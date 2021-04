Potsdam

Früher, ja früher, da war die Himmel so blau. Daran erinnert sich Nick Waterhouse auf seiner gerade veröffentlichten Platte „Promenade Blue“ (Innovative Leisure). Und ja, früher gab es auch diese Singles, die man sogar am Strand von Kalifornien abspielen konnte – sofern man ein tragbares Gerät besaß. Zurück zum Blau. Eine Farbe, deren Tönungen Nick Waterhouse aus Santa Ana auskostet. Es kann dieses Azur sein, das den weiten Himmel füllt und das Herz. Oder eher so ein ungewisses Blau-Grün, das an nächtliche, bisweilen ziellose Autofahrten erinnert. Dann existiert noch diese milde Trübung von Blau, das in einer verrauchten Bar zu finden ist. Waterhouse ergibt sich nur allzu gern diesen Stimmungen, die sonnigen Pop mit aufgekratztem Mädchenchor im Hintergrund ebenso kennen, wie den überzuckerten Schmachtfetzen, den geschmackvollen Blues, den saxofonsatten Jazz oder den zum Tanz drängenden Rhythm ‘n‘ Blues. Allesamt natürlich nach der guten alten Bauart gefertigt – von einem äußerst beschlagenen Mittdreißiger.

Tanzen in Zeiten der verlustreichen Pandemie: Rev. Peyton’s Big Damn Band. Quelle: Promo

Dieser vollbärtige Reverend Peyton, er hat ein wenn schon nicht ausgefallenes, dafür aber recht wirkungsvolles Rezept gegen die garstige Zeiten, die wir alle gerade durchmachen. Rev. Peyton’s Big Damn Band verlegte sich aufs Tanzen. Ihr jüngstes Album „Dance Songs For Hard Times“ (Thirty Tigers) ist ein bisweilen wutschnaubendes Aufbrausen – beispielsweise gegen die finanziellen Nöte, in denen in den Hügeln Indianas und nicht nur dort Musiker und Künstler stecken. Doch der dreiköpfigen Band geht es mitnichten darum, schlechte Laune in üblen Zeiten zu verbreiten. Ihr schmissiger, stampfender und elektrisierender Punkabilly-Blues fördert die Bewegung. Er reißt die Leute von den Plätzen.

Auf der Suche nach Alternativen? Ein König der Kora ist Ballaké Sissoko. Kein Zweifel. Denn der Musiker aus Mali entlockt dem in Westafrika weit verbreiteten Saiteninstrument traumhaft sinnliche Tonfolgen. Dabei gehört so wenig zum Bau dieser Harfenlaute – ein Hartholzsteg, eine mit Kuhfell bespannte Kalebasse und Saiten. Letztere geben das Stichwort für den Albumtitel. „Djourou“ (No Format/Idol/Indigo) heißt in der Bambara-Sprache sowohl Verbindung als auch Saiten. Zwar liebt Sissoko die Zwiesprache mit seinem Instrument. Auf der anderen Seite knüpft er – begierig auf Begegnungen – für seine jüngste Platte immer neue Kontakte. Setzt auf Stimmen und Stimmungen. Bittet Salif Keita und Piers Faccini ins Studio – dort hebt die Chanteuse Camille schließlich noch zu einem Liebeslied auf die Kora an. Ballaké Sissoko hat erst gebannt zugehört, wie sein Vater spielte und andere. Neugierig erweiterte er seine Spieltechniken, in der Klassik neben Flamenco oder das Sitar-Spiel aufscheinen. Ganz natürlich fügen sich so Cello oder Klarinette in die farbenprächtigen Stücke. Bei Kauan weiß man nicht immer, wohin die Reise geht. Gegründet im Ural, zog die Band in die Ukraine um, zuletzt nach Estland. Gesungen wird auf – Finnisch. Erzählt wird in sieben Kapiteln eine Geschichte mit realem Hintergrund. Vor beinahe 100 Jahren stießen Geologen auf eine ganze Flottille eingefrorener Schiffe – die „Ice Fleet“ (Artoffact/Membran). Die Post-Rocker von Kauan formen daraus ein Konzeptalbum, das zwischen minimalistischen wie klassischen Ansätzen pendelt. Ein eisiger Wind weht übers Meer. Und der Überlebenskampf der Seeleute gegen die unbarmherzige Kälte wird spürbar. Großes, sehr frostiges Hör-Spiel. Wenn erst das Holz im Kamin knistert, dann sollte es gemütlich werden. Nicht aber bei Arabrot. Eine geisterhafte Orgel und ein böser Gitarrenstampfer machen die Stimmung zunichte. „The Word Must Be Destroyed“ gellt es uns von den Norwegern auf dem gleichnamigen Mini-Album entgegen. Alles nur der Auftakt für „Norwegian Gothic“ (Pelagic), die neue Langrille der Band um Kjetil Nernes. Lärmender Dunkel-Rock aus Haugesund, der schon ungezügelter, unnahbarer, mitleidsloser war.

Sodann darf man ein wenig bewundern, über welche fingerfertigen Qualitäten der Reverend, er gründete sein kleines Unternehmen vor bald 20 Jahren, neben dem Gesang auf der Gitarre verfügt, nicht selten lässt er den Slide über das Griffbrett flitzen und jaulen. Verdammt gut ist diese Band, selbst wenn es traurig wird. Denn, Himmel noch mal, fragen die Musikanten, wann werden wir die Lieben endlich wiedersehen, die die Pandemie von uns fortriss?

Sorgt wiederum für eine Kooperation von großer Klasse: Rhiannon Giddens. Quelle: Promo

Mit Volkstänzen und nicht nur damit kennt sich Rhiannon Giddins ebenfalls bestens aus. Die Banjo spielende Musikerin aus North Carolina interessierte sich bereits am College für Dinge wie Counter Dance und Square Dance. Nicht lang und sie stieg noch tiefer ein in die Tradition, die man unter der Bezeichnung Old Time Music kennt. Der Höhenflug dagegen begann mit den Carolina Chocolate Drops. Seither hat sich Rhiannon wiederholt solistisch betätigt. Gerade legt sie „They Are Calling Me Home“ (Nonesuch/Warner) vor. Dafür hat sie sich erneut mit dem Multi-Instrumentalisten Francesco Turrisi kooperiert. Zwölf schmerzlich intensive, durch subtilen Gesang und instrumental eindringliche wie nuancierte Stücke haben sie auf einem Hof in der Nähe Dublins eingespielt. Neben den alten Folk-Weisen aus Amerika und Italien, die sich um Geburt, Abschied und Heimat ranken, stahl sich daher manche irische Farbe in die Lieder. Zwei Könner samt Gästen, die Stimmungen genussvoll auskosten.

Von Ralf Thürsam