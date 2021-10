Potsdam

Nur sieben Jahre Abstand haben sich aufgetan, seit Yes zuletzt für „Heaven & Earth“ im Studio waren. Inzwischen gruppieren sich um den Gitarristen und Gründungsmitglied Steve Howe einige später und viel viel später hinzugekommene Mitstreiter wie Alan White am Schlagzeug, Geoff Downes an den vielen Tasten, Jon Davison, der von Glass Hammer kam, die meisten Vokalbeiträge leistet und Akustikgitarre spielt, und Billy Sherwood am Bass. Letzterer ersetzte Mitgründer Chris Squire, der 2015 an Leukämie verstorben war. Der Fünfer – es gibt ja noch eine weitere Fraktion der Progressive Rocker und seit den 1980-er Jahren so einige vertrackte Personalverwicklungen – legte nun „The Quest“ (Inside Out Music/Sony) vor. Eine Aufgabe, eine Reise, ein Abenteuer von großer Tragweite. Wie bei den meisten Bands reisten während des Lockdown zunächst Soundskizzen per Internet rund um den Globus. Schnipsel, freigegeben zur kreativen Veränderung. Die nach und nach Gestalt annahmen. Pläne fürs Album keimten seit 2019. Um globale Probleme wie die Erderwärmung kreisen auch die elf Stücke dieser Doppel-CD.

Auf der Suche nach Alternativen Wiewohl der aktuelle Album-Titel „4“ kurz und bündig ausfällt, Diagonal aus Großbritannien können eigentlich nicht kurz. Denn die fünf Stücke auf „4“ (Cobbler Records/Bad Omen) unterschreiten kaum die Fünf-Minuten-Marke. Im Gegenteil. Das passt, denn die Reise der könnte aufregender und an Assoziationen nicht reicher sein. Ihre Version von Progressive Rock lebt vom Mut zur Offenheit. Mal belebt und jazzig. Mal fordernder mit Saxofon und Gitarren-Soli. Mal auf dem Weg ins All. Ambiente Strukturen treffen auf klaren Vokalparts. Ein feines Album, das fließt und atmet. Mikro-Rhythmen britzeln, klöppeln, pochen. Keyboard-Sounds schwellen an und ab, ein Saxofon mischt sich ein, wohl auch ein Cello. Oder wurde es gar – zwischen Geräuschen, Halleffekten und Elektronik – aus Einsen und Nullen generiert? Mitunter wird bei Red On „Drums“ (Verydeep Records) aus Nürnberg gesungen. Klar oder verfremdet. Noch Mensch oder schon Maschine? Sanft bis halluzinogen, jazzy und minimalistisch. Mit harschen, kristallin-kalten Elektro-Passagen, fiesem Weltraumrauschen und brettharten Akkorden sind Sleep Token auf „This Place Will Become Your Tomb“ (Spinefarm Records) genauso vertraut wie mit Melodien, die sich weit ausstrecken. Bis hin zum A-Capella-Gesang. Die Maskierten aus Londons wissen um der Kälte und der Glut der Herzen.

Überhaupt: Loten die Musiker auch textlich aus, welche Möglichkeiten die Menschen (noch) haben. Ob und wie sie ihr Geschick in die eigenen Hände nehmen. Das geschieht in überraschend übersichtlichen Formaten zwischen dreieinhalb und sieben Minuten. Ein vertracktes ziseliertes Langstück, gestaltet wie eine Suite, das instrumentale Dynamik auskostet, sucht man vergebens. Stattdessen bleiben die fünf dicht am (Pop-)Rock-Song, bieten facettenreichen Gesang. Und ja, der Bass summt seine Melodien und insbesondere Steve Howe gestattet sich an den Saiten immer mal feine Reminiszenzen an die großen Zeiten der Prog-Legende, die seit mehr als fünf Dekaden besteht.

Hat seinen Optimismus nicht verloren: Eric Bibb.. Quelle: Patrice Saucourt/DPA

Mit einem gewissen Abstand gewinnt man eine neue Perspektive auf die Heimat. Sollte man meinen. Denn Eric Bibb lebt seit Jahren in Schweden. Aufgewachsen ist der Blues-Mann aber in New York. „Dear America“ (Provogue/Mascot/Rough Trade) heißt nun der musikalische Liebesbrief, den der Mitte August gerade 70 Jahre alt gewordene Musiker jetzt schickt. Adressiert an sein Land. Ihn treibt die Hoffnung, dass trotz des bitteren Geschmacks, den die Präsidialzeit von Trump hinterlassen hat, trotz der Hasstiraden und der immens gegensätzlichen Lebenssituation vieler Menschen in den USA doch noch mehr möglich ist. Linderung, Heilung, Verständigung etwa.

