Potsdam

Diesmal fahren The Picturebooks ganz groß auf. Sogar oder gerade in Zeiten der Pandemie, die wilde Impulse für neue Formen der Kooperation freisetzt. Denn Fynn Grabke (Gitarre/Gesang) und Philipp Mirtsching (Schlagwerk) haben sich für „The Major Minor Collective“ (Century Media/Sony) maximale Unterstützung gesichert. Von Freunden, mit denen sie tourten. Falls sie nicht skaten oder an Motorrädern schrauben, brüten die beiden enorm rohe Blues-Rock-Monster aus. Guter fieser entfesselter Lärm – wie gemacht für den den ersten Gastsänger: Dennis Lyxzen von Refused. Sengende Slides scheppernd dann durch die bös harte Cover-Version von „Corinna Corinna“, die Neil Fallon (Clutch) am Mirko sieht.

Auf der Suche nach Alternativen Was soll’s. Sagen wir es einfach: Dave Cobb ist dieser Tage und nicht von ungefähr ein gefragter Mann an den Reglern. Die soulige Stücke, die Anderson East für „Maybe We Never Die“ (Elektra/Low Country Sound/Warner) verfasste, hüllte Cobb in prachtvolle Gewänder. Modernisiert vorsichtig den Sound, dem Einflüsse aus Jazz, Dance, Pop und Disko gut bekommen. Ohne die überwältigend Stimme vom Thron zu holen. Diesen Songwriter aus Vancouver sollte man sich gönnen: asketische Stücke. Doch damit beunruhigend gut. Intim, warm und durchdacht. Mitunter rutscht dem Kanadier die Stimme zum Piano weg. Auch das rührt. Wie das Lied „Dance For A While“, an dessen Ende Zach Kleisinger bedauert, dass er das und einiges andere im Leben womöglich besser hinbekommen könnte. „Their Symposium“ (Devilduck Records/Indigo) ist ein dunkles, karges, dabei sehr sanftes Debüt geworden. Wer auf Viktoria Leléka und ihre Mitmusiker trifft, der kann eine seltene wie erlesene und feinfühlige Verschmelzung von Jazz und Folklore aus der Ukraine bezeugen. Ersterer ist die flexible Plattform auf der Sängerin Viktoria Leléka vorsichtig und innig ihre elementaren Bezüge zur Volksmusik ausbreitet. Mit Sonne im Herzen wie der Titel „Sonce u Serci“ (Fine Music/GLM) besagt. Bereits vor vier Jahren hatte die vierköpfige Band aus Berlin beim Global Music Contest „Creole“ den Sieg davongetragen. Und nun dieses nicht selten kammermusikalische Album: voller Atem und hauchzarter Balance.

Der gibt ab an den grandiosen Chris Robertson von den Südstaaten-Rockern Black Stone Cherry. Und so geht es weiter und weiter. Etwa zum bratzigen Glam-Rocker „Holy Ghost“, das Jon Harvey von Monster Truck aus Kanada veredelt. Oder zu ihren französischen Buddies Laurent und Mathieu von The Inspector Cluzo. Hallelujah! Hier haben wir ruhmreiche Vokalisten aus Hard Rock, Metal und deren Verwandtschaft, die für ganz großen Glanz sorgen. Ganz von ungefähr kommt die Vorliebe für Gäste ja nicht. Denn das Album „The Hands Of Time“ konnte mit Chrissie Hynde von den Pretenders und Lyxzen aufwarten.

Seine Stück nehmen so manche unverhoffte Wendung: Yusuf Sahilli. Quelle: Timotheus Theissen

Da schwebt ganz ruhig und erhaben eine Pedal Steel heran, noch eine Geige dazu. Alles klar. Flirrender schwebender Americana-Sound. Von wegen! Eben noch hat Yusuf Sahilli eine falsche Fährte gelegt. Nun brettern Sahilli und Band, deren Mitglieder aus Gotha, Yokohama und Perth stammen, nahezu ohne Übergang los. „Fake“ (Musszo/Kontor New Media/Edel) heißt ihr Album. Mit rotzigen, aufgekratzten, spacigen Stücken, brachiale Böller-Riffs und melodischen Parts gibt der Albumtitel den permanenten Richtungswechsel eigentlich schon vor. Wem das 27-minütige Vergnügen nicht reicht, fängt eben noch mal von vorne an. Der in Berlin geborene Sahilli hob übrigens vor einigen Jahren das stilistisch weltoffene Label „Musszo“ aus der Taufe. Das kann mit beachtlichen Aufnahmen aufwarten, beispielsweise von Robert John Hope oder Ben Barritt. Die kann man auch mal antesten…

Schöpft aus reicher Erfahrung: Tré Burt Quelle: Conor Horgan

Tré Burt steht für eine klare Kante. Der Musiker wartete einst Flugzeuge in Sacramento und Kartons bei UPS verpackte. Ackern bis zum Umfallen. Wie viele es tun, um über die Runden zu kommen. Sie kämpfen, fallen, stehen wieder auf. Dieses Arbeiter-Leben speist auch die Geschichten auf „You, Yeah, You“ (Oh Boy Records/Thirty Tigers/Membran). Burt befindet sich damit als Sänger und Gitarrist in vorbildlicher Nachbarschaft. Vor 30 Jahren hatte der Songwriter John Prine (1946-2020) das Platten-Label Oh Boy gegründet. Den peniblen Beobachter Prine hatte man zu Beginn seiner Karriere als neuen Dylan ausgerufen. Der wiederum verehrte den Mann aus Illinois. Tré Burt sang übrigens „Under The Devil’s Knee“ mit Allison Russell, Sunny War und Leyla McCalla gesungen – einen Protest-Song als Reaktion auf den Tod von George Floyd und anderen.

Von Ralf Thürsam