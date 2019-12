Potsdam

Na, wenigstens hatten wir schon etwas Reif . Einen doch sehr leisen Hauch von Winter. Fehlt noch etwas Musikalisches für die Weihnachtsstimmung: Fürs Gemüt macht es bei mir immer Bing. Bei Bing Crosby bekommt man – hach – dieses verheißungsvolle Glitzern, dieses unablässige Gleißen, diese verschwenderische Pracht – wie ein weißer Winterwald. Bim, Bam, Bom tönen die Glocken. Ahnungsvoll bimmeln die Glöckchen. Das macht dem Amerikaner so leicht keiner nach. Das findet sich nur bei ihm und in seinen Weihnachtsliedern.

Nehmt alle Platz am Kamin

Sein Gesang umarmt förmlich die Zuhörer. Nötig sie freundlich, den kuscheligen Platz am Kamin einzunehmen – dazu Streicher und Chöre. Crosby hat so einige Klassiker hingelegt. Wie „I’am Dreaming of a White Christmas“ von 1942. Das Lied ist der erfolgreichste Weihnachtshit aller Zeiten. 50 Millionen Mal verkauft und mit 150 Millionen Streams liegt er auch in der Digitalwelt ganz weit vorn. Den „ Bing At Christmas“ gibt’s jetzt mit dem London Symphony Orchestra. Als Gäste haben sich für die Neubearbeitung auch die Vokal-Helden von Pentatonix und die Puppini Sisters eingefunden. Vertreten ist überdies „Little Drummer Boy“, den Crosby 1977, nur kurz vor seinem Tod mit David Bowie im Duett sang. Alles feinst arrangiert und – wie gesagt – ewig schön.

Wie gut „White Christmas“, dieser immergrüne Song, funktioniert, stellt Andrew Bird mit seiner Version. Sie entfernt sich schon ein Stückchen von Original. Hall auf der Stimme, eine Schrammel-Gitarre und ein gespitzter Mund zum Pfeifen.

Auch als Kunstpfeifer präsent: Andrew Bird. Quelle: Promo

Sehr charmant. Bis zum Februar hatte der Multi-Instrumentalist nie den Wunsch verspürt, eine Weihnachtsplatte aufzunehmen. Seinen Sinneswandel kann man nur begrüßen. Denn der Songwriter und Schauspieler aus Chicago hat sich sogar noch zwei feine neue Christmas-Songs ausgedacht.

So mahnt „Alabaster“, das Licht in dunkler Zeit zu schützen. Man merkt dem Mittvierziger die Herkunft an. Jazz, Swing und Folk. Ein kleines Juwel ist das Minialbum geworden. Es ist nur digital erhältlich.

Sieben Freunde mit noch mehr Song-Ideen: The Great Collections. Quelle: Promo

Während Bird nur sechs Lieder verfasste oder coverte, legen The Great Collections mächtig vor. Die sieben Musiker, die vorwiegend im Hintergrund für andere Künstler da sind, halten sich mit „Jingle Bells“ und „Silent Night“ nur kurz auf, um dann mit – sagenhaften 37 eigenen Stücken weihnachtliche Stimmung zu verbreiten.

Mehr als genug, um die bisherigen ganz unterschiedlichen Erfahrungen im Studio oder auf der Bühne einfließen zu lassen. Daher darf man mit Genre-Breite zwischen Pop, Rock, Gospel, Soul und zeitgenössischem R’n’B rechnen. Recht flockig das Ganze.

Die Alben:

Bing Crosby: Bing At Christmas. Decca/Universal.

Andrew Bird: Hark! Loma Vista Recordings.

The Great Collections: Christmas For Everyone/Lava Jam/Recordjet und Edel.

Von Ralf Thürsam