Nur vier Jahre später holt Michael Romeo zur Fortsetzung aus: Nach dem Einstieg, der einem Science-Fiction-Drama zur Ehre gemahnen würde, breitet der Gitarren-Wizard schließlich seine progressive rockende Vorliebe auf „War Of the Worlds, Part II“ (Inside Out Music/Sony) aus. Der Mann beeindruckte einst dermaßen als Solist, dass er für eine Tour erst eine Band – nämlich Symphony X – gründen musste. Romeo liebt einfach die große Leinwand. Und der 54-Jährige hat klar die Mittel, diese mit ausholender Geste, orchestralem Pomp und höchstem Spielvergnügen zu füllen.

Askväder sind noch so ein Fels in der Brandung. Hardrock aus Göteborg. Erfrischend ungerührt und knackig. Wer die neue Langrille „Fenix“ (The Sign Records) auflegt, wird rasch feststellen, dass Rock’n’Roll nicht muffelt. Höchstens, dass er mit dem Aroma von Garage, Straße und Blues über sehr, sehr hohe Überlebenschancen verfügt. Herrlich.

Ein schwerstes Bombardement richten diese Schweizer mit enthemmtem Brüllen, ausgespien in rasendem Rap-Tempo, neu-metallischem Mörder-Groove und fiesem Geschredder an. Paleface lassen auf „Fear & Dagger“ (Paleface/Blood Blast Distribution) keinen Stein auf dem anderen. Weder in den Alpen noch andernorts. Und es steht ein ernstes Thema an, das von der Band verhandelt wird: Depressionen. Damit soll niemand allein gelassen werden.

Ernsthaft, ehrlich und enorm direkt packen es Ignite auf ihrem „Ignite (Album)“ (Century Media/Sony) an. Das politische Tagesgeschäft in den USA und das in Lager zersplitterte Land finden genauso in die von melodischem Punk und Hardcore-Kante vorwärts gepeitschten Songs wie der Aufruf, zusammenzustehen, dem Hass und den Spannungen die Stirn zu bieten. Die Jungs aus Orange County in Südkalifornien haben einen neuen Wortführer – am Mikro steht nun Eli Santana, der bei Holy Grail Gitarre spielt.

Liebesdienst für Metal-Heads: Wer nicht schnell genug war, 2020 die raren fünf Singles zu ergattern, bekommt sie nun von Night Demon aus Kalifornien auf „Year Of The Night Demon“ (Century Media/Sony) auf einen Schlag. Nebst Live-Aufnahmen und Cover-Versionen. „Are You There“ ist eine tiefe Verneigung vor Phil Lynnot und Thin Lizzy.

Ja, es ist gefährlich, wenn Drohungen einfach so im Raum schweben. Wie bei Damokles aus Oslo. Pressant, angriffslustig, dabei schmerzhaft intensiv steuert der Fünfer auf seinem Debüt „Nights Come Alive“ (Vinter Records) durch lärmend späten Punk und dessen Nachfolge. Alarmierend.