Extra aus Afrika Für immer Reggae: Razoof, der eigentlich Uwe Lehr heißt, als Schlagzeuger für Gentleman und Patrice getrommelt, lange als DJ aufgelegt und Platten produziert hat, meldet sich mit „Kasanga“ (Poets Club Records/Broken Silence) aus Uganda zurück. Dort wollte er nur ein Kurzalbum aufnehmen. Lockdown. Er blieb. Länger als geplant. Ein Projekt der Hoffnung begann zu wuchern. Mit ganz viel Platz für Beteiligte aus Tansania, Kenia, Nigeria und Uganda. Sogar das Mutterland des Reggae ist dabei. Elf Künstlerinnen und Künstler sangen mit simplen Mitteln die Vocals ein. Aus Deutschland kamen von Freunden die Passagen für Keyboard, Schlagzeug, Bass, Saxofon und Gitarre. Gesang und Riddims wurden als Datenpakete verschickt und verknüpft. Es wurde ein Werk der Liebe in beunruhigender Zeit. Balafon: Ein Wort, das man mal laut aussprechen sollte. Mit diesen Xylofonen, unter denen Kalebassen befestigt sind, erzeugen die Balaphonics einen äußerst leckeren Sound. Doch auf „Spicy Boom Boom“ (Vlad Productions/Broken Silence) reicht den neun ein perkussiver Klanggeber nicht. Ihr Groove braucht Volumen und Würze. Daher fügen sie muntere Blechbläser, andere Beats, Daumenklavier oder elektrische Gitarre dazu. Im Ethio-Jazz finden sich traumhafte Soli auf traditionellen Instrumenten. Es gibt Rumba aus dem Kongo. Reggae aus Westafrika. Rapper Franz Von aus Jamaika sorgt für weitere Reize wie Sängerin Kandy Guira aus Burkina Faso. Ein Fest. Daumenklavier I: Ein Wort, das man auch einmal laut aussprechen sollte. Stimmt, hatten wir eben schon. Doch es führt überhaupt kein Weg vorbei an dieser Wiederveröffentlichung: „Ambuya!“ (Piranha Records/Indigo). Als Groß-Meisterin der Mbira hatte Stella Chiweshe aus Simbabwe sich 1987 vor internationalem Publikum etabliert. Da das Stauen schon bereits recht groß sein dürfte, sind nun auch noch jene Einspielungen hinzugefügt worden, die Stella 1988 bei den „John Peel Sessions“ machte. Königlich. Daumenklavier II: Selbstverständlich gibt es noch die Modernisierer. Wie die Kasai Allstars aus der Demokratischen Republik Kongo. Sie stammen aus der Region Kasai. Sie nutzen rhythmische Muster und Gesänge der Luba, Songye und Tetela, die sich teils von sehr alten Riten oder tranceartigen Tänzen herleiten. Füttern damit und mit Volksmusikinstrumenten allerdings die Elektronik. Fügen programmierte Drum-Sounds hinzu. Ein frischer moderner Klang, der auf „Black Ants Fly Together, One Bangle Makes No Sound“ (Crammed/Indigo). dennoch sehr viel Traditionelles bewahrt. Wer nun noch nicht genug hat, der kann sich den Film „Félicité“ anschauen. Bei der Berlinale holte der Film vor vier Jahren den Silbernen Bären. Er basiert auf dem Leben von Sängerin Muambuyi – die Band spielt darin sich selbst.

Davon lässt sich Bibb, ohne Zweifel einer der führenden Vertreter des Akustik-Blues, nicht abbringen. Einige seine Mitmusiker ebenso wenig. Darunter der formidable Jazz-Basser Ron Carter oder Billy Bragg, der Anhänger des Socialism Of The Heart aus Großbritannien. Nicht nur einmal überlässt der Heiler Bibb anderen das Mikro. Zum Beispiel, wenn Shaneeka Simon Respekt für Frauen einklagt. Dann sind Gospel und Soul nicht weit. Oder, wenn Bibb seinen Mitmusikern den Vortritt gibt wie Brother Chuck Campbell, der die Pedal Steel singen lässt. Imagine. Stell dir vor...

