Bei den Manic Street Preachers kann man sicher sein, der Band aus Wales gehen nie die überwältigenden Melodien aus. Wie auf „The Ultra Vivid Lament“ (Columbia/Sony) nicht. Widerstand zwecklos. Inhaltlich werden durchaus gewohnt ernsthafte Themen angesprochen wie Deutungshoheit über Lebensinhalte oder die Bewältigung schwerer Erinnerungen. Nicht so sicher darf man allerdings sein, wohin die Musik steuert. Denn es gibt von James Dean Bradfield und Co. neben vornehmlich versonnenen und den im mittleren Tempo gehaltenen Stücken oder Selbstzitaten nur gelegentlich den wutgeladenen Rocker – aber auch ein klitzekleines bisschen Disko und Abba.

Nach der sensiblen Exkursion „Under A Mediterranean Sky“ rund um das Mittelmeer gibt sich Steve Hackett auf „Surrender Of Silence“ (Inside Out Music/Sony) noch globaler. Der Meister-Gitarrist, der seit der Zeit bei der Prog-Legende Genesis beachtliche Solo-Werke vorlegt, bewegt sich äußerst weltgewandt. Vom Mini-Drama in der italienischen Oper mit Chören und Mandoline bis nach Russland. Von Afrika nach Shanghai und Samarkand. Für Klanglandschaften aus Klassik-Anleihen, regionalen Färbungen und viel Rock scharte Hackett viele Mitstreiter um sich. Und trotzt dem Lockdown.

Eine Klang-Fischerin ist sie – Sarah Davachi. Die Kanadierin hört auch auf „Antiphonals“ (Late Music/Rough Trade) nicht auf, die Wirkung sanft schwellender, minimalistischer Tonfolgen und ihrer langwierigen Entwicklung zu ergründen. Benutzt dafür Mellotron, Orgel, Klavier und Synthesizer. Eigenartig, entrückt und reizvoll. Wie eine Meditation.

Raserei, Wahnsinn und Verzweiflung sähen Mastiff auf ihrer schwerst berserkerhaften Langrille „Leave Me The Ashes Of The Earth“ (eOne/SPV). Ein Titel, der keine Hoffnung lässt. Verstörende Riff-Attacken, fiese Dissonanzen, eine wüste gebrüllte Endzeit-Walze.

Von finsteren Wesenheiten können auch Aborted auf „ManiaCult“ (Century Media/Sony) nicht lassen. Fürwahr: H.P. Lovecraft hat so viel unsagbaren schriftstellerischen Schrecken hinterlassen, den müssen die vier Belgier jetzt in ihre todesmetallische Form gießen. Sie sind nicht die ersten. Metallicas „Call of Ktulu“ ist 37 Jahre alt.

Schweizer Schokolade genießt einen guten Ruf. Leckerer ist das, was The Next Movement da anbieten. Das Trio schickt sich auf seiner gleichnamigen Platte, erschienen auf Leopard/Broken Silence, an, den Funk ins 21. Jahrhundert zu beamen. Zwar nicht ohne Jazz, Gospel und Instrumentals. Knallt aber ohne Ende. Sehr lecker, wie gesagt.