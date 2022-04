Schön roh im Riffing steigen Papa Roach in ihre neueste Langrille „Ego Trip“ (New Noize Records/ADA). Wie frisch aus dem Übungskeller. Indes: Die Kalifornier haben in Corona-Zeiten zurückgezogen an diesem Kracher gebastelt. Selbstgewisse und überhebliche Personen sollen mal innehalten und ihre rücksichtslose Haltung überdenken, finden Front-Schreihals Jacoby Shaddix und Co. Es es an der Zeit, etwas besseres auf die Beine zu stellen. Was in die gut gebrüllte wie melodische Aufforderung „Stand Up“. Überhaupt, die Papas sind straff, metallisch und unverblümt: Quietschende Saxofone, Keyboards wie Betonblöcke, Gitarren mit Überraschungseffekt, Latino-Samples, kämpferische Rap-Einlagen. Jede Menge Alarm.

Der Fighter ist zurück: Kris Barras. Mit seiner Band lässt er auf „Death Valley Paradise“ (Mascot Records/Rough Trade) wieder die Muskeln spielen. Haut Hymnen wie „My Parade“ raus. Barras schnappt sich, was er eben braucht: Hard Rock, Blues und Zeugs aus den Südstaaten. Stets geradeaus. Wobei: Ein gewisser Modernisierungseffekt ist unüberhörbar.

Ein Achtung gebietender Promi-Auftrieb, den die Noise-Rocker von Health da für ihre jüngste Produktion „Disco4::Part II“ (Loma Vista Recordings) auf die Beine gebracht haben. Für beträchtlichen Furor und besonderen Glanz jenseits von Genregrenzen sorgen Lamb Of God, Nine Inch Nails, The Neighbourhood, Perturbator oder Poppy. Fast jeder Song eine Kollaboration. Ambiente Sounds und industrielle Kante. Alte Bekannte und neue Stimmen. Angsteinflößendes Krächzen und weit hallender Dunkel-Pop. Aberwitzig monströser Metal und jazzy Strömungen. Kaltblütig und mit einem finsteren Grinsen serviert

Zum Abschluss der Tape-Trilogie bestimmt ein schweres, getragenes Brüten die Songs von Lucy Kruger & The Lost Boys. Ein elegisches Experiment am Ende. Für „Teen Tapes (for performing our own stunts)“, erschienen auf Unique Records, geht Musikerin aus Südafrika volles Risiko. Zwischen Fuzz-Gitarre und der Akustischen. Bisweilen fällt dann doch etwas Licht auf die Schattenwelt. Stücken von Hugo Race nicht unähnlich. I hr Plattenpremieren-Konzert geben Lucy und die Verlorenen Jungs am 22. April um 20 Uhr im Lido.