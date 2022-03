Potsdam

Der hat schon eine Menge durchgemacht: Jeremy Ivey. Nachdem er das streng christliche Adoptiv-Elternhaus verlassen hatte, schlug er sich durchs Leben. Mit Gelegenheitsjobs in Küchen oder auf kleinen Bühnen. Lebte eine Zeit im Zelt, oft am Rande der Obdachlosigkeit. Das Erlebte prägt. Schon eingangs seiner neuen Platte „Invisible Pictures“ (ANTI/Indigo) heißt es: Ich bin eine Waise, doch ich bin besser allein. Das Bittere und das Befreite. Dicht nebeneinander. Ivey, vermögende Songwriter, der zwar Songs über nur drei Akkorde spielen könnte, aber wozu, wenn so viel mehr möglich ist. Daher greift er nicht nur zur üblichen Sechssaiter, sondern zu Hohlkörpergitarren und anderen. Und das ganz großartige üppig wuchernde Drumherum erst. Orchestral umflort bisweilen, Orgel und Piano sind am Werk, und ja auch eine Mundharmonika. Wer die späten höchst aufgeschlossenen Beatles liebt, Elliott Smith oder Jonathan Wilson, der findet ein Füllhorn feiner Melodien.

Noch mehr Rock Wer liebt nicht die pompösen Übertreibungen im Rock-Zirkus? Ghost, die Band in dunklen Roben und mit ihrem Sänger Papa Emeritus im erhabenen Gewand und Tiara, gehören ohne Zweifel dazu. Geradezu unverschämt eingängige Kracher aus Hard Rock und melodischem Metal und quasi-sakralem Anklang bieten die Schweden auf „Impera“ (Loma Vista Recordings) an. Ganz Stadien dürften überkochen. Zirkus wird langweilig, wenn er nicht neue Tricks bietet. So erfindet sich die Band in Teilen neu. Beleuchtet Aufstieg und Fall von Imperien genauso wie falsche Propheten oder Mammon, der die Menschen verdirbt. Kann sein, dass Blood Incantation die Warp-Triebwerke zünden und einfach durch ein Schwarzes Loch verschwinden. Bevor dies geschieht, gleiten die vier aus Denver auf den beiden überlangen Instrumental-Stücken von „Timewave Zero“ (Century Media/Sony) hinaus ins All. Dunkel, mysteriös und gefahrvoll. Eine eiskalte und rätselhafte Weite, die die Todesmetaller eher in der Nähe der frühen Tangerine Dream und ähnlicher spaciger Soundkonstrukteure erforschen. Wie für eine große Filmleinwand gemacht. Sechs neue Stücke packen Dead Lord auf „Dystopia“ (Century Media/Sony). Ein pralles Kurzalbum der schwedischen Hardrocker mit ungezügelten wie prachtvollen Cover-Versionen von D.A.D., Winterhawk oder Rory Gallagher. Die leben vor allem von der Vokalkraft des Hakim Krim, fein verdoppelter Gitarren-Arbeit und Wumms. Ihr Name kann schon als Beschreibung für das herhalten, was uns auf dieser Platte erwartet: Shadow Universe. Die Post-Rocker um Peter Dimnik und Zan Sebrek aus Slowenien zelebrieren auf „Subtle Realms, Subtle Worlds“ (Monotreme Records/Cargo) behutsam und detailreiche Dynamik. Gekonnt platziert zwischen zart perlenden Klavier, lang gezogenem Trompeten-Solo, nahezu klassischen Streichern und unüberwindlichen Klangwällen, errichtet von schweren Gitarren.

Apropos durchgemacht: Vor Jahren trafen Jeremy Ivey und seine Frau – bis dahin hatten sie mehrere Bands gegründet – eine überaus resolute wie einschneidende Entscheidung. Sie verkauften einigen Besitz. Fürs Geld buchten sie Studio-Zeit. Margos Debüt „Midwest Farmer’s Daughter“ entstand und ebnete ihr schließlich den Weg in die erste Liga der Country Music. Ach, und den Ehering, der damals versetzt wurde, den kaufte Jeremy zurück...

Haben ihre moderne Version von Rock entwickelt: Shaman's Harvest. Quelle: Promo

Wesentlich heftiger und härter – das sind Shaman’s Harvest heute. Auf „Rebelator“ (Mascot/Rough Trade) brettern sie zunächst durch einige Stücke, irgendwo zwischen Alternative Rock und Neu-Metal. Soweit bekannt – und auch schon mal gehört. Allerdings lohnt es sich, schon hier auf die Details zu achten. Wenn ein Wucht-Riff nur wenig später nahezu fortgetragen wird von der Melodie – bis zum schmirgelnden Solo. „Voices“ wird eine glühende späte Grunge-Hymne.

Und doch stützen Sänger Nathan Hunt und Gefährten sich auf frühere Strömungen – auf Southern Rock, Blues mit brennenden Slides, klapprige Western-Film-Szenarios etwa. Dazu noch eine kräftige Kelle Stoner. Shaman’s Harvest kommen in Fahrt und mit einer berauschenden eigenen Sicht auf Rock um die Ecke.

Viel herumgekommen, viele Sounds lieben gelernt: Gunwood. Quelle: Jim Rosemberg

Mal der Reihe nach: Gunnar Ellwanger hat deutsche Eltern. Wuchs in England auf. Lebte in einem Pariser Vorort und in der Schweiz. Und liefert die erste Silbe für den Namen des Trios Gunwood. Die andere Hälfte beschreibt einen Lebensbaum, Wurzel und Wipfel. Das Streben in verschiedene Richtungen. Die finden sich in den 13 Stücken die Gunnar, Jeff Preto am Bass und Perkussionist David Jarry Lacombe auf „Dream Boat Jane“ (Zamora/Groove Attack) spielen. Zwischen Roots Rock, Folk und Blues haben sich die drei Multi-Instrumentalisten auch mit Mehrstimmigkeit im Gesang eingerichtet. Man darf annehmen, dass der Plattenschrank der Eltern einen nicht unwesentlichen Einfluss auf Gunnar hatte. Nichtsdestotrotz: Der nuancenreiche Bandsound, kann noch wachsen. Wie ein Baum.

Von Ralf Thürsam