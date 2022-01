Den langen Atem haben Toundra ohnehin für sich gepachtet. Soll heißen, die Madrilenen nehmen sich auf ihrer jüngsten Platte „HEX“ (Inside Out Music/Sony) alle Zeit der Welt. Um ihre Stücke mäandern, rotieren und schließlich mit forcierter Heftigkeit sogar schrill explodieren zu lassen. Dann ebbt alles ab. Die Gitarren drehen feine melodische Runden – hinüber in akustische Parts. Und das Driften setzt erneut ein. Bestes Beispiel ist das dreiteilige El Odio, das bei den vier Post-Rockern aus Spanien mit 22 Minuten eine ganze Plattenseite füllt.

Die Schatten-Meister aus Belgien sind zurück: Wiegedood. Der Dreier aus dem Umfeld der Church Of Ra steigt auf „There’s Always Blood At The End Of The Road“ (Century Media/Sony) tief hinab in finsterste Finsternis. Dort hausen Geschöpfe, manche wohl nur eine Kopfgeburt, denen man besser nicht begegnen sollte. Ein böses schmirgelndes, nahezu alles vernichtendes Meisterwerk der schwarz-metallischen Kunst. Nicht ohne Bezug zu einigen Stammvätern.

Wenn schon alles den Bach runter geht, dann aber wenigsten so, wie es Impending Doom auf ihrem fünfteiligem Kürzest-Album „Hellbent“ (MNRK heavy) mit Brutal-Gebolze vorführen. Aktuell ein Trio, geht die Band aus Kalifornien mit ihrer unerbittlichen Auffassung von Extrem-Metall unbeirrbar und verlässlich dahin, wo es weh tut. Wie ein Terminator.