Drewitz

Um alte Filmaufnahmen zu gucken, schaltet er sie manchmal noch zusammen: Den 35-Millimeter-Projektor und den EB-35-Tonbandspieler, das bewegte Bild wird auf dem einen, der Ton auf dem anderen abgespielt – wie früher bei den Mustervorführungen in den Defa-Studios. Solchen Vorführungen, bei denen das Rohfilmmaterial gesichtet wurde, bevor es in den Schnitt kam, hat Frank Rübe sehr oft beigewohnt – er war Film- und Tonmesstechniker bei der Defa.

Der Weg dorthin war quasi vorbestimmt, Rübe stammt aus einer Film-Familie: „Mein Opa war Zimmermann bei der Ufa und dann bei der Defa, mein Vater war dort Tonmeister, mein Onkel Glaser“, erzählt der 64-Jährige, der in Drewitz aufgewachsen ist und heute immer noch dort lebt. Schon als kleines Kind habe er die Defa spannend gefunden und seinen Vater oft dorthin begleitet. „Ich stand hinterm Mischpult und habe die Leute genervt“, erzählt er und lacht. Bereits als Teenager lernte er viele Kollegen vor Ort kennen, unter anderem den Ende 2018 verstorbenen Defa-Tontechnik-Chef Ulrich Illing, an den er sich gerne zurück erinnert.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Frank Rübe stand fest: Er will zur Defa

„In den 70er Jahren kam die Zeit, in der Verstärker interessant wurden. Bei uns in der DDR hörte das ja in den Stereoanlagen bei 10 Watt auf, das war natürlich viel zu wenig“, erzählt Rübe und lacht. 100 Watt sollten her – zu Hause fehlte allerdings die passende Technik zum Einmessen, die er dank seines Vaters auch wieder bei der Defa fand. Die technische Bastelleidenschaft hat er sich bis heute erhalten, sie zieht sich außerdem durch Frank Rübes berufliche Laufbahn.

Im Jahr 1967 trat er dem Amateurfunkclub der Defa bei und war jede Woche regelmäßig dort. „Für mich stand fest, ich will da hin.“ Sein Vater sah das zunächst etwas anders, er hätte gerne gesehen, dass sein Sohn eine Ausbildung zum Facharbeiter für Betriebsmess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (BMSR-Technik) absolviert. „So richtig begeistert war ich nicht, aber ich habe mir das in Teltow mal angesehen.“ Überzeugt hat ihn die „Schraubenfabrik“-Atmosphäre allerdings nicht – er bestand weiterhin auf einen Werdegang bei der Defa.

„Damit es ordentlich blinkert.“

Wer dort zur Tontechnik wollte, musste allerdings einen handwerklichen Grundberuf erlernen, also absolvierte Rübe von 1973 bis 1975 eine Ausbildung als Elektriker. „Ich bin dann als Filmelektriker mitgekommen und mein erster Film war ’Zur See’, da haben wir die ganzen Schiffstelefone verkabelt, damit es ordentlich blinkert.“

Nach der Lehre – in der er auch seine Frau Roswitha kennenlernte – ging es dann „zur Tontechnik rüber“, hat dort als Elektromechaniker gearbeitet und eine spezielle Synchron-Anlage für die Mischung umgebaut. „Das waren aber nur zwei oder drei Monate, dann musste ich erstmal zur Armee, da kam man ja damals nicht drum rum.“ Doch auch in den eineinhalb Jahren wurde er ständig im Bereich Film eingesetzt, zum Beispiel wenn ein Kino-Vorführer krank war. „Die Zeit lief eigentlich auch ziemlich gut für mich.“

Frank und Roswitha Rübe wohnen in Drewitz. Quelle: Peter Degener

Die Tontechnik war Frank Rübes zweites Wohnzimmer

Und sie ging gut weiter: Im Mai 1977 kehrte Rübe in die Tontechnik zurück und zog in das Prüffeld „Magnetton/Lichtton“ ein. „Das war im Prinzip von Anfang mein zweites Wohnzimmer, hier konnte man mit der Technik rumbasteln und von den älteren Kollegen habe ich ganz viele Kniffe und Tricks gelernt.“ Außerdem absolvierte er verschiedene Lehrgänge in digitaler Steuerungstechnik an der Filmhochschule in Babelsberg oder in Berlin.

