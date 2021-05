Potsdam

Wenn es Bands gibt, von denen man keinerlei Innovationszwang erwartet, dann sind Teenage Fanclub garantiert eine davon. Diese Schotten mag man so, wie sie sind. Und„Endless Arcade“ (PeMa/Rough Trade), ihr neues und neuntes Studio-Werk weist verlässlich jene – beinahe unveränderlichen – Qualitäten auf, die man an dem Fünfer aus einem Vorort von Glasgow auf. Klanglich lenken sie immer wieder den Blick zurück auf eine glorreiche Zeit: die Sixties mit ihren Jingle-Jangle-Sounds auf der Rickenbacker-Gitarre, wie sie die Byrds zu Perfektion trieben, plus biegsamem mehrstimmigem Gesang und anschmiegsamen, unaufdringlichen Keyboards. Es ist dieses sanfte Strahlen, das fast jedes Stück erfüllt. Auch, wenn es bei aller Verlorenheit, Unsicherheit und Mühsal mal mit milder Verzweiflung heißt „The Sun Won’t Shine On Me“. Licht, Wärme und Geborgenheit. Man kann sich einfach in die süffigen soften Gitarren-Rock-Nummern fallen lassen. Freunde für immer.

Auf der Suche nach Alternativen Erdverbunden und spirituell bleiben Gojira: Nie haben die Franzosen Joseph und Mario Duplantier einen Hehl daraus gemacht, dass zutiefst irdische Dinge sie umtreiben. Ihre Platte „Fortitude“ (Roadrunner/Warner Music) wendet sich daher dringenden Angelegenheiten zu. Das Stück „The Chant“ beispielsweise greift die Notlage tibetischer Flüchtlinge auf. Maultrommel und Gongs gehen ganz selbstverständlich im Donner-Groove der Metal-Band auf. Tribal-Elemente finden sich zudem in „Amazonia“. Mit diesem Song startete die 1996 in Bayonne gegründete Band eine erfolgreiche Spendenaktion, die eine unabhängige Organistion unterstützt, die sich für die indigene Menschen in Brasilien stark macht. Abgesehen vom humanitären und Umwelt-Engagement kultivieren Gojira ihren mit extremer technischer Raffinesse dargebotenen Sound aus massiven Riff-Attacken, polyrhythmischem Trommelfeuer, knurrigem Gesang, Tempowechseln und brutal stolzen Melodien. Schon jetzt dürfte das Album Anwärter auf eines der zehn besten Metal-Alben 2021 sein. Basta! Schweden-Trio unter Dampf: Alles andere als Standardkost bieten Vokonis auf „Odyssee“ (The Sign Records). Die im Titel zitierte Irrfahrt ist vielmehr eine harte, beschwerliche, nicht immer kalkulierbare Reise zwischen den Polen. Die da heißen Metal und Progressive. Gern wird dazu eine schwer dröhnende Hammond-Orgel aufgefahren und das Fuzz-Pedal voll durchgetreten. Stoner-Elemente gibt es noch obendrauf. Wer nach großartigen Melodien im sinfonischen Gewand, einem weit gespannten Erzählbogen und fein austarierten Rocksongs sucht, der ist bei Kayak besonders gut aufgehoben. Die Progressive-Pioniere aus den Niederlanden liefern mit „Out Of This World“ (Insideout Music/Sony) ein durchweg fesselndes, 70 Minuten langes Hörerlebnis. Mit vorzüglicher Arbeit an den Gitarren, wohl temperiertem Piano und Keyboards sowie spürbar klassischem Hintergrund. Noch ein Vorteil. Die Band - formiert 1973, also nur kurz nach den britischen Vorreitern wie Genesis oder Yes – lebt von der stimmlichen Qualität gleich mehrerer Vokalisten. Zudem wird die Frage hin und her gewendet, ob und warum man diese Welt verlassen – ihr womöglich sogar entfliehen – kann und wem man einen letzten Gruß zuwinkt. Wer einst mit Asia oder Styx viel anzufangen wusste, der kann sich Kayak bedingungslos anvertrauen.

Das nennt man dann wohl feine Fingerarbeit. Sanft, bedacht, doch ausgeklügelt. Will Stratton raunt sein Lied und streichelt die akustische Gitarre, dass es seine Art hat. Nur umrahmt von Bass, zarten Tasteninstrumenten, gestreichelten Becken und Xylophon.

Offen für die Welt: Will Stratton Quelle: Promo

„The Changing Wilderness“ (Bella Union/Pias Cooperative) ist eine höchst beeindruckende Rückmeldung des Songwriters, der lange in Kalifornien lebte, inzwischen aber ins Hudson Valley im US-Bundesstaat New York umgezogen ist. Die neuen Lieder zeigen Stratton wieder deutlich aufgeschlossener gegenüber dem, was um ihn herum passiert. Weniger Nabelschau, mehr wache lyrische Reflexion über sein nicht nur durch Politiker gebeuteltes Land. Zuwendung statt Moralkeule. Folk mit offenen Rändern – von einem Mittdreißiger.

Meisterliches aus dem Familienarchiv: Gary Moore. Quelle: Jesse Wild

Was für ein nachgelassenes Meisterwerk des Nordiren: Zehn Jahre nachdem Gary leblos in einem spanischen Hotelzimmer aufgefunden wurde, taucht unveröffentlichtes Archivmaterial auf. Das zeigt noch einmal imposant die Veranlagung des Gitarristen, der den Hardrock mit und ohne Thin Lizzy genauso zelebrierte wie seine deutliche Hingabe an das butterweiche Spiel von Peter Green.

Liefern eine beinahe unerträglich gute Leistung ab: Gojira. Quelle: Promo

Moore wühlt sich auf „How Blue You Can Get“ (Provogue/Mascot/Rough Trade) akzentuiert durch Vorlagen großer Vorbilder wie Freddy King oder Elmore James. Dass zu den acht Stücken glutvolle Balladen gehören wie jener Song von B.B. King, der dieser Kollektion den Name lieh, zeigt, wofür das Herz des Musikers schlug.

Von Ralf Thürsam