Potsdam

Diese Pianistin gehört mit „‘Til We Meet Again“, ihren jetzt vorgelegten Mitschnitten einfach auf ein ehrwürdiges Jazz-Vorzeige-Label wie Blue Note. Norah Jones spannt auf ihrem ersten Live-Album einen weiten gestalterischen Bogen. Von Country-Legende Hank Williams, dessen „Cold, Cold Heart“, das von einem Solo am Kontrabass eröffnet wird, bis sich die Sängerin durch gefühlvoll samt Orgel durch den Song tastet. Am Ende folgt – nach eigenem Material und dem aus fremden Federn – noch eine versonnene Huldigung an Chris Cornell (1994-2017), der nicht nur im Grunge-Rock, sondern in den letzten Dekaden eine der einflussreichsten Stimmen war. „Black Hole Sun“, stammt als grandioses Original von Soundgarden, doch Norah phrasiert mit Verve, dehnt und kostet die Worte, misst ihnen so Bedeutung zu. Fulminant. Und in Detroit dargeboten, jener Stadt, in der der leblose Körper des Sängers in einem Hotel gefunden wurde. Nur wenige Fragen bleiben angesichts dieser vorzüglichen Aufnahmen zwischen 2017 und 2019 offen. Vor allem aber diese, die am Krankenbett der Konzertbesuche gestellt werden muss: Wann sehen wir uns wieder?

Biegsam im Sound: Thommy Andersson, Kirk Knuffke und Josefine Cronholm. Quelle: Promo

Nahe dem See beugt sich das Schilf zum Wasser. Wind spielt in den Zweigen. Vielleicht zieht bald Nebel auf. Auf ein mutiges Weben, Schweben und Verwischen von Geräuschen und Klängen – darauf haben sich wohl die dänische Jazz-Sängerin Josefine Cronholm, der Kornettist Kirk Knuffke und Thommy Andersson (Bass und Cello) geeinigt. Und darauf, dass die Poeme des schwedisch-amerikanischen Autoren und Folk-Music-Sammlers Carl Sandburg eine Art musikalische Übersetzung finden. Ansonsten gerät vieles zu einer freigeistigen, amüsanten und unvermuteten Improvisation bei den Aufnahmen zur Platte „Near The Pond“ (Stunt Records/Inakustik). Das Kornett klingt bisweilen nach einem Tier. Die Sängerin – Kooperationen gegenüber aufgeschlossen und im Jazz wie Sounds aus Brasilien zu Hause – gurrt, zwitschert und malt mit Lauten. Das Cello dagegen findet mitunter zu weiteren Streicher-Kollegen. Unten am See kommt vieles in Bewegung.

Erweiterte Werkschau mit neuen Facetten: Tom Petty. Quelle: Mark Seliger

Ausgebufft und kenntnisreich: Schon der Look ist eine tiefe Knicks vor Tom Petty: Denn Lucinda Williams lehnt sich in der Gestaltung des Covers an dessen „Full Moon Fever“ von 1989 an. Ein geschickter Zug für „Running Down A Dream – A Tribute To Tom Petty“ (Highway 20/Thirty Tigers/Membran). Für dieses Projekt ist die Sängerin aus Louisiana vortrefflich geeignet, denn wie Petty fühlt sie sich im Country und Roots-Rock zu Hause.

