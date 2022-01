Potsdam

So sollte Liebe sein: Ein Geben und Nehmen. Genau auf diesen himmlischen Schwebezustand kommt Lady Wray zu sprechen. Ebenso darauf, dass sich der eine nicht die Gefühle der anderen ausbeutet. Im Feuer hat die Sängerin aus Kalifornien Schönheit entdeckt. Ihre Platte „Piece Of Me“ (Big Crown Records). Nicht nur, dass die sweet Soul Music samt Bläsern und allem, was dazu gehört, dafür geeignet ist. Hin und wieder gibt es es schwere Moll-Akkorde auf dem Klavier und das Becken des Schlagzeugs zischelt gefährlich. Und lässt gleichermaßen an Trip Hop wie Gospel, der gewiss zu ihren Wurzeln zählt, denken. Lady Wray schreitet zudem durch luftig jazzige Stücke, glänzt mit ihrer Stimme und ihrer Sicht auf R&B und liebäugelt, mehr als auf ihrem Solo-Debüt, mit Hip Hop.

Noch mehr Rock Nur Monate nach der Veröffentlichung von „Common Ground“ legen Big Big Train nach. Das siebenköpfige Progressive-Ensemble aus England musste Abschied nehmen von seinem Flötisten und Leadsänger David Longdon. Und gönnte sich doch keine Rast. Denn nun dreht sich „Welcome To The Planet“ (English Electric Recordings) auf dem Plattenteller. Es ruft Erinnerungen an die Siebziger auf, jene hohe Zeit für dieses Genre. Doch es geht neben akustisch geprägten Nummern und etwas barockem Ansatz auch immer wieder flotten Fußes weiter. Verzwickter Rock wechselt sich ab mit vortrefflichem Vokalvortrag, sanftem schwebendem Keyboard-Werk und fordernden Bläsern. Von The Sleeper aus Leipzig gibt es gleich mit der großen Kelle: Böse, bissige und besonders kantige Metal-Legierungen schmiedet die Band auf ihrer jüngsten Platte „Radiant“. Und vergisst neben dem Brüllen, Poltern und Hämmern der modernen Art nicht die melodische Seite, die immer wieder durchbricht – und mitunter in progressive Gefilde hinübergreift.

Nicole Monique Wray findet sich auf ihrem Plattenlabel übrigens in trauter Gesellschaft nicht minder interessanter Kollegen wie Bobby Oroza, Lee Fields & The Expressions oder The Shacks. Ihnen können Sie gern einmal ein Ohr gewähren.

Erhaben und sehnsuchtsvoll: Madrugada. Quelle: Knut Aaserud

Das ist wohl eine der Überraschungen des Musikjahres schlechthin: Der Rückzug auf unbestimmte Zeit, den Madrugada 2007 nach dem plötzlichen Tod ihres Gitarristen Robert Buras verkündet hatten, ist beendet. Zum Gedenken an ihn hatte die Band aus Norwegen noch das Album „Madrugada“ fertiggestellt. Buras hatte dafür schon Material zusammengetragen. In der Zwischenzeit waren die übrigen Mitglieder nicht untätig geblieben. Sivert Hoyem beispielsweise, der für seine sinnliche Sangeskraft verehrt wurde, veröffentlichte mehrere hochkarätige Platten. Schließlich gab es 2019 eine Tour, um nach 20 Jahren das Debüt „Industrial Silence“ zu feiern. Ein Triumph. Der neues Futter benötigte. Nun erschien „Chimes At Midnight“ (Warner). Und weist genau jene musikalische Güteklasse auf, die wir so lang vermissten. Epische, nachdenkliche und erhebende Songs. Voller Licht und Schatten. Voller Großartigkeit. Voller Vitalität. Alle steuerten Vorschläge und Vorstellungen für den Sound bei. Auch in Berlin wurde an den Stücken, die meisten neu plus ein paar ältere gerettete Ideen, gefeilt. Womöglich eine der Platten des Jahres.

Das Extra der Ausgabe Sie macht aus ihrem Herzen keine Mördergrube: Lucinda Williams kümmert sich um das, was sie besonders mag: Spielt in Zeiten der Pandemie ein Tribut für Tom Petty ein, wendet ein wenig die Lieder vom Literaturnobelpreisträger Bob Dylan, befasst sich mit Südstaaten-Soul wie mit Country aus den 1960ern oder rockt das Weihnachtsfest. Die verehrte Songwriterin macht nun in der Reihe ihrer Studio-Konzerte ein letztes Mal den Deckel auf – für „Lu’s Jukebox Vol. 6 – You Are Cordially Invited … A Tribute to The Rolling Stones (Highway 20/Thirty Tigers/Membran). 16 Stücke greift sie sich. Lässt den „Street Fighting Man“ kämpfen. Rotz und Rebellion. Fürs uralte „Last Time“ holt sie die Slide-Gitarre und noch mehr Rock’n’Roll übrig. Und packt immer wieder mal den Blues aus – „You Gotta Move“. Kann sie. Seit langem. Kein Schnickschnack, kein Schmus, kein falsches Sentiment.

