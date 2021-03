Wenn die Sirenen gellen, dann sucht man besser nach Schutz. Die Einschläge sind furchtbar, vernichtend und zerstörerisch. Mit unendlich langsamen wuchtigen Schlägen zertrümmern Spelljammer aus Stockholm auf „Abyssal Trip“ (Riding Easy) die Welt. Sie steht – es gibt längst viele warnende Stimmen – vor dem Abgrund. Dorthin sind die drei Schweden schon längst entschwunden. Sie melden sich aus Versenkung mit kolossalen Konstrukten aus Doom und Stoner. Unten in der Tiefe gibt es eigentlich nichts mehr. Auch keine Hoffnung.

Wahre Knochenbrecher sind die neuen Songs von Flaming Wrekage. Die Australier treiben sich in der „Cathedral Of Bones“ (Blood Blast Distribution) herum. Vergessen wir nie, dass nicht nur durchgeknallte Psych-Rocker wie King Gizzard & The Lizard Wizard oder die Psychedelic Porn Cumpets den Ton angeben. Von AC/DC, den Altvorderen in Hochform, mal ganz zu schweigen. Dass es in einer schlimmen Welt noch ärger geht, dafür stehen Flaming Wrekage. Mit wütendem Trash und wilden Death Metal schlägt sich der Vierer durch.

Wer zeitgemäßen Metal mit zeitgemäßer Härte mag, der braucht längst nicht mehr nach Amerika zu blicken. Es reicht, vor die Haustür zu treten – und Dreamshade zu hören. Der Fünfer aus der Schweiz peitscht und kreischt adrenalingetränkten, dabei schlau strukturierten Brachial-Stücke auf „A Pale Blue Dot“ (Horang Music/Believe) in die Welt. Gut gebrüllt.