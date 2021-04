Das Leben steckt voller Irrungen und Wirrungen. Man kann es nicht ausrechnen. Wenig vorhersehbar und daher riskant wie abenteuerlich für die Ohren sind die acht Stücke von The Antikaroshi. Das unangepasste Kollektiv, bestehend aus Christoph Hennig, Dirk Hoffmann und André Pautz, gehört seit Jahren zur Potsdamer Subkultur. Selbst der Albumtitel gibt nur eine ungefähre Form vor: „Extract.Transform.Debase“ (Exile On Mainstream Records). Spüren lassen sich Anfänge in Punk und Hardcore. Doch dabei belässt es das Trio nicht. Elektronischer Sternstaub gehört genauso dazu wie Straßendreck, sprunghafte Wechsel der Stimmungslagen und absichtsvoller Stilbruch. Erfindungsreich.

Es müssen nicht fünf Freunde sein: Es sind viele mehr, auf die Verlass ist. Sie unterstützten Blackbriar per Crowdfunding. Nun zahlt die junge Band aus Assen seiner Anhängerschaft das erwiesene Vertrauen doppelt und dreifach zurück. Das dramatische Debüt „The Cause Of The Shipwreck“ (Blackbriar Music) katapultiert den Sechser mit seiner Frontfrau Zora Cock in ein Fantasy-Reich. Verwunschen, finster und bizarr. Schattiger Düster-Rock mit der Qualität von Filmmusik. Sogar das Phantom der Oper lugt kurz um die Ecke. Obacht!

Räudiger Garagen-Rock bleibt der Tummelplatz der Flaming Sideburns. Komplett rostfrei und zu allen Schandtaten bereit zeigen sich die fünf wiedervereinten Originalmitglieder selbst nach einer Pause von 20 Jahren auf „Silver Flames“ (Svart Records/Membran/The Orchard). The Who sind, so hört man, keine Unbekannten für das Quintett. Clever steuert die Band aus Finnland einen harten Kurs zwischen Classic Rock und psychedelischen Anflügen.