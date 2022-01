Potsdam

Die Renovierung des Hauses seiner Mutter hat Keb’ Mo’ auf so manchen gebracht. Als der Blues-Mann in Compton/Kalifornien aufräumte und malerte, dachte er darüber nach, was Heimat für ihn bedeutet. Jene Orte, dessen Straßen er als Kind durchstreifte. Aber genauso gut auch jene, in denen er Musik macht. Wie in Nashville. Mit einem Star wie Darius Rucker. Oder Kristin Chenoweth und Old Crow Medicine Show, die Keb’ Mo’ für die Aufnahmen zu „Good To Be“ (Rounder/Concord/Universal) einlud. Daher packte der 70-Jährige ganz viel Gefühl in seine entspannten Stücke, die vom Reichtum des Blues, Soul und Country gleichermaßen beeinflusst und durchdrungen sind.

Noch mehr Rock Hohes Tempo, Heavy-Riffs und Hammer-Hymnen – was will man mehr. Ashes Of Ares sorgen auf „Emperors And Fools“ (ROAR/Soulfood) für Vollbedienung. Matt Barlow mit mächtiger Kehle und Freddie Vidales mit allzeit schlüssiger Saitenarbeit halten den Energie-Level hoch. Smart wie die beiden Amerikaner nun mal sind, haben sie sich schreddernde Unterstützung für ihre stählerne Schmiedekunst geholt. Beispielsweise Tim „Ripper “ Owens (Judas Priest, Iced Earth, KK’s Priest). Der darf im Stück „Monster’s Lament“ den – na ja – Klagegesang des schwerblütigen Ungeheuers heulen. Schreck, Schönheit und Schmerz aus dem schweizerischen Untergrund – das sind Abraham auf ihrer Platte „Débris Du mondes perdu“ (Pelagic Records). Der personell veränderte Vierer aus Lausanne lässt die Gitarren wimmern und schreien. Roh, monströs und apokalyptisch. Das können sie: Enterprise Earth bekommen dieses brutale Malmen, Ächzen und Knirschen hin. Erstaunlich melodische Schreie und tiefes Grunzen fetzen durch die Gegend. Das Schlagzeug wird hammerhart und kurzweilig auf Verschleiß bedient. Und die Gitarren gellen. Kurz: „The Chosen“ (MNRK heavy) ist ein finster herunter geballertes Vergnügen.

Dass Keb’ Mo’ mehr ist als ein passabler Sänger und Gitarrist, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. In seinem Künstlerleben hat der fünfmalige Grammy-Gewinner, der mit Willie Nelson. Eric Clapton oder Koko Taylor spielte, Höhen und Tiefen erlebt. Und sich berappelt. Weil er Liebe fand, für Freunde da war und wusste, was ihm Heimat bedeutet. Da wundert es nicht, dass er einen Song wie „Lean On Me“ anstimmt.

Viele Köpfe, viele Ideen: SOM aus Boston. Quelle: Promo

Man kann mit seinen Gedanken in ferne Sphären entrückt sein oder irgendwie abwesend auf die eigenen Fußspitzen starren – und doch wie SOM den Gesang in himmlische Höhen treiben und zugleich heftige Riffs aufbieten und mächtige Mauern aus Klängen aufschichten. Das ist gerade auf „The Shape Of Everything“ (Pelagic Records) geschehen. Der energetische wie in Träumen wandelnde Fünfer besteht aus Mitgliedern von Bands wie Caspian, Junius, Adai oder den Constants. Herkunft von Einfluss: Hart und zart.

Amtlicher Alarm aus Würzburg: WolveSpirit. Quelle: Markus Hauschuld

Wer wie WolveSpirit aus Würzburg eine Röhre mit vokalem Druck und Dreck wie die Amerikanerin Debbie Craft auf die Bühne bringen kann, der hat schon gewonnen. Und zwar viele Fans, die mit wuchtigem wie ausgeklügeltem, weil wissendem Hard Rock von klassischem Zuschnitt viel anfangen können. Schließlich gibt es neben der Frontfront und der erneuerten Rhythmus-Fraktion noch den Tasten-König Oliver Wolfhart und seinen Bruder Richie, der die Saiten der Stromgitarre glühen lässt. „Change The World“ (Spirit Stone/Cargo Records) breitet all das auf einer Reise zu den etwas älteren Daseinsformen des Rock’n’Roll in 13 Stücken aus. Ein lautes und aufgeklärtes Fest.

Auf der Suche nach Alternativen Was man so alles mit dem altehrwürdigen Bluegrass anrichten kann, wissen wir nicht erst seit dem Erscheinen von The Death South aus Kanada. Zeit also, sich woanders umzusehen. Zum Beispiel in Kalamazoo/Michigan. Dort regieren seit über 20 Jahren Greensky Bluegrass. Sie machen auf der einen Saite dem Genre viel Ehre. Auf den anderen Saiten aber jammt der Fünfer, was das Zeug hält. Und schiebt die Grenze dieser Spielart akustischer Musik immer ein Stückchen weiter hinaus ins Wunderbare. Daher nimmt es nicht Wunder, dass Anders Beck und seine Gefährten mit Dobro, Kontrabass, Banjo, Gitarre und Mandoline umjubelte Auftritte vor der unfassbaren Kulisse des Red Rock in Colorado hinlegten. Oder das Ryman Auditorium bespielten, schlechthin die Heilige Halle der Country Music in Nashville. Das Quintett legt nun „Stress Dreams“ (Big Blue Zoo Records/Thirty Tigers) vor. Und lässt keine Wünsche offen. Dann bringen sie wieder Banjo, Mandoline und E-Gitarre in Anschlag. Und legen los. Seit mehr als 20 Jahren – ja das Jubiläum ist schon verstrichen – haben Jamie Clarke’s Perfect, um ihrem Namen gerecht zu werden, ihren handfesten Sound aus aus Folk, Punk und Rockabilly perfektioniert. Denn auch Bläser treiben die Songs der Folkabillys voran. Und Zeilen zum Mitsingen sowieso. Um das künstlerische Zentralgestirn Jamie Clarke, der Ire gehörte einige Jahre zum Ensemble der unvergessenen Genre-Pioniere The Pogues, und Pierre Lavendel (einst bei Frantic Flintstones) kreisen immer mal wieder neue Mitspieler. Was sich als begünstigender Einfluss in den Liedern niederschlägt. Gerade haben JCP ihre jüngste „Monkee See, Monkee Do“ (Dackelton Records) am Start. Manchmal denkt man, sie haben gerade auf der Straße gespielt. Stürmen jetzt durstig in den Pub - und spielen einfach weiter.

Für ihr jüngstes Album spürten WolveSpirit einem besonderen Spirit nach – in Nashville. In den Southern Ground Studios. In der umgebauten Kirche gaben sich neben Willie Nelson auch die Rival Sons und die Foo Fighters bereits ein Stelldichein.

Von Ralf Thürsam