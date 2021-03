Viele wären komplett überfordert: Drei Umzüge, eine gescheiterte Beziehung und mehr Konzerte als je zuvor in zwei Jahren. Nicht so Esther Rose. Die Sängerin aus New Orleans spielte zudem „How Many Times“ (Full Time Hobby/Rough Trade) ein. In den zehn Stücken – mit Fiedel, Lapsteel und Standbass fein eingekleidet in heiteren beherzten Alternative Country – geht es indessen so gar nicht hektisch zu. Esther fragt sich zwar schon, wie oft ihr denn noch das Herz gebrochen werden soll? Doch sie rappelt sich auf. Und weiter geht’s.

Auf ziemlich versponnenen Traumpfaden wandelt dagegen Sara Watkins. Das führt die Geigerin und Sängerin bis unter die Bäume, auf denen der Pfeffer wächst. Die Musikerin hatte mit ihrem älteren Bruder Sean und Chris Thile vor einiger Zeit mit Nickel Creek die Bluegrass-Szene aufgemischt. Für ihre jüngste Solo-Platte „Under The Pepper Tree“ (New West Records/Pias/Rough Trade) achtete Sara auf fließende Verbindungen in ihren Songs. Die stecken voller Einbildungskraft. Bisweilen nostalgisch wie in Musik- oder Trickfilmen aus Hollywood. Country, Jazz und Swing tauchen auf und entschwinden sacht. Wie die Sterne am nächtlichen Firmament. Dann wiederum wird es innig, wenn Sara „Edelweiß“ mit ihrem Töchterchen anstimmt. In jedem Fall sehr eigen.

Dafür sind Freunde da: Sie helfen. Eine verlorene Schwangerschaft, die Krebserkrankung der Mutter und das abgesagte Touren – so einiges stürzte 2020 auf John Smith ein. Doch der Musiker aus Essex bekam Unterstützung von seinem Songwriter-Kollegen Seth Lakeman. Im Ergebnis haben wir auf „The Fray“ (Commoner Records/Thirty Tigers/Membran) zwar nachdenkliche und doch vorsichtig ermutigende Lieder. Der gefragte Session-Musiker von Joan Baez, Joe Henry oder Tom Jones spürte die Unterstützung bei den jüngsten Aufnahmen. An der Gitarre gesellte sich Saiten-Ass Bill Frisell hinzu. Und die Stimmen von Lisa Hannigan oder Jessica Stavely-Taylor gaben Smith neue Zuversicht.