Zehn neue Songs gibt es von James McMurtry. Nicht mehr. Nicht weniger. Der Songwriter, geboren in Texas, liefert seit Jahren gehaltvolles Material. Wie erst jetzt wieder mit „The Horses and the Hounds“ (New West Records/Pias/Rough Trade). Das wurde ein beherztes und in seinen Facetten funkelndes Stück Americana. Dafür scharte der 59-jährige Geschichtenerzähler so einige Könner auf Instrumenten um sich. Namen wie Charlie Sexton, David Grissom oder Kenny Aronoff sprechen seit langem – für sich.

Aus Göteborg kommt der Künstler, der sich Songs Of Boda nennt. Seine Platte „Garland“ (Adore Music) wurde eine zwar kleine, doch passionierte Geschichten-Sammlung des traumhaften Sängers. Die tänzelt mit mittleren Tempo daher. Aber ihren Atem entfaltet sie so richtig erst in der langsameren Gangart zwischen Folk, Pop und sogar Saxofon.

Dieser Fünfer aus der Stadt der Engel weiß, ganz genau, wo er seine Anhänger abholen muss. All Good Things brettern mit Alternative Rock um die Ecke. Heftig, auch im Gesang, ohne Scheuklappen vor anderen Stilen, muskulös, modern produziert, eine Stadionhymne nach den anderen. Fäuste in die Luft für ihr Album „A Hope In Hell“ (Better Noise Music/Sony).

Die Freude bei dieser Indie-Band ist ganz auf meiner Seite: Wunderbar ungeschminkt, sperrig und höchst abwechslungsreich lärmen The Joy Formidable aus Nord-Wales auf „Into The Blue“ (Hassle Records/Cargo). Das Trio wäre nichts ohne seine umwerfende Frontfrau Ritzy Bryan, die so gar nicht die Gitarrensaiten schont. Pure Freude.