Gospel dürfte das große Stichwort für Brent Cobb aus Georgia sein. Es scheint schon im Titel seines neuesten Albums auf: „And Now Let’s Turn The Page“ (Ol’ Buddy Records/Thirty Tigers/Membran) – Und jetzt blättern wir um. Auf den nächsten Seiten finden wir im Gesangsbuch des Mittdreißigers daher acht traditioneller Gospelsongs, die den Songwriter ein Leben lang begleiteten, trösteten und Kraft finden ließen. Das ist für den Country-Mann Cobb, der mit Abstechern zum Blues und Südstaatenrock überzeugt, eine persönliche, eine sehr vertrauliche Angelegenheit. Zumal er im Sommer vor zwei Jahren bei einem Ausflug mit seinem kleinen Sohn im Auto angefahren wurde.

Auf der Suche nach Alternativen Lars Bygden ist langsam auf dem Weg der Besserung. Hoffentlich. Denn nach dem Krebstod seiner Frau, den er 2018 auf seiner Platte „Dark Companion“ musikalisch zu verarbeiten suchte, war der Schwede in ein tiefes Loch gefallen. Wie umgehen mit dem Verlust? Das lässt sich nicht einfach abstreifen. Daher wirkt auch die aktuelle Platte „One Last Time for Love“ (A Massproduktion/Ella Ruth Institutet/Cargo) gewissermaßen wie eine Fortsetzung der Trauerarbeit. Dunkel glänzender Pop, der innigen Folk aufscheinen lässt, dramatische Steigerungen und kosmische Entrücktheit zulässt und bisweilen auch den gehetzten Atem desjenigen enthält, der aus einem Alptraum hochschreckt. Dann sind die Schatten wieder da. Lassen Sie einfach diese Stimme auf sich wirken. Die wird Sie bezwingen, überwältigen, staunen lassen. Diese unfassbar besondere, spröde, verletzliche und kalkuliert eingesetzte Stimme gehört Tara Nome Doyle. Sie lebt in Berlin-Kreuzberg. Die Mittzwanzigerin norwegisch-irischer Herkunft ist eine Entdeckung. Wie sie auf „Vaermin“ (Martin Hossbach/Modern Recordings/BMG) erneut zeigt. Pop. Melodisch und melodramatisch. Stimme (gern auch vervielfältigt zum Duett mit sich selbst oder zum eigenen Chor) und Klavier plus Geige, Synthesizer und einigem mehr. Gott, es ist erst ihre zweite Platte. Es ist doch nur eine Pose: Der Mann trägt eben gern Krone. Die hat sich Eric Gales aber auch verdient: Nicht eben erst mit dem Feuer, der Ruppigkeit und Funkyness der 16 Stücke auf „Crown“ (Provogue Records/Mascot/Rough Trade). Der farbige Gitarrist aus Memphis/Tennessee zeigt, wie weit und wie mutig man im Blues Rock noch immer ausschreiten kann. Getrieben von Dingen, die ihn als Amerikaner nicht ruhen lassen können. Wie der Tod von George Floyd. Damit und den eigenen Kämpfen, die der 47-Jährige ausfocht, um seine Sucht in den Griff zu bekommen, setzt sich Gales auseinander. Er setzt sich in Beziehung zu dem, was Black Lives Matter bedeutet. Noch Fragen? Diesem Typ aus Birmingham/Alabama und seinen formidablen Begleitern macht niemand etwas vor: Auch, weil St. Paul and The Broken Bones nicht auf der Stelle treten. Das macht „3000 AD Mass“ (ATO Records) sofort deutlich. Da ist mehr Geradlinigkeit, mehr Zupacken, mehr Unmittelbares. Diese Neu-Erfindung steht der Truppe um den vormaligen Priester mit der begnadeten Stimme und samt schmeichelhaften Höhen sehr gut. An die Regler wurde Matt Ross-Spang gebeten. Der Produzent von Leuten aus Rock und Country wie Drive-By Truckers, Emily Barker oder Calexico tat ebenso wenig das Erwartbare. Tolles Match also. Sogar ein Disco-Stampfer ist dabei. Gerade wurde das Konzert vom Heiligen Paul weiter ins Jahr hinein verschoben. Die Spannung steigt.

So sind die Neu-Interpretationen und das selbst verfasste „When It’s My Time“ auch eine Bitte um Beistand. Den erhielt er – von seiner Frau Layne, Familie und Freunden.

Nach zig Jahren gibt es neues Material von Jethro Tull. Quelle: Assunta Opahle

Was ist er doch für ein Ohrenschmeichler. Querflöte und Stimme – Ian Anderson. Immer noch und nöcher. Und das seit 55 Jahren. Damals hob er Jethro Tull aus der Taufe. Wer glaubt, dass „The Zealot Gene“ (Inside Out Music/Sony) nun eben nicht mehr taufrisch ist, der wird eines besseren belehrt. Denn auf die wunderbare Mischung von Rock, Klassik und Folk und allerlei anderen willkommenen Zutaten hat der lungenkranke Anderson, seit langer Zeit endlich wieder einmal mit seiner Stammband im Studio, hält der Mittsiebziger quasi das Patent. Zumeist folkig und fidel ist das neue Material, das nun unters Publikum gestreut wird. Und eine Brücke schlägt zu den Glanztaten der späten Siebziger.

Von Ralf Thürsam