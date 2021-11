Das darf man wohl eine echte Geburtstagsüberraschung nennen: Hatten Riverside zuletzt ihr feines Debüt von 2003 in einer Wiederveröffentlichung vorgelegt und ein Tour-Dokument aus Tilburg mit ihrem Gitarristen Piotr Grudzinski, der 2016 verstarb, überraschen die Progressive Rocker aus Polen mit einem tiefen Blick in ihre Werkgeschichte: Außer „Riverside 2o - Vol. 1, The Shorts“ legen die Musiker noch „Riverside20 – Vol. 2, The Longs“ (beide Inside Out/Sony). Verästelungen im Sound, Abstufungen und etliche Details werden offenbar. Ein üppiges Geschenk an die Fans, die freilich auf das nächste Studio-Album warten.

Sind sie stur? Wenig auf Veränderung bedacht? Altmodische Todesmetaller gar? Klar, sind sie. Bleiben sie. The Lurking Fear, benannt nach einer Horrorstory von H.P. Lovecraft, spulen unbeirrt ihr Programm runter. Finster, erschreckend und zerstörerisch. Wie der Titel ihres aktuellen Albums „Death, Madness, Horror & Decay“ (Century Media/Sony) allen Zweiflern einhämmert. Tod, Wahnsinn, Grauen und Niedergang. Vier Dinge, gegen die man kaum besteht. Das machen uns die Schweden, die Mitglieder von At The Gates, Skitsystem, Disfear. God Macabre, Tormented und The Haunted in ihren Reihen wissen, sofort klar.

Wer seinen Bachelor in Musik macht, dürfte wissen, wie Stimmungen und Stücke konstruiert sein sollten. Wie die Norweger von Navian. Ausschließlich mit Instrumentals begibt sich das Trio in einen weitläufigen „Cosmos“ (Indie Recordings/The Orchard). In seiner Version von Progressive Metal stecken komplizierte Läufe und schlichte Schönheit. Das Debüt hat Atmosphäre und gestattet ganz viel Freiraum für Spuren in andere Genres.

Kann man glücklich sein mit dieser Platte der Volumes? Kaum. Eher das Gegenteil. Verhandelt die Band, die persönliche Verluste verkraften muss, auf „Happier?“ (Fearless/Spinefarm Records) doch einige ernste Dinge. Da bleibt kaum Platz für Frohsinn. Sollte man bei dem kantigen Metalcore der Truppe aus Los Angeles auch nicht annehmen – bis auf wenige erstaunlich popzugewandte Ausnahmen.