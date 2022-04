Mal überschlägt sich seine Stimme, dann aber lässt Paul Cauthen seinen beruhigenden Bariton wirken. Der beeindruckende Texaner wählt für „Country Coming Down“ (Velvet Rose/Thirty Tigers/Membran) einen ungewohnt hektischen, aufgewühlten Einstieg. Wohl auch, weil realisiert, dass es mit seinem Land an etlichen Ecken bergab geht. Überhaupt: Der Songwriter schert sich einen Dreck um das, was andere über ihn denken. Schnippst mit den Fingern und wählt freigiebig seine Mittel. Verblüfft mit aufgekratztem Country, elektronischen Taktgebern samt Keyboards, Gospel-Elementen und heftigem Blues. Und klar, der Mittdreißiger Cauthen kann auch akustisch und schlicht.

Dieser Vierer offenbart Witz in Wort und Spiel. Sonst hätten sich Äl Jawala wohl nicht auf diesen Albumtitel verständigt: „I Way To Äl“ (Soulfire Artists/Kontor New Media). Abgesehen davon, sind die Rahmenbedingungen Stefanie Schimmer (Gesang und Saxofon) und ihren Gefährten aus Freiburg schnurz. Seit 22 Jahren. Orient oder Okzident? Ihr Kompass spinnt. Immer. Mal schlägt er aus in Richtung Jazz, dann dreht er sich in Richtung Balkan – nur nicht im Kreis – oder tanzt zu Afrobeats. Mitreißend.

Die Geduld hat sich ausgezahlt: Denn in Engländer – nicht gerade üblich – geben gerade zu, dass sie auf Country stehen. The Shires lassen richtig die Funken fliegen. Crissie Rhodes und Ben Earle bieten auf „10 Year Plan“ (BMG Rights/ADA-Warner Music) einen moderneren Ansatz. Pedal-Steel-Gitarre? Haben wir. Und andere akustische Saiteninstrumente. Aber auch jeder Menge gute Laune, Rock und Pop-Appeal. Bleiben wir beim Thema Pärchen-Bildung: Da hätten wir noch My Darling Clementine. Das Duo aus Birmingham – bestehend aus Lou Dalgleish und Michael Weston King (einst bei den fabelhaften The Good Sons) – toppen für mich The Shires. Aber, bitte vergleichen Sie!

D E R Jon Spencer macht sowieso, was er will. Diesmal mit den HITmakers. Mit schön schmutziger Farfisa-Orgel, Punk-Stücken, Lärmattacken, Psycho-Beats und vielen Absonderlichkeiten mehr. „Spencer Gets It Lit“ (Bronzerat Records/Pias/Rough Trade) bekommt für seinen Sound keinen Schönheitspreis. Aber einen für Unbequemlichkeit und den fortwährende Verstoß gegen Gewohnheiten.