songwriterin aus Leipzig macht sehr klare und ja, auch wütende Ansagen. Dazu, was ihr passt und noch dazu, was gar nicht geht – auch nach 15 Jahren MeToo nicht. Die Debatte ist längst nicht vorüber. Ein Nein ist immer noch ein Nein. Sarah Lesch empört sich und ermutigt. Sie findet zu einprägsamen Sprachbildern und Beobachtungen in ihren Geschichten. Wie für die Löwin, die nur einen Prankenhieb braucht, wenn sie weiß, wofür sie kämpft. Sie kämpft für ihre Jungen. Und für sich. Die Stücke sind übrigens ebenso freundlich wie formidabel geformt – mit leichtem Schwung aus Country und Folk beispielsweise. Auch Rocksteady findet sich. Und manchmal ist Sarah doch leise.

Von Ralf Thürsam