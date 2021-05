Potsdam

Schließlich ist die Schwermut wie fortgeblasen: „I’ve finally came out of the blues, Lord“, dankt Jason „Rowdy“ Cope in einem samt herrlichem Solo lodernden Stück, dass man sich aus widrigen Umständen herauswühlen kann. Heraus ans Licht. Zum autobiografischen Bezug gehört indes diese traurige Nachricht: Der 42 Jahre alte begnadete Sänger, der bereits für The Secret Sisters, Jamey Johnson oder Lindi Ortega exzellent in die Saiten griff, verstarb Mitte Januar unerwartet im Schlaf. Trotzdem: The Steel Woods aus Nashville entschieden sich, ihre bereits eingespielte dritte Platte „All Of Your Stones“ (Woods Music/Thirty Tigers/Membran) zu veröffentlichen. Sie ist damit Abschied von einem formidablen Gitarristen und Vokalisten. Und zwischen Strom und Akustik zugleich ein versiertes Hochamt auf Blues, Country und Southern Rock. Wofür auch die Huldigung an Lynyrd Skynyrd mit „I need you“ steht. Im Duett mit Ashley Monroe.

Auf der Suche nach Alternativen Schweden II: Brachial ballern und brüllen Siniestro durch die Stücke auf „Vortexx“ (Black Lodge/Rough Trade). Das Duo, bestehend aus dem Commander an der Gitarre und The Machine, dem Zeugschläger, kennt und huldigt nur drei primär brutale Komponenten: Trash, Black Metal und Punk. Bis plötzlich etwas Flamenco auftaucht. Aber nur kurz. Schweden III: Darüber kann man sich nun wirklich nicht beschweren: Droben im Norden wachsen immer wieder Bands, die dem Hard Rock so einiges abgewinnen können. Wie Liar Thief Bandit, ein Trio aus Malmö. „Deadlights“ (The Sign Records) lässt in Sachen Hingabe an weithin wuchtig wummernden Classic Rock nichts vermissen. Volle Kapelle. Deutschland, England und retour: Im Ausland konnte Metal-Gitarrist Dan Baune wachsen. Monument, Calatrilloz und Ex 40 hießen nur einige Stationen. Nicht länger ist er der gewiefte Side-Man. Der gebürtige Bremer übernimmt das Ruder. Schatten-Sounds und moderne Härte geben auf seinem Solo-Ritt mit einer im Zaum gehaltener Saiten-Akrobatik die Richtung vor, nicht wie zuvor Metal von der britischen Insel. Wie man auf Dan Baune’s Lost Sanctuary (ROAR/Soulfood) rasch mitbekommt. Baune, der Spielarten keineswegs leugnet, konnte auf illustre Helfer zählen, darunter Doogie White (Rainbow und Michael Schenker). Griffig.

Tod und Geburt liegen stets nah beieinander: Arvid Nero ist jüngst Vater geworden. Was ihm den Anstoß zu einigen Überlegungen gab. In was für eine durchgeknallte, verdrehte und zugleich wunderbare Welt sein Kind hineingeboren wurde. Der Schwede biegt auf „Little White Dove“ (Atlas Records) ganz lässig um die Ecke. Zeigt sich als Liebhaber von klassischen Rhythm and Blues, Pop und Roots Rock. Lässt Bass, Schlagzeug, Klavier und akustische Gitarre miteinander atmen und agieren. Ohne Hast. Lässt er die Stücke fließen.

Mit Wissen und lockerem Händchen: Arvid Nero. Quelle: Patricia Hernandez

Hie und da wird der Stimmung folgend das Tempo angezogen oder eben gedrosselt. Manche Piano-Figur dreht sich in der Schleife und passt zum angenehmen Timbre von Arvids Stimme. Nicht nur einmal schmuggeln sich da die geliebten Doors oder Tim Hardin als ältere Bezüge ein. Wenn sich beim Hören also mehrfach Gänsehaut zeigt, dann hat dieser gescheite Songwriter aus Göteborg wohl alles richtig gemacht. Kurz: Ein haarsträubend hinreißendes Album.

Erzählen eine fünfteilige Parabel: Psychonaut. Quelle: Promo

Kleinster gemeinsamer Nenner dieser Bands aus Belgien und Norwegen? Na? Überlänge, Psychonaut aus Mechelen und Såver aus Oslo teilen sich eine Platte. Erstere bringen auf de Split-LP ihr fünfteiliges „The Great Realisation“ unter, letztere packt „Dimensions Lost, Obscured By Aeons“ auf die Unterseite. Die Stücke beider Trios verstehen sich sowohl als Anknüpfungspunkt an bisheriges Material als auch als Vorfreude verbreitende Vorboten künftigen Schaffens. Also kurz Evolution. Der Protagonist im Geschichten-Bogen der Belgier begegnet einem Wesen, Mutter Erde. Es enthüllt ihm die Geheimnisse des Kosmos. Das euphorisiert, stellt aber sein Selbstverständnis auf den Kopf. Weder mit diesem neuen Zustand der Glückseligkeit noch dem neuen Wissen weiß er etwas anzufangen. Und wird in die Leere geschickt. Eine Rock-Suite. Vorzüglich aufbereitet. Geschickt dramatisiert. Mit Trommeln, mongolischer Pferdekopfgeige, geraunten Mantra-Chören, Obertongesang und Digeridoos.

Starker Puls, mächtiger Rock: Såver. Quelle: Promo

Die Norweger setzen auf langsame Schwebezustände. Die pulsieren eine Weile. Bis sie von heavy Riffs verdrängt werden, einige Tempowechsel samt Doom-Phase erleben und sich in einem lärmendem Crescendo auflösen. Die Scheibe „Emerald“ (Pelagic Records) ist ein Prachtstück, das – ungeteilte – Freude verheißt. Emerald heißt ja grün. Und smaragdgrün ist die Hoffnung auf nächste Großtaten. Die Türen dafür sind weit geöffnet.

Von Ralf Thürsam