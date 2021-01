Märchenhaftes aus Potsdam: Das Kinderbuch „Grimmskrams. Ein Klonk um Mitternacht“ von Marikka Pfeiffer und Miriam Mann

Potsdam

Die goldene Kugel war zuerst da. Jene, die der Prinzessin im Märchen in den Brunnen fällt und von einem verwunschenen Prinzen in Froschgestalt wieder hervorgeholt wird. Wie und wann sie dann in das Buch „Grimmskrams. Ein Klonk um Mitternacht“ gerollt ist, weiß Marikka Pfeiffer selbst nicht mehr so genau. „Wir haben einfach ganz viele Ideen gesammelt und daraus ausgewählt“, sagt die Potsdamer Autorin. Gemeinsam mit Kollegin Miriam Mann hat sie eine Geschichte für Kinder ab neun Jahren geschrieben, die sich rund um Märchenmotive dreht.

Die beiden Autorinnen kennen sich schon länger, einmal im Monat treffen sie sich, um Gedanken auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. „Irgendwann kam die Idee auf und plötzlich waren wir mitten im Plotten“, erzählt Pfeiffer. Auch die Agentin der beiden Schriftstellerinnen war begeistert, eine erste Leseprobe wurde geschrieben. Diese Woche erschien das Buch nun bei Magellan und ist voller zauberhaften Szenen, die gleichzeitig nostalgisch und modern sind.

Eine Kiste voller Märchendinge

Erzählt wird von Milli und Tom, die beide mit ihren Familien in einem großen Haus, dem sogenannten Grimm-Tower leben. Eines Abends treibt sie ein lautes Geräusch auf das Dach des Hauses. Dort finden sie eine seltsame Kiste, die sie öffnen und plötzlich von lauter Gegenständen aus der Märchenwelt umschwirrt werden. Blöderweise gehört die Kiste eigentlich dem geheimnisvollen Grimm-Tower-Besitzer, Mister Grimm, der nicht besonders begeistert davon ist, dass die Märchenobjekte sich nun frei in der Menschenwelt bewegen. Auch deswegen, weil die Objekte entsprechende Märchenfiguren anlocken. Und so müssen sich Milli und Tom plötzlich auch noch mit dem Froschkönig und einer nach Rosen riechenden Fee auseinandersetzen.

„Die Fee ist meine absolute Lieblingsfigur, ich habe sie schon als Kind geliebt und wünsche jedem Kind, dass sie eine hat“, erzählt Pfeiffer. Sie sei immer ein Märchenfan gewesen: „Ich hatte 50 Märchenbücher aus aller Welt, die italienischen und russischen Märchen mag ich bis heute besonders gerne.“ Das aktuelle Buch konzentriert sich allerdings größtenteils auf die gesammelten Geschichten der Brüder Grimm mit einem kleinen Einschlag aus „Tausendundeine Nacht“. Märchenfans werden viele Motive wiedererkennen.

Das Buch „Grimmskrams. Ein Klonk um Mitternacht“ von Marikka Pfeiffer und Miriam Mann. Quelle: Sarah Kugler

Die Figuren bestimmen die Geschichte

Die besagte goldene Kugel zum Beispiel zwingt den Frosch immer wieder, ihr in die unmöglichsten Orte hinterherzutauchen – was er ganz und gar nicht lustig findet. Überhaupt ist der Froschkönig herrlich grummelig. Ein nörgelnder Besserwisser mit einem großen Herzen, den man beim Lesen sofort lieb gewinnt. „Ich finde den Frosch auch ganz toll, wir hatten viel Spaß mit ihm“, sagt Marikka Pfeiffer und lacht. Für sie sind es die Figuren, welche die Geschichte bestimmen, nicht umgekehrt. „Letztendlich bestimmen sie den Verlauf, wir müssen uns dem beugen, was sie brauchen.“ Diese Ansicht teile sie mit Kollegin Miriam Mann: „Wir sind beide Bauchschreiberinnen, deswegen klappt das sehr gut mit uns.“

Immer abwechselnd haben sie die Kapitel für „Grimmskrams“ geschrieben, eine Vorgehensweise, den Pfeiffer als fast magisch beschreibt: „Auf einmal ist die Geschichte weitererzählt, du musst dann wieder neu ansetzen und daraus entsteht etwas, das ist toll.“ Eigentlich hätten beide Autorinnen ganz unterschiedliche Erzählstile, davon ist hier aber nichts zu merken. Das Buch wirkt wie aus einer Feder geschrieben. „Wir haben natürlich unsere Texte gegenseitig bearbeitet, aber viel eingreifen mussten wir gar nicht, weil wir nebeneinander arbeiten und die Geschichte gemeinsam vorangetrieben haben.“

Eine Liebeserklärung an das Geschichtenerzählen

Und noch etwas haben die beiden Autorinnen gemeinsam: „Die Gänsemagd“ gehört zu ihren Lieblingsmärchen. Deswegen taucht auch das Pferd Falada kurz auf oder besser gesagt, sein Kopf – Märchenkenner wissen warum. Alle anderen bekommen durch das Buch Lust, es herauszufinden. Das Schöne ist: Auch Leser, die sich in der Märchenwelt gar nicht auskennen, werden viel Spaß am „Grimmskrams“ haben. Weil die Geschichte geschickt die moderne mit der magischen Welt verbindet. „Uns war es sehr wichtig, dass sie gleichberechtigt nebeneinander existieren“, sagt Marikka Pfeiffer, die seit sieben Jahren in Potsdam lebt.

Tom und Mister Grimm habe eine Vorliebe für Technik und Medien, die immer wieder eine wichtige Rolle spielen. Trotzdem bleibt die Botschaft klar: Die Menschen brauchen die Märchen und die Märchen brauchen die Menschen. „Vergessen und nicht gebraucht werden macht wunderlich“, heißt es an einer Stelle. „Das ist bei Märchenwesen nicht anders als bei Menschen.“ Damit ist das Buch auch eine Liebeserklärung an das Geschichtenerzählen, an die Kraft der Imagination. Das mag moralisch klingen, kommt aber hier wunderbar leicht und mit viel Humor daher, von didaktischem Holzhammer ist nichts zu spüren.

Zweiter Band erscheint im Juli

Erfrischend ist auch, dass die beiden Autorinnen mit dem Konzept von Gut und Böse spielen: „Wir wollten unbedingt mit den gängigen Klischees brechen, zumal sowieso beide Seiten in jedem schlummern.“ Der Bösewicht lauert somit ganz woanders, als man ihn zuerst vermutet, wie überhaupt so manche Idee überraschen wird. Und Marikka Pfeