Nicht lange, dann sind Innerlichkeit, Versenkung und all die wunderbare Elektronik wie fortgeschwemmt. Denn die Trommelfelle werden traktiert und wie eine Flut kommen die Gitarren über uns: Dafür sorgen Mono. Die Japaner – ganz Meister der Wellen – variierten indessen das Leise-Laut-Schema bravourös auf ihrer jüngsten Veröffentlichung „Pilgrimage Of The Soul“ (Pelagic). Zu dieser Pilgerfahrt gehört auch, dass der Bass kann nicht nur wummern, sondern mit dem Schlagzeug – Disco oder Techno – tanzen kann.

Die Traumbild-Maler aus Finnland haben ein Kurzalbum fertiggestellt. Und ja, es überwiegen die sehr, sehr gedeckten Töne. Den Stillstand, den Corona im Frühjahr 2020 auslöste, haben Insomnium rasch überwunden. Ihr jüngster Arbeitsnachweis, den sie „Argent Moon“ (Century Media/Sony) nannten, strotzt nur so voll dunkler Kraft, weitem melodischem Raunen und majestätischem schwarzem Metal. Kämpfen, fallen, aufstehen.

Die hämmern jeden Zweifel aus dem Schädel – Employed To Serve. Die Briten feuern auf „Conquering“ (Spinefarm) aus allen Rohren. Entfesselt freier Hardcore, ohne Langeweile, der sich ohne Einschränkung dem Metal zuneigt. Dazu das lieblich kranke Kreischen von Frontfrau Justin Jones. Was will man mehr? Hm, man könnte die Platte von vorne...

Ab geht die Post: Iron Lizards bieten schnellen dreckigen Punk. Noch mehr aber haben die Pariser diese wild wummernde Rock’n’Roll-Attitüde drauf wie Motörhead sie an den Tag legten. „Hungry For Action“ (The Sign Records) macht daher keine Konzessionen an den Zeitgeist. Man darf annehmen, dass die Jungs gar nicht wissen, was das ist.

In Herne sitzen Rage noch immer unangefochten auf dem Thron. Der deutsche Power-Metal-König Peter „Peavy“ Wagner, einziges verbliebenes Gründungsmitglied und Anführer an Mikro und am Bass, hat neue Mitstreiter. Allzeit bereit zur Schlacht, um auf „Resurrection Day“ (Steamhammer/SPV) ihre Position mit aller Macht zu verteidigen. Die gelegentliche Erhöhung durch orchestrale Arrangements passt dazu.