Diesen Mittdreißiger sollte man nie aus den Ohren verlieren: Will Varley kramte während des Winter-Lockdown daheim in der Grafschaft Kent herum, entstaubte alte Mikros und Ausrüstung aus dem Keller hinauf, baute alles auf und spielte „The Hole Around My Head“ (Yellow Cake/Rough Trade) ein. Nicht ohne einige Hinweise per Videochat aus Schweden vom Produzenten Cameron McVey, dem Mann von Neneh Cherry. Stimme und Saiten-Arbeit stehen im Mittelpunkt der sparsam ausgestatteten Platte mit beinahe sakraler Anmut. Hier etwas Hall, mal ein Loop, dort ein sanfter Chor. Dabei: Varley verhandelt schon ernste Sachverhalte. Dass Menschen fehlbar sind, rastlos und ratlos. Dass ihr Leben ihnen immer wieder mal entgleitet, selbst bei den besten Absichten. Und, dass sie nicht aufhören sollen, nach dem Glück zu suchen. Am besten nicht allein.

Verdienstvoll und veritabel arbeitet sich Lucinda Williams durch ihre Serie an Studio-Konzerten. Auf „Lu’s Juke Box Vol. 3: Bob’s Back Pages: A Night Of Bob Dylan Songs“ wendet sie sich dem Oeuvre des inzwischen 80 Jahre alten Literaturnobelpreisträgers. Und infiziert den Meister mal mit gefährlichem Rockabilly, taucht ihn tiefer ein in den Blues als er selbst und überhaupt klingt das mitternächtlich, verschleppt im Tempo, voller Schatten und kaum geahnter Untiefen. Die stets in den Texten lauern. Sicher, Dylan ist Hunderte Male, sicher sogar mehr als das, gecovert worden. Doch Lucinda Williams investiert mehr als nur Hingabe in diese persönliche Auswahl. Wie im nächsten Teil der Reihe „Lu’s Juke Box Vol. 4: Funny How Times Slips Away – A Night Of 60s Country Classics“ (beide Highway 20/Thirty Tigers Membran). Fraglos eine Herzenssache, wie sich die 68-jährige Songwriterin der schon etwas älteren Stücke annimmt. Nicht wenige davon werden sie auf den Weg gebracht haben.

Da bleibt kein Auge trocken, wenn Charley Crockett sein Mädchen in den Arm nimmt, sich langsam mit ihm im Kreis dreht und sie anschmachtet. Zu seiner „Music City USA“ (Son of Davy/Thirty Tigers/Membran) gehört aber viel mehr, als nur den coolen Crooner heraushängen zu lassen. Crockett kann Country. Kraftvoll und klappernd. Und mehr. Crockett kennt den wilden Westen. Crockett kann Swing und Cajun. Cleverer Cowboy.