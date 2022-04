Schweden, Teil 1: Es gibt Schlangenbeschwörer, deren Tun man auf dem Basar mit offenem Mund bestaunt. Und dann gibt es Saffire. Die Band macht auf „Taming The Hurricane“ (ROAR/Soulfood) vor, wie man das Toben des Sturms zähmt. Dafür bündelt der Fünfer, der nun einen signifikant wuchtigen Schlagzeuger hat, alle seine magischen Kräfte. Und liefert eine pralle Hardrock-Scheibe ab. Ooch, und dann diese Hammond-Orgel. Na, ihr wisst schon.

Schweden, Teil 2: Natur in all ihrer Macht und Pracht. Verwunschene Wälder, tiefe Seen und mehr. Sie boten den Folk-Prog-Rockern von Kaipa die Inspiration für ihre weitläufigen Erkundungen, die den Titel „Urskog“ (Inside Out Music/Sony) trägt. Die Band um den Keyboarder und Gründer Hans Lundin und mit der Sängerin Aleena Gibson ist eine Institution des Genres in ihrer Heimat. Ganz so wie es beispielsweise Kayak in den Niederlanden sind. Lundin und der produktive Gitarrist Roine Stolt (The Flower Kings, Transatlantic, The Tangent) hatten Kaipa vor einiger Zeit wiederbelebt. Feine Sache.

Der sitzt im noch fest im Sattel: Robin Trower, nun 77 und gerade für Procul Harum der maßgebliche Gitarrist, hat nicht einen Trick verlernt. Im Gegenteil. Seine Platte „No More Words To Conquer“ (Provogue/Mascot/Rough Trade) zeigt, dass er – gleich welches Tempo er mit seinen Begleitern, darunter Richard Watts am Mikro, anschlägt – dass Trower das Wah-Pedal genauso versiert bedient, sich dem großen Jimi nähert oder wie er den Blues-Rock-Songs ganz viel Gefühl mitgibt.

In jeder Indie-Rock-Disse – sie sind ja wieder zugänglich – wir gejubelt, wenn dort Bloc Party laufen. „Alpha Games“ (BMG) ist zweifellos geeignet, dort rauf und runter gespielt zu werden. Dringlich, wild, hektisch. Ganz heutig. Dabei spart die Band aus London nicht den politischen Trubel aus, den beispielsweise der Brexit hervorrief. Und Lieder über den Tumult der Gefühle konnten sie sowieso. Glam und Rock, Pop und Punk. Die Verführer um Sänger Kele Okereke sind wieder da. Tanz in den Mai? Dann mit der Bloc Party.