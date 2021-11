Blau für Georgia: Jason Isbell hegte große Hoffnung für die Demokraten bei der Wahl 2020. Der Titel seiner jüngsten Platte „Georgia Blue“ (Southeastern Records/Thirty Tigers/Membran) leuchtet von daher sofort ein. Jason Isbell & The 400 Unit geben eine Liebeserklärung an jene Musik ab, die aus dem Bundesstaat im Südosten der USA stammt. Der 42-Jährige und seine Jungs ziehen auf den Coverversionen von R.E.M., Vic Chestnut oder James Brown eine direkte Linie zu Rock, Blues und Soul. Gute Wahl.

Es darf auch schon mal das Grand Piano sein, das Will And The People für ihre Songs auffahren. Der Vierer aus Brighton pflegt zwar auf „Past The Point Of No Return“ (Smol Records) ausgiebig grüblerischen Ader, lässt aber urplötzlich Lärm in die Ballade hineinplatzen. Die akustische Klampfe stellen sie neben Zappel-Beats. Oder Chöre neben die Wut-Gitarre. Es wird gepfiffen – auf manches, das einem die Stimmung, die Lust aufs Leben verleidet. Indie-Rock voller Farben ohne Scheu vor Pop, den Gorillaz und anderen.

Im Wohnzimmer hocken Gespenster in den Ecken. Manchmal der Spuk aus dem Mittelalter. Dämonen, Putten, Feen. Hast du nicht gesehen, rauben sie Èlg alias Laurent Gérard den Schlaf. Oft. Doch dann transformieren die Gestalten der Nacht – in zehn Lieder. Wie für „Dans le salon du Nous“ (Vlek/Broken Silence) geschehen. In ein Sing-Sang-Stammel-Sprech-Theater. In blechernes Geschepper. In entrückte Elektronik. In eine ruppiges Lied in Nähe von Tom Waits. All das bringt der Produzent und Komponist zusammen. Ein Hör-Spiel voller Verrücktheiten. Auf diese Reise geht nicht jeder.

Bonbon Vodou setzen die Segel: Auf geht es nach Brasilien, Louisiana oder Nordafrika. Das Duo Oriane Lacaille und Jérémie Boucris zaubern ein wenig auf „Cimetíere Créole“ (Heavenly Sweetness/Broken Silence). Bei aller Weltoffenheit dringt bei den Franzosen immer auch die Kraft des Chansons durch die afrikanisch-kreolischen Bezüge, machen sich Akustik-Folk, einfallsreiche Perkussion oder toll geschichteter Gesang bemerkbar.