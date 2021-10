Widerstand zwecklos: Die blasen dich um. Wer wie Pendejo auf „Toma“ (Chancho Records/Broken Silence) auf Spanisch röchelt und krakeelt, wer sich mit brachialen Bläsern, Wucht-Riffs und einem massivem Schlagzeug-Gewitter über Klassiker von Black Sabbath bis Iron Maiden hermacht, den muss lieben. Comprende, Amigo?

Es ist ein großes, bisweilen symphonisch erhobenes Drama, das Naraka auf „In Tenebris“ (Blood Blast Distribution) beschreiben oder gar heraufbeschwören. Womöglich die Hölle auf Erden. Das muss wohl jeder für sich entscheiden, wenn er sich den erbarmungslosen Attacken des Quartetts aus Paris und Marseille aussetzt. Ein Debüt, das so einiges aus der Abteilung Metal zu einer unbezwingbaren Legierung verbindet. Lindsay Schoolcraft (Cradle Of Filth) rundet das als diabolische Gastsängerin ab.

Von epischer Tragweite, dazu schwer und überaus dynamisch in seiner Gestaltung ist „Snake Behind The Sun“ (Pelagic) von Shy, Low aus Richmond in Virginia ausgefallen. Der Instrumental-Vierer versteht sich auf doomige Riff-Power, scheut nicht vor Krach und Kreischen zurück und katapultiert sich damit weit hinaus in den Rock-Kosmos. Ohne gleich mal wieder das Wörtchen Post-Irgendwann zu bemühen. Schwer beeindruckend.

Creeping Death peitschen sich auf ihrem Kurz-Album „The Edge Of Existence“ (MNRK Music Group) durch sechs knallharte Stücke. Wer diese metallische knirschende, brutale Stampede aus Trash und Death liebt, der wird von den Texanern aufs allerbeste bedient.

Zehn Jahre ist es her, dass K. K. Downing Judas Priest verlassen hat. Für einige Zeit hatte Tim „Ripper“ Owens ebenfalls in der legendären Metal-Kapelle mitgetan. Gitarrist und Röhre haben sich nun mit weiteren wackeren Mitstreitern neu formiert: KK’s Priest liefern auf „Sermon of the Sinner“ (EX 1 Records) verlässlich muskulöse Schmiede-Kunst.

Portland, der hinten, da oben links auf der Landkarte der Vereinigten Staaten, ist ein wohlig schattiger Ort. Zumindest, wenn man Unto Others auf „Strength“ (Roadrunners/Warner) ein Ohr leiht. Zuvor hießt die Truppe Idle Hands. Wie auch immer. Der Vierer hat eher diesen Düster-Rock im Repertoire. Wer Gruft-Rocker wie Field of Elysium vor ihrer elektronischen Phase mochte, The Smith oder gar Héroes de Silencio mochte, der kann hier genießen.