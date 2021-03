Potsdam

Der Herr der Echokammern und Halleffekte ist zurück. Daniel Lanois sendet – seit seinem Soundtrack für das Videospiel „Red Dead Redemption 2“ – neue, doch nicht nur tieffrequente Signale. Man darf sich auf etwas gefasst machen. So elektronisch wie der Kanadier auf „Heavy Sun“ (eOne/SPV) hat wohl noch niemand Gospel-Songs angefasst. Ein ehrfürchtiger Umgestalter. Zumal die stimmliche Inbrunst, mit der unser Herrgott angerufen wird, und die dazugehörige fein strahlende Orgelkunst sich ganz unerhört gut mit dem Wabern, Mulmen und Mäandern vertragen, das sich in die wärmende Nähe von Dub-Reggae bewegt.

Auf der Suche nach Alternativen? Noch gut in Erinnerung ist das Projekt mit Ronni Le Tekro. Doch nun legt der Songwriter Ledfoot, der bürgerlich eigentlich Tim Scott McConnell heißt und bereits dem „Boss“ Bruce Springsteen Material zum Vortrag bot, das nächste Solo-Album vor. „Black Valley“ (TBC Records/Broken Silence) führt in finstere Gegenden. Staubig sind sie und leer. Nur Gespenster wispern fürchterliche Geschichten. Einsam wandert Ledfoot mit seiner Slide-Gitarre umher. Geisterhaft großartigen Gothic-Blues im Gepäck. Die Stücke von Electric Jalaba haben viel Tiefe, die aus einer anderen verborgenen Welt stammt. Vor allem von den tranceartigen Sounds der Gnawa-Musik aus Marokko. Kreisendes Schleifen, uralte Wiederholungen, ein Vorsänger, dem ein Chor antwortet. Die der Gnawa-Musik zugeschriebene Heilkraft verknüpfen die Mitglieder der multinationalen Truppe auf ihrer Scheibe „El Hal – The Feeling“ (Strut Records) mit wirbelnden Rhythmen und Dub-Strukturen. Viel Perkussion, darunter metallisch klirrende Krakeb-Kastagnetten, gesellt sich zu Keyboards, Gitarre und der dreisaitigen Bass-Laute Guimbri. Bezwingend. Da steckt ein schönes Stück Arbeit drin. Für „Zik Zak“ (Switchstance Records/Broken Silence) kooperierte das Produzenten-Duo Ancient Astronauts mit 18 Künstlerinnen und Künstlern aus neun Ländern. 20 Jahre sind Tom Strauch und Ingo Möll aus Köln als Tüftler am Werk. Stilbewusst versammeln sie die Welt. Bringen Rap, Reggae und Dub, seinen tiefer gelegten Verwandten, an den Start plus afrikanische Sounds. Einflussreich.

In die etwas temporeicheren Stück bringt sich der bald 70-Jährige als Gitarrist und Sänger ein. Lanois nahm sich bereits Legenden aus Folk und Country an wie Bob Dylan oder Emmylou Harris. Mit Brian Eno stieß er in ambiente Gefilde vor. Einige Solo-Platten veröffentlichte er zudem. Das nicht minder verheißungsvolle Band-Projekt namens Black Dub liegt wohl auf Eis. Nun preist Daniel Lanois den Lord – mit seiner Kunst. An allen Reglern.

Hat nichts von seiner Klasse eingebüßt: Ryan Adams. Quelle: Eric Ryan Anderson

An diesen Tagen zur Wochenmitte kann man schon mal Trübsal blasen. Auch Donnerstag eignet sich. Das Wochenende auch. Einer, der das besonders gut vermag, weil er dafür die musikalischen Mittel von Country, Folk und Rock besonders gewieft und daher liebenswert handhabt, ist Ryan Adams. Auf „Wednesdays“ (Pax-Americana/Rough Trade) jammert, barmt und fleht: Wie im Stück „I’am sorry and I love you“. Die Botschaft des eifrigen Songwriters mit dem arg ramponierten Image hört man wohl. Wie sie indes in den Ohren jener Frauen klingt, den Adams unerwünscht zu nahegetreten ist, muss sich zeigen.

Den Japanern gelingt live ein großer Wurf: Mono. Quelle: Promo

Es musste ja so kommen: Mono gehen auf die Bühne. Das ist an und für sich nichts Besonderes und gehört ohne Zweifel zur üblichen Tätigkeitsbeschreibung einer Band. Dieser Post-Rock-Vierer aus Japan indessen geht ein einmaliges Unternehmen an. Ihre überwiegend instrumental gehaltene Überwältigungsdynamik aus Laut und Leise reizen Takaakira Goto und Co. noch einen Tick mehr aus. Cello und Piano waren ja längst Bestandteile ihrer schwellenden, sogar in Kakophonien sich entladenden Stücke. Doch alles wird noch größer – durch Hinzunahme eines Orchesters auf der jüngsten Platte „Beyond The Past Live In London with the Platinum Anniversary Orchestra“ (Pelagic). Für zwei aufwühlende Stunden.

Von Ralf Thürsam