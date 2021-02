Potsdam

Das noch junge Musikjahr 2021 kommt in Schwung. Beträchtliche Größe hat beispielsweise die aktuelle Veröffentlichung von Transatlantic.

Diese Unternehmung, die seit zwei Dekaden aus Koryphäen des Progressive Rock besteht, gibt sich eigentlich nicht damit ab, bescheiden zu sein. Neal Morse, Roine Stolt, Mike Portnoy und Pete Trewawas packen eben „The Absolute Universe“ aus. In einer eigenständigen kürzeren, einer erweiterten und selbstredend in der ultimativen Deluxe-Variante.

Auf der Suche nach Alternativen? Zuletzt hatten die Holländer mit nahezu vorsintflutlichen Gerätschaften experimentiert – einem Vierspur-Recorder von Tascam, einem Synthie sowie einem Sampler fürs Schlagzeug. Soulig schwebende Stücke wurden das. Nun erhöhen DeWolff die Drehzahl wieder beträchtlich. Auf „Wolffpack“ (Mascot/Rough Trade) ist es sofort wieder da – dieses schwere Poltern aus Hardrock, Southern Rock und Blues. Die Erinnerung an die Helden der Siebziger. An diese Gitarre, mit der man nach dem Prinzip Call-and-Response singen kann. Da ist die Hammond-Orgel. Sie faucht – und taucht doch mehrfach ab in sanften Soul. Nicht übel, die Uptempo-Elemente. Die Wölfe mit der Groove-Maschine. Zahm geben sie sich nicht. Gegen Ende fletschen sie noch mal die Zähne und ihre Augen funkeln vor Angriffslust. Eine höchst bedeutende Ballerei entfesseln derweil Angelus Apatrida auf ihrem gleichnamigen Album (Century Media/Sony). Die gnadenlosen Spanier marschieren stur geradeaus. Teilen Schläge aus. Mit voller Wucht und Wut. Wohl auch, weil der 20. Geburtstag der Band aus Albacete im Vorjahr nicht mit Bretter-Knaller-Konzerten würdig begangen werden konnte. Trash Metal! Keine Schnörkel. Keine Gnade. Nur einige Verbeugungen vor anderen harten Jungs.

Allein „Forevermore“, die Erweiterung, breitet die Ideen der Musiker, die unter anderem mit Bands wie Spock’s Beard, The Flower Kings, Dream Theater oder Marillion viel Beachtung in der Szene erlangten, aus wie einen edlen Teppich. Das Quartett lässt sich Zeit, entwickelt Melodien und Spannungsbögen zwischen akustischer und elektrischer Gitarre, zwischen Ornamenten und Soli, verschränkt die Stücke miteinander. Selten wird das Tempo extrem forciert. Schlagzeuger Mike Portnoy gerät selten an den Rand seiner spielerischen Qualitäten. Alles in allem: Erfreuliche 90 Minuten. Überschaubare Dramatik. Vielleicht ein wenig zu viel Wohlklang. Und vielleicht etwas zu wenig Beunruhigendes, Abwegiges oder Riskantes.

Abgedreht, freilich auf völlig andere Weise ist „Shyga – The Sunlight Mound“ (Marathon Artists Records). Die jüngste Platte der Psychedelic Porn Crumpets aus Perth ist so etwas wie eine Kiste voll mit schönem, aber wahnsinnig entfesseltem Spielzeug. Das mit Falsettstimme kreischt, lacht und böse Späße macht. Die Australier können Glam-Rock, Space-Rock und eben dieses psychedelische Klang-Wuchern. Bratzig, schrill, überhastet, hektisch und jaulend. Wie ein buntes Blubber-Bad, bei dem man nicht weiß, was da alles umhertrudelt in der Wanne, ob es womöglich beißt oder ob nicht plötzlich siedend heiß wird.

Man kann nicht behaupten, dass Dave Grohl und Co. keinen Fleiß an den Tag legen. Schließlich biegen die Foo Fighters bereits mit ihrem zehnten Album um die Ecke. Auch für „Medicine At Midnight“ (Sony) gilt, die Jungs leben die Hymne, den Stadionrock und den Moment. Dieser dauert zumeist vier Minuten an. Genug Zeit, um sich selbst und andere zu zitieren. Von Stampfern, die wir von Lenny Kravitz kennen, zu Eröffnungen in der Nähe von Jimi Hendrix, von überschaubarem Hardrock à la Kiss hin zu großartig glitzerndem Pop, den David Bowie in seiner Let’s-Dance-Phase servierte und der einst die Diskotheken eroberte.

