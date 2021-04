Joao Selva, der Pastorensohn aus Ipanema, muss reich im Herzen sein. Denn der Brasilianer wuchs in einem Land auf, das geradezu einen Überfluss an Rhythmen und Stilen bietet. Zum anderen zog es ihn immer wieder in die Welt hinaus. Angola, die Kapverden und die Karibik boten ihm weitere Quellen, die er für „Navegar“ (Underdog Records/Broken Silence) anzapfte. Da verwundert es nicht, dass Selva, der mittlerweile in Lyon lebt, so ein aufgeschlossenes Album vorlegt. Opulenter Neo-Tropicalismo mit Disco, Funk und Jazz. Doch neben ausgelassenen Tanz und Freude am Körperkontakt versäumt Selva es nicht, ein paar kritische Untertöne zu den Zuständen in seiner Heimat in den Cocktail zu mischen.

In der Abgeschiedenheit schwedischer Wälder ersann Johan G. Winther die Aufnahmen für „The Rupturing Sowle“ (Pelagic). Sie wirken tastend, bisweilen weltmüde und gemächlich. Johan, der verschiedene Bands und Klang-Projekte zwischen Rock, Post Rock oder heftigerem Material betreibt, schafft mehr als einmal berückend filmhafte Atmosphären mit Drone-Sounds, Harmonium, Streichern. Ein geisterhaftes Weben und Schweben. Wie Folk mit Gothic-Bezügen. Gedimmt und zugleich entrückt. Wie ferne Erinnerungen.

Wie Hey, King! besteht zwischen Piers Faccini und Ben Harper eine jahrelange Verbindung. Faccini, Sohn einer Engländerin und eines Italieners, ist ein Wanderer zwischen den Welten. Der Songwriter setzt auf die weit strahlende Kraft der Stimmen in zumeist sparsamst instrumentierten Liedern. Reduktion mit großer Wirkung. In den Stücken stecken Streicher, Andalusien, Folk aus dem Süden Italiens und archaische Wüsten-Blues aus Nordafrika. Faccini nähert sich auf „Shapes of the Fall“ (Beating Drum/No Format/Indigo) überdies respektvoll der Trance-Tradition wie sie in der Gnawa-Kultur Marokkos zu finden ist. Schließlich singt er mit Harper – der Spezialist auf der Weissenborn-Gitarre hatte erst vor Jahresfrist mit „Winter Is For Lovers“ eine erhebend nuancenreiche Platte vorgelegt – und Abdelkebir Merchane. In „All Aboard“ geht es um eine alles verschlingende Flut. Also rudert, denn die Hoffnung darf nicht untergehen!