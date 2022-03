Saxofon und Schwarzmetal? Da ist man bei Slaegt aus Dänemark genau an der unter dunklem Grollen preisgegebenen Adresse. Wenngleich die musikalische Spurensuche zudem in die Tiefen des Hardrock führt. Neben außerweltlichem Raunen ist etwas Gothic im Angebot auf „Goddess“ (Century Media/Sony). Ein recht rabenschwarzer Vierer.

Böses Tempo, böses Dreschen, böses Fauchen – schon sind wir in Schweden. Bei Dark Funeral. Eine Instanz für den Höllentanz. Das Quartett aus Stockholm poltert und klappert wie die Knochen in der Kiste. Die Schwarzmetaller lösen ihr abgründiges Versprechen mit lethaler Wucht ein: „We Are The Apocalypse“ (Century Media/Sony).

Das kommt dabei heraus, wenn man sich zu viele Filme über von Dämonen besessene Mitmenschen (Nonnen, Ärzte, bitte ergänzen) reinzieht. Schmutzig, schlierig, störrisch, schwer und von schlimmen Schwären gezeichnet geht es bei Friends Of Hell auf „Friends Of Hell“ (Rise Above/Soulfood) zu. Echtes personelles Pfund der klassischen Doom-Kapelle: Neben Taz Danazoglou mit Donnerbass (einst bei Electric Wizard und Satan’s Wrath) gehört die Groß-Kehle Albert Witchfinder (zig Bands) dazu. Kurz: Übelst und gut.

Schreite mutig aus! Über den Regenbogen! Gleich im Traumland dahinter wirst du auf Children of the Sün stoßen. Lass dich nieder und lausche den Kindern der Sünne. Wie sie sich den „Roots“ (The Sign Records) nähern. Denn zum strahlenden Kosmos des Sechsers aus Schweden gehört das gigantische Erbe ihrer hippiesken Vorgänger. Die einst ihre Zelte oder nicht mal die in Woodstock aufgeschlagen hatten. So zeigen die umwerfende Sängerin Josefina und ihre auffälligen Gefährten Otilia, Wilma, Jacob, Ida und Johan, an wem sie sich orientieren und wie sie den ungemein freien Sound der späten Sechziger ins nächste Jahrtausend hinüber geleiten. Ein später und duftiger Blumenkinderkranz.

Lichtlos, atemlos, aber mit brutaler Schönheit walzen Gloson durch die Botanik. Fast nie genügen sieben Minuten. Eher mehr. Die doppelte Zeit ist sogar vonnöten, um die druckvolle wie verstörende Dynamik aus atmosphärischen Elementen und derbe metallischen Härtegraden genüsslich und knurrend auszubreiten. Bisweilen. Auf „The Rift“ (Indie Recordings) deutet der Vierer aus Schweden auf zerrissene Egos und eine zerklüftete Welt.

Extremistisch und fies: Wahrhaft wuchtigen Sludge verbindet das Duo MoE auf „The Crone“ (Vinter Records) mit spukhaft gedehnten vokalen Beschwörungen. Wie ein untergründiger Soundtrack. Ausgebrütet in trüben Stunden am Rand von Oslo. In einem Generatorraum, in dem gleich die Sicherungen durchknallen. Grimmig und groß.

Allerliebst: Wie die harten Gesellen von den Stray Gods im Video winzige Plastik-Krieger im Studio aufbauen und ihre Burgen kaputt schießen. Merke: Die Stray Gods – ein international besetztes Metal-Projekt, das der Grieche Bob Katsionis aufs Gleis setzte –, wissen, wie man im Sturm die Mauern nimmt. Denn knallhart ist „Storm The Walls“ (ROAR/Soulfood) klassischem Metal verpflichtet. Die eiserne Jungfrau winkt.