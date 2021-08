Da ist er wieder der Alleinunterhalter Pachyman. Mit allen Wassern gewaschen, bahnt sich Pachy Garcia als Ein-Mann-Unternehmen aus Los Angeles seinen Weg durch den wahrlich verschlungenen Dschungel aus Dub, Reggae und allerlei kosmischen Geräuschen. Tief tönend, schwingend und vor Bässen vibrierend. Das bezeugt seine aktuelle Platte „The Return of Pachyman“ (ATO/Pias), die schönes Orgelwerk bietet und natürlich auf den Schultern von Riesen wie King Tubby, Augustus Pablo und Co. hockt. Den Großmeistern des Fachs.

Big Big Train steigen mit dem Stück „The Strangest Times“ ein: Eine Zustandsbeschreibung der Welt, den der Vierer um Gründungsmitglied und Bassist Greg Spawton allerdings nicht exklusiv hat. Komplexe, aufgetürmte und an Wendungen reiche Sounds gibt es aber reichlich auf „Common Ground“ (English Electric Recordings). Eine Erwartung, die die Progressive Rocker, keine Frage, erfüllen. Daneben bestehen die stilleren, gesanglich starken Momente.

Boxfans in den USA kennen Paul Thorn: Er stieg gegen früheren Weltmeister Roberto Duran in den Boxring. Lang her. Doch noch länger wohl macht Thorn, aufgewachsen in Tupelo, Mississippi, Musik. Seine Lieder – die mal ruhig, mal bluesy und rockig und zudem im Duett mit seiner Frau Heather und seiner Tochter Kitty Jones daherkommen - künden von mehr als einem Kampf. Und nicht immer von Siegen. Für den 57-Jährigen erneut über das Leben, das er gerade führt, nachzudenken. Für „Never To Late To Call“ (Perpetual Obscurity Records/Thirty Tigers/Membran) gilt: Es nie zu spät, diesem Mann zuzuhören.

Böse Nachrichten von Lewandowski: Der Mariusz aus Polen hat Lorna Shore einen rot gewandeten Sensenmann fürs Cover ihrer neuen EP „And I Return To Nothingness“ (Century Media/Sony) gemalt. Womit die Richtung vorgegeben ist. Und sie ist endgültig: Tod und Metall. Orchestrales, gekonntes Kreischen und Chöre, technisch hochwertige Prügelorgien auf den Drums und brutal schnelle Gitarren-Geschosse bietet der Vierer aus New Jersey.