Seine Hauptaufgabe war es, die Magnettongeräte, also die Geräte, mit denen der Ton beim Film aufgenommen wurde, richtig einzumessen. Ziel war es, so wenig Rauschen auf den Tonbändern zu haben, wie möglich. Überhaupt sollten Störfelder vermieden werden, was nicht immer unkompliziert war, wie Rübe erzählt. „Und dann war ich noch im Störungsdienst tätig, irgendwas ist ja immer kaputt gegangen, da musste ich dann los zum Reparieren. Das war quasi das tägliche Geschäft.“

Die S-Bahn verdirbt Tonaufnahmen

Ende der 1970er Jahre wurde dann die sogenannte Röhrentechnik ausgetauscht und Frank Rübe war dafür verantwortlich alle Verstärker auf Transistortechnik umzubauen. „Das hat dann schon zwei bis drei Jahre gedauert.“ Langweilig wurde es ihm allerdings nie, jeden Tag habe es neue Anforderungen gegeben, immer kam auch neue Technik dazu, bis hin zur digitalen Tonaufzeichnung. „Es war definitiv keine Schraubenfabrik“, sagt Rübe und lacht. „Es war immer aufregend, spannend und ich bin eben auch ein leidenschaftlicher Techniker. Ich habe immer gesagt, ich repariere alles, was auf meinen Tisch kommt.“

Das ist seinem Zuhause heute immer noch anzusehen, überall in den Schränken steht Tontechnik aus Defa-Zeiten. Alle Geräte kann Rübe genau erklären, für Laien kompliziert klingende Zahlen und Bezeichnungen spult er mühelos ab. Und dann verrät er kurioses Spezialwissen: S-Bahn-Fahren war mit den Tonbändern verboten – weil der Motor der Bahn ein so starkes Magnetfeld hat. „Das stört die Aufnahme und verdirbt sie letztendlich.“ Er habe es deswegen immer vermieden, mit Bändern S-Bahn zu fahren oder zu dicht an Trafohäusern vorbei zu gehen. „Es ist vorgekommen, dass Kollegen von Außentouren zurück kamen und nichts mehr drauf war.“

In der Defa herrschte ein Familiengefühl

Überhaupt wurde durchaus auch mal Blödsinn gemacht: „Es war ein Familiengefühl, jeder kannte irgendwie jeden.“ Umso trauriger sei es jetzt die Tode ehemaliger Kollegen miterleben zu müssen. Auch an die Zeit der Wende erinnert sich Frank Rübe nur ungerne, von 2500 Mitarbeitenden der Defa seien 175 übrig geblieben. Und auch wenn er einer davon gewesen ist und noch bis zur endgültigen Auflösung der Tonabteilung im Jahr 2007 im Studio Babelsberg gearbeitet hat, sei die Zeit unschön gewesen.

Bis zur Rente im Jahr 2019 war Rübe dann freischaffend tätig, hat beispielsweise bei der Bourne-Trilogie mitgearbeitet und unter anderem dort die Mustervorführungen überwacht. Sie sind auch ein bisschen Schuld, dass Frank Rübe Filme nicht neutral gucken kann. „Ich sehe auf der Leinwand immer Atelier, jede wackelnde Wand und so“, sagt er lachend. Dafür hört er aber sehr gerne Podcasts oder dokumentarische Hörspiele. „Unsere Tochter sucht uns da sehr oft sehr schöne Sachen raus“, sagt er.

„Raumpatrouille Orion“ hat Frank Rübe als Kind geliebt

Trotzdem leuchten seine Augen, wenn er von „Raumpatrouille Orion“ erzählt, die einzige Serie , in der er schon als Kind richtig abgetaucht sei. Als er dann an dem 2003 erschienen Film „Raumpatrouille Orion – Rücksturz ins Kino“ beteiligt war und dafür in die alten Kulissen durfte, habe ihn das schon beeindruckt. „Das war auch ein schöner Bogen in meinem Leben.“

Und ganz vom Film lassen kann er sowieso nicht: Mit einer eigenen Kamera nimmt Frank Rübe auch heute noch Familienereignisse auf und guckt sich zu Hause gerne alte Aufnahmen an, in denen seine Mutter mitgespielt hat. Eben dafür schaltet er dann den 35-Millimeter-Projektor und den EB-35-Tonbandspieler zusammen.

Von Sarah Kugler