Hier kann man tief einsteigen: Im Kopf von Zach Condon herumwandern und erleben, wie die musikalischen Ideen reiften, Form annahmen und sich schließlich in die Lieder der Folkband Beirut verwandelten. „Artifacts“ (Pompeii Records/Secretly/Cargo) hört man Werkschau des Enddreißigers, der in Santa Fe die Schule schmiss, nach Europa kam und dem besonders beim Hören von Balkan-Bläsern und Liedern der Sinti und Roma das Herz ganz weit aufging. Doch zum Klangkosmos, den Zach, der in Berlin lebt, seither erkundet, gehören Walzer, Polkas und noch so viel mehr. Vor allem emotionaler Überschwang. Er hat nicht nur alte Songs für die Wiederveröffentlichung zusammengesucht, sondern sie geprüft, verändert, aufgearbeitet.

Tatsächlich war sie zwar nicht auf leisen Sohlen unterwegs, doch die elegische Stimme von Catherine Anne Davies hat sich unermüdlich in unseren Köpfen festgesetzt. Sei es durch ihre Zusammenarbeit mit den Manic Street Preachers oder dem Gitarristen Bernard Butler (Suede, The Tears). Sei es durch das neue Interesse, das die Multi-Instrumentalistin für die Simple Minds aus Schottland entfachte. Doch unter dem Namen The Anchoress legt sie nun eine Platte, gespickt mit tieftraurigen Themen vor. Ihr Titel „The Art Of Loosing - Expanded Edition“ (Kscope/Edel). Gibt es eine Kunst des Verlierens? Mit Würde? Ohne den Verstand einzubüßen? Wenn der Vater geht, wenn der Arzt einem die Krebsdiagnose stellt oder wenn der Kinderwunsch durch Fehlgeburten verhindert wird? The Anchoress ringt zwischen Pop und Prog um Fassung und Hoffnung. Manchmal nur am Piano. Erschütternd, schmerzlich, intensiv.

Was für eine Selbstbefragung, der sich Helge Lien unterzieht: Der Jazzpianist aus Hamar hat sein Trio neu formiert. Nun geht der Norweger mit dem Neuzugang Johannes Eick am Bass und Rückkehrer Knut Aalefjaer am Schlagzeug auf die Reise. Die beginnt zwar nicht bei null, nimmt sich allerdings Zeit für den Aufbruch, der nur im Einfühlen ins Material entsteht. So nimmt es nicht Wunder, das Lien und Gefährten auf „Revisited“ (Ozella Music/Galileo MC) ausgerechnet Stücke aus dem Repertoire einer temperamentvollen Überprüfung unterzieht. Offen, schöpferisch und – wie sich zeigt – mit präzisen Übereinkünften. Überhaupt nicht ins Gewicht fällt dabei der Umstand, dass die neu geformte Gemeinsamkeit aus Aufnahmen im Studio und einem Konzert erwächst.

Eine Wonne, ein Hauch, ein Versprechen. Wie diese junge Soul-Pop-Lady aus Chicago ihre Lieder gestaltet. Sinnlich, beseelt und doch zurückhaltend geht Kaina auf „It Was A Home“ (City Slang) zu Werke. Mit sanftem Latino-Einfluss, sie hat Eltern aus Venezuela und Guatemala, beinahe kosmisch entrücktem Hall und plötzlichen, aber geschickt gesetzten Eruptionen.