Die Pyramiden, der Grand Canyon, die ewige Stadt Rom – Traumorte für viele. Musiker haben auch welche. Die sagenhaften Tonstudios und jene charaktervollen Leute darin, die dem Ganzen eine Seele geben. Abbey Road in London, die Capitol Studios in Hollywood oder die Hansa Studios in Berlin. Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Womit wir bei Wille & The Bandits sind. Für die Engländer erfüllte sich ein Wunsch, als sie das Sawmills Studio in Cornwall betraten, wo John Cornfield hinter den Reglern residiert.

Ein Heiligtum, in dem zuvor Oasis, Muse, Supergrass, The Verve oder Robert Plant aufgenommen hatten. Die Idee entstand beim Fischen im Fowey River. In „I’am Alive“, einem der zwölf neuen Songs heißt es: „Sing hallelujah! I’m coming home“. Wille, das Ass an der Slide-Gitarre, und seine drei Banditen müssen sich genauso gefühlt haben, als sie daran gingen, ihr neues Album „When The World Stood Still“ (Fat Toad Records) einzuspielen. An einem Ort der Inspiration, der die Band weit über ihre viel unfassbare und daher verehrte Melange aus Blues, Rock und Roots hinaus segeln ließ. Neben Hiphop gibt es Funk und Space Rock. Zwar gibt es Anker im Sound. Doch keine stilistischen Grenzen. So entrückt spielt das Quartett auf.

Nordisch und magisch: Urferd. Quelle: George Grigoriadis

Vogelgezwitscher hört man ja dieser Tage viel. Mehr als sonst. Und das Raunen des Windes in den Blättern (so vorhanden). Bei Urferd wird die mit einem Zauber erwachende Natur eingebettet in langsam anschwellende Keyboard-Figuren. Wie Wogen am Meer. Bis sie verebben.

Durch einen wohl ururalten Wald hallen dann Fiedeln, Trommeln, Schellen und eine Art schamanischer Gesang. Manchmal zu einem wilden Tanz gesteigert. Samt Chören. Daniel Beckman, der findige Kopf hinter Urferd und Teil der schwarz-metallischen Formation Ages, taucht dann hinab in die Zeit. Der Schwede begibt sich auf eine Reise voller Licht, Schatten und auch Kampf. Und „Resan“ (Black Lodge/Rough Trade) ist seine Geschichte dazu.

Auf der Suche nach Alternativen Eben noch breitet sich sanftes Licht aus. Dann ziehen schwere Wolken auf. Bei Erebe muss man auf ein gewaltiges Wetterleuchten aus Ambient-Gebilden, Post-Rock und Metall-Konstruktionen gefasst sein. Auf Innerlichkeit und Aufruhr. Auf Zerbrechlichkeit und Zerstörungswut. Wie sich auf „Aeon“ (Silent Future Records/Rough Trade), dem aktuellen Werk der Franzosen, zeigt. Zudem bieten sie gleich drei Sänger auf – für die schwer ausgeklügelte Inszenierung sehr förderlich. Zuhören als Risiko. Es lohnt sich. Sie beweist Wagemut: Ana Carla Maza. Die Sängerin und Cellistin aus Kuba, deren chilenischer Vater – ein Pianist – einst Zuflucht auf der Karibik-Insel fand, begibt sich auf „Bahía“ (Persona Editorial Ltd/Broken Silence) auf eine ausführliche wie aufregende Fahrt. Die zeigt nicht nur, wie innovativ und perkussiv Ana Carla, die in Paris studierte, ihr Instrument handhabt. Oder ihre Stimme glanzvoll einsetzt. Sondern, wie sehr sie den Klängen Lateinamerikas verbunden ist. Sie ehrt den Son wie ihre Klavierlehrerin Miriam Váldes. Sie flirtet mit Tango. Sie greift einen uralten Quechua-Rhythmus aus Peru auf. Zur Fiedel fühlte er sich schon als Kind hingezogen, die Gitarre ist ihm ebenfalls ein treuer Begleiter und singen kann er auch: Joshua Hedley. Der in Florida geborene Musiker hat die Musik eingesogen wie weiland die Muttermilch. Das merkt man den Stücken auf dem jüngsten Album „Neon Blue“ (New West Records/Bertus) an. Mit jeder Note. Gern sagt der 37-Jährige, er sei der singende Professor für Country und Western. Stimmt. Seine Kumpel gingen ans College. Joshua ging nach Nashville. Ein Vollblutmusiker, ein großer.

Am Ende ist Urferd angelangt, wo er herkam – zu Hause. Wer nicht genug von dieser nordischen Stimmung bekommt, die hier Ambient und Folk miteinander verwebt, der mag sich Kalandra anhören. Der Vierer aus Norwegen legte kürzlich „Kingdom Two Crowns: Norse Land“ (By Norse/Memnran) vor – sein Soundtrack zum gleichnamigen Videospiel.

Sehnsüchtig und hintersinnig: Joshua Hyslop Quelle: John Bangyeol Yoo

Es ist wie ein zufriedener Schwebezustand, in den Joshua Hyslop seine Zuhörer versetzt. Von fern eine Sitar. Trompeten, die wohl von Engeln gespielt werden. Und dann noch dieser Sänger mit seinem berückend sanften Vortrag. Doch man sollte sich davon nicht einlullen lassen. Denn der Kanadier hatte mit vielen Ängsten und Selbstzweifeln zu kämpfen. Vaterschaft, der Verlust von Freunden, die Pandemie, die ihm wie so vielen anderen das Musizieren nicht eben leichter machte. „Westward“ (Nettwerk Records) bezeugt diesen zerrissenen Zustand, in dem sich der Songwriter aus Vancouver für eine Weile befand.

Eine Deutschstunde Die können hymnisch bestens eskalierenden Pop-Punk deutscher Zunge. Auch wenn Amerika grüßt. Neuerdings mit Synthesizer. Casino Blackout schreien, jauchzen und fliegen einfach los - auf „Hinterhof Poesie“ (Hinterhof Produktionen/Rough Trade). Trotz zahlreicher Katastrophen, die das Leben immer wieder überraschend bereit hält: Die Jungs aus Füssen bleiben locker, laut und rotzig. Und Freunde schauen vorbei. Wie Michael Lettner von Marathonmann oder Ghostkid. Alles nicht einfach, aber alles gut. Es gibt so viele Gelüste, die man auslebt. Der Schauspieler-Songwriter Tom Schilling und seine Band Die Andere Seite haben auf dem jüngsten Album „Epithymia“ (Virgin Music) eher Schatten-Dasein, Dunkel-Romantik oder gar Todessehnsucht im Sinn, wie man hört. Lärm gibt es auch. Wirkt angestrengt. Berlin-Konzert am 25. Mai um 20 Uhr im Astra.

Doch Joshua Hyslop taucht wieder auf. Und schiebt seine Bedrückung nach und nach beiseite. Mit Country und Folk, der irisch gefärbt daherkommt, oder etwas Gospel. Selbst wenn manche Klage in seinen Lieder aufscheint. Sie sind ein Trost. Das Loch in der Seele heilt.

Von Ralf Thürsam