Bis zu den ersten brachial langsamen Riffs und dem Grunzen aus dem Keller verbreiten Swallow The Sun auf ihrer Jubiläumsparty eher eine gepflegte, gedimmt frostige Düsternis. Ihre Veröffentlichung „20 Years of Gloom, Beauty and Despair – Live in Helsinki“ (Century Media/Sony) nimmt indes zunehmend Fahrt auf. Die Finnen spielen übrigens jene Songs, die sich ihre Fans per Abstimmung über die sozialen Medien am sehnlichsten gewünscht hatten.

Hinter Brain Damage verbirgt sich kein Schwurbel in der Birne, sondern Martin Nathan. Schon über 20 Jahre. Als Teil der französischen Dub-Reggae-Szene brachte er die Meets-Reihe an den Start. Jüngst traf Brain Damage also Big Youth für die Aufnahmen zu „Beyond The Blue“ (Jarring Effects/Broken Silence) in Jamaika. Seine Toasting-Qualitäten stellt Big Youth seit den Siebziger unter Beweis. Der Deejay-Pionier sprechsingt. Seinen beseelten, weisen Vortrag schickt Brain Damage nun durch Effekte und Hall-Kammern und kleidet ihn in Jazz, Blues, Rocksteady und Ska.

Man stelle den beiden nur zwei Steinway-Flügel hin, dann entfachen Ray Lema und Laurent De Wilde eine Magie, die Konzertbesucher wiederholt in den Bann gezogen hat. Der 75 Jahre alte Lema, noch in Belgisch-Kongo geboren, und De Wilde (60), schon als Kind aus den USA nach Europa gekommen, können hernehmen, was sie wollen. Afrikanische oder karibische Einflüsse, Klassik oder Jazz – auf „Wheels“ (Gazebo/Broken Silence) verweben sie sie zu einem pulsierenden, akzentuiert federndem, lyrischen Tasten-Werk. Herrlich.

Nicht nur, dass Antoine Boyer in Kreisen der Verehrer von Django Reinhardt einen vorzüglichen Ruf genießt. Der Gypsy-Jazz-Gitarrist aus Frankreich sucht nun eine neue Herausforderung mit Yeore Kim. Reichlich ungewöhnlich brilliert die Südkoreanerin doch auf der Mundharmonika. Auf „Tangram“ (Viavox/Broken Silence) bieten sie zwölf atmosphärisch ganz unterschiedliche gearbeitete Stücke; oft im Bandkontext von Saxofon, Klarinette, Bass, Posaune, Trompete, Bass und Schlagzeug. Boyer und Kim pendeln ungebunden zwischen Jazz, Anklängen an Musette, Flamenco und freiem Rock.