Derb wuchernder Blues: The Blue Butter Pot. Quelle: Tony Guillou

Da hatten wir doch schon The Inspector Cluzo. Die Rock-Farmer Laurent Lacrouts (Gitarren) und Mathieu Jourdain (Schlagwerk) aus der Gascogne. Nun auf einem Bein kann man ja nicht stehen. Denn hier kommt noch ein Duo aus Frankreich. Die rohe wie hypnotische Blues-Rock-Nummer haben The Blue Butter Pot aus der Bretagne auf ihrer neuen Platte „Jewels & Glory“ (Art Force One/Broken Silence) keineswegs schlechter drauf. Der explosive Lärm, den Ray Bonnet und Olivier Le Normad da erzeugen, ist womöglich noch weniger festgelegt. Zwar ist Blues als wiederkehrendes Element unverzichtbar. Doch ihr derb wuchernder Garagen-Rock schwenkt mal hier, mal dort hin. Und stiftet erfreulich viel Unruhe.

Himmel ist der intensiv und gut! Und zur Hölle noch mal, den muss man hören: Taylor McCall Quelle: Laura Partain

Verdammnis und Erlösung: Zwischen Himmel und Hölle liegt so viel. So manches Leben. Voller Ereignisse. Nicht alles ist gut oder böse. Menschen bilden in da keine Ausnahme. Doch sie können auch diejenigen sein, in denen es finster rumort – bis zur Explosion. So jedenfalls versteht Taylor McCall auf „Black Powder Soul“ (Thirty Tigers/Membran) den Kreislauf des Lebens, den er zu beschreiben versucht. Den er ohne Vorgänger nicht denken kann. Daher leitet ein alter Gospel – wie ihn einst die Sklaven auf den Baumwollfeldern sangen – die Platte ein. Vorgetragen vom Großvater. McCall ist ein überaus bemerkenswerter Mann, der nicht nur eine Menge vom Fliegenfischen versteht. Aufgewachsen in South Carolina, hat er sich das Gitarrenspiel selbst beigebracht. Unorthodox und doch so variabel. Zwischen akustischem Vortrag und kantiger, stampfender, fiebernder, nicht selten brütender Elektrik. Wer Sixteen Horsepower oder Williams Elliott Whitmore mochte, kann hier zugreifen.

Beinahe nicht von dieser Welt: Spencer Cullum. Quelle: Angelina Castillo

Die Töne und Wendungen in Songs, die bis in die späten Sechziger in die Canterbury-Szene zurückgreifen, hat der Engländer Spencer Cullum bei seinem Umzug nach Nashville einfach mitgenommen. Seinerzeit hatte die ungehinderte Experimentierlust zwischen fein getupftem Folk, Flöten und allerlei Naturklang, vorsichtigem Aufbruch in Jazz-Gefilde und erweitertem Rock-Instrumentarium und asiatischen Exotika ihre hohe Zeit. Diesen nahezu orchestralen Gestaltungsansatz überführt der in London geborene Gitarrist und Pedal-Steel-Spieler, wenngleich vermittelt und ergänzt um zirpende countryeske Elemente, auf „Spencer Cullum’s Coin Collection“ (Fulltime Hobby/Rough Trade) in dieses Jahrtausend. Ein Wunderwerk.

So rein gar nicht ist überflüssig an den neuen Songs: The Felice Brothers. Quelle: Lawrence Braun

Träume sind Schäume, heißt es. Davon scheinen auch The Felice Brothers auf ihrem jüngsten Werk „From Dreams To Dust“ (Yep Roc Records/Bertus) eine gewisse Ahnung zu haben. Zumindest hantieren sie in Stücken wie „Jazz on the Autobahn“ nicht mit unverrückbaren Gewissheiten. Davon gibt es im Leben dann wohl doch zu wenige. Nach einem alten Theater und einem Hühnerstall hat die Band nun in einer Kirche aufgenommen. Der Sound ist reduziert und transparent für Piano, Schlagzeug, Orgel, Gitarre und Gesang gleichermaßen. Der Vortrag ist daher sehr konzentriert ausgefallen. Wieder haben die Brüder einige Kleinode ihrer Welt aus Indie, Folk und Country herübergereicht. Nehmen wir gern.

Von Ralf Thürsam