Auf der Suche nach Alternativen Das Wachsen und Werden seiner mit Abstand leidenschaftlichsten und besten Solo-Platte kann jetzt auf Tom Pettys „Finding Wildflowers – Alternate Versions“ (Warner) nachgehört werden. Der Rockmusiker (1950-2017) aus den USA variierte, veränderte, instrumentierte im Studio neu, beschränkte sich hier und fügte dort noch etwas hinzu – bis die Stücke schließlich ihre Gestalt angenommen hatten. Wobei: Was ist schon endgültig? Eine faszinierend nuancenreiche Reise durch die Outtakes der Aufnahme-Sessions, die zunächst nur in der limitierten und neun Platten enthaltenden Super-De-Luxe-Version von „Wildflowers & All The Rest“ im Vorjahr erhältlich war. Und ein üppiges, spätes Geschenk an die Fans. Einst nannte er sich Oussak Mustapha. Doch Name und Geburtsort seiner Band 3 Mustapha 3 waren lediglich Ausdruck einer blühenden britischen Kollektiv-Fantasie. Im Gedächtnis bleibt das Stichwort Global Sounds. Wie locker man Stile miteinander in Bezug setzt, das konnte Ray Cooper auch bei der nicht unbekannten Oysterband zeigen. Der Musiker packte Gitarre, Cello, Mandoline, Harmonium, Piano und eine Kantele ein – eine Kastenzither, die in Finnland und Estland als Volksmusikinstrument verbreitet ist. In einer Holzhütte in Schweden spielte er seine Soloplatte „Land Of Heroes“ (Westpark/Indigo) in aller Ruhe ein. Sie lebt durchaus von einem nordischen Touch, den Folk, unterfüttert durch Einflüsse aus Schottland, England und Amerika, hat Cooper ohnehin im Blut. Das Werk eines superben Songwriters, der Träume und Treffen verwebt – und der darüber nachsinnt, wer die Helden von heute sind. Zum besseren Lärm dieser Tage gehört die neue Rille von Escape The Fate „Chemical Warfare“ (Better Noise Music). Ist es eigentlich ein Verbrechen, so charttauglich, so freundlich zum Mitsingen, so eingängig zu klingen? Die Jungs schauen auch mal nach links und rechts. Woher sich das Gastspiel der Violinistin Lindsey Sterling und der Auftritt von Travis Barker (Blink-182) erklären. Sonst haben wir Metallisches, allerdings nicht so scharfkantig, Bezüge zu Hip Hop und Pop und den ungemindert starken Drang nach Stadion-Hymnen. Was ihnen die große Zahl der Anhänger danken wird. Das Brüllen haben While She Sleeps auf ihre aktuellen Platte „Sleeps Society“ (Sleeps Brothers/Spinefarm Records) keineswegs verlernt. Und der wüste Metalcore des Fünfers aus der früheren Stahlschmiede Sheffield hat genauso wenig an Biestigkeit, Biss und Brillanz eingebüßt. Durchgehend erfreulich – bis zum letzten rausgeballerten Riff. Warum nur klingt der Refrain des Openers verdächtig nach dem Stück „The Roof Is on Fire“ von der Bloodhound Gang? Den Klau haben The Offspring für „Let The Bad Times Roll“ (Concord/Universal) doch gar nicht nötig. Selbst nach einer Album-Auszeit von fast zehn Jahren nicht. Immerhin, so viel lässt sich sagen, die Punk-Veteranen aus dem Süden Kaliforniens haben das Gebolze nicht verlernt. Und der Vierer gibt seine kritische Sicht auf die Turbulenzen des Lebens in Gottes eigenem Land nicht auf. Selbst, wenn gerade schlechte Zeiten über viele hinwegrollen. Mal geht es zum Punkabilly oder Neo-Swing, doch Pop und Glam sind für sie keine Fremdworte. Eine – ähem – Ballade ist dabei und ein Wiegenlied. Bedeutungsschwer, bös gelaunt und brachial stampfen Crown aus Colmar im Elsass auf ihrem Album „The End Of All Things“ (Pelagic) daher. Etwas röchelt wie Industrial-Sounds von Nine Inch Nail und ähnlichen Kapellen. Das Meiste hört sich nach einer unheiligen Allianz der schwarz-metallischen Sisters Of Mercy mit Depeche Mode auf abgründigem Trip an.

Dass beim diesem 13 Stücke umfassenden Streifzug durch dessen Werk der Song „Southern Accents“ dazugehört, gehört daher zum guten Ton. Die 68 Jahre alte Künstlerin, die uns mit ihrer Karriere schon reich beschenkte, geht bei ihren Deutungen häufig forsch, bisweilen verhaltener zur Sache. In jedem Fall bestechend ist die Gitarrenarbeit.

Delikater Umgang mit Material aus fremder Feder: Lucinda Williams. Quelle: Promo

Übrigens ist der Tribut lediglich der Auftakt für die Reihe „Lu’s Jukebox“, die zunächst als Stream verfügbar war und nun nach und nach veröffentlicht werden sollen. Zu ihren persönlichen Lieblingen gehören Bob Dylan, der im Mai 80 Jahre alt wird, Soul aus dem Süden und die Stones.

Von Ralf Thürsam