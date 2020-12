Potsdam

Kommt der Winter oder nicht? Für Brave The Cold (Trotze der Kälte) dürfte das nicht die wichtigste Frage sein. Für Mitch Harris (Napalm Death) und Dick Verbeuren ( Megadeth) – zwei Kerle mit illustrer eisenharter Vergangenheit also – geht es in Zeiten der Krise um einen geweiteten Blickwinkel: Beispielsweise den möglichen Verlust von Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft unter Nachbarn oder den von ziviler Freiheit. Diese Gedanken spielen sie nicht nur mit Elementen von Trash und Death Metal durch. Überaus konsequent und heftig.

Haben die Schlacht schließlich gewonnen: Das Album von Neptune ist da.

Die Kälte beißt in die Fäuste. Eine Trommel treibt die Nordmänner an. Sie legen mächtig in die Ruder. Neptune bieten ein Dutzend hymnischer stählerner Songs über Wikinger und ihre von Kampf erfüllten Abenteuer. Ihre Reise endet schließlich in Vanheim, dem Wohnsitz der Vanen. Laut der nordischen Mythologie das Göttergeschlecht, das älter als die Asen ist.

Neptune gehören zu den Stammvätern des neuen schwedischen Heavy Metal. Zahlreicher Demos verschwanden irgendwo im Regal eines Studios. Ein Album ebenso. Doch einige Bandmitglieder ließen trotz zwischenzeitlicher Auflösung und etlichen anderen Projekten nicht locker. Nach mehreren Dekaden liegt die Platte nun vor. Manches braucht Umwege und einen langen Atem. Und ja, Amon Amarth war diese Band aus Stockholm, die erst später über Berserker aus dem Norden sang.

Herrlicher Radau: Enigma Experience.

Es kann nur Gutes bedeuten, wenn Schweden und Norwegen sich verbünden. Wie jetzt für Enigma Experience. Womöglich die nordische Supergroup der Stunde. Ihr gehören neben dem Gitarristen und Bass-Mann Niklas Källgren (Truckfighters) noch der Schlagzeuger Oskar Johannsson (Truckfighters/Witchcraft) sowie Maurice Adams (Breed/Motorfinger) an. Letzterer ist mit einer exzeptionellen Stimme gesegnet – ein Sangesbruder wie Chris Cornell von den Grunge-Rockern Soundgarden, der sich im Mai 2017 nach einem Konzert in Detroit das Leben nahm. Enigma Experience bleibt alles andere als eine verrätselte Erfahrung: Das Trio lässt mit ihrem verdunkelten Stoner-Rock samt tief durchgetretenem Fuzz-Pedal an Lärm, Dynamik und Wucht nichts zu wünschen übrig. Ein Wow zum Jahresende.

Kulturen gewinnen durch Austausch: Kjell Braaten.

Noch ein Schlag aus der Stromgitarre gefällig? Witchrider gerade einen Storm entfesselt, dem man so leicht nicht ausweichen kann.

Extra-Tipp aus Skandinavien Handtrommeln und weitere mit Fellen bespannte Instrumente sind das Metier von Kjell Braaten – so kennt man den Norweger von Wardruna, der Band die sich seit Jahren mit Musik aus dem alten Norden befasst. Zwar beschäftigt sich Braaten, der einst auf der Tuba begann, bald der Klassik den Rücken kehrte und schließlich über Noise-Projekte Zugang zu Ambient Sounds fand, mit den Wikingern. Er bleibt allerdings in Bewegung. Fragt nach der Entwicklung von Kultur, danach, was Herkunft und Erbe bedeuten. Norwegen hat mehr als 50.000 Kilometern Küstenlinie. Erkundet und besiedelt von Menschen. Jenen, die blieben und jenen, die schließlich auf Reisen gingen. Die in der Fremde andere trafen, von ihnen und dem Austausch, nicht dem Handel allein, lernten. Kjell Braaten findet, dass Geschichte und frühere Werte nicht vergessen, sondern bedacht und produktiv gemacht werden können. Durch Kommunikation. Sie sei überlebenswichtig. Wie früher schon. So benutzt der Perkussionist allerlei Tonerzeuger für seine Klanglandschaften. Stellt nicht nur einmal Kontakt nach Arabien oder Afrika her. Es gibt Ziegenhörner, Stimmen, Naturgeräusche, Elektronik – sogar Schwirrhölzer. Nicht nur die Aborigines kannten sie. Kjell Braaten: Ferd. By Norse/Membran. Dieser schwarze Vulkansand an der Küste Islands, die tobende See, die karge Landschaft. Naturverbundenheit durchzieht einmal mehr die Lieder von Kalandra. Der Mensch ist klein, wenn er vergisst und so oft nur nimmt. Der Vierer aus Oslo legt – neun Jahre nach seiner Gründung - ein emotional aufwühlendes Debüt vor. Hart und zart zugleich. Ätherische Melodien, die an den Reichtum dortiger Volksmusik erinnern, verbindet die Alternative Band mit wuchtigem Schlagwerk, donnernden Gitarren-Sounds und einem feinen Gespür für Pop. Kalandra: The Line. By Norse/Membran. Wie man hört, erscheint zudem bald ein neues Album von Wardruna: Zuletzt hatte Einar „Kvitravn“ Selvik die Platte „Skald“ vorgelegt. Auf ihr stellte der „Weiße Rabe“ Stücke pur, akustisch und immens intensiv vor.

Breitbeinig bratzt und bullert die Truppe aus Graz/ Österreich durch ihre Nummern, meist Stoner und Alternative Rock.

Neptune: Northern Steel. Black Lodge Records.

Brave The Cold: Scaricity. Mission Two Entertainment.

Enigma Experience: Question Mark. Fuzzorama.

Witchrider: Electric Storm. Fuzzorama.

Von Ralf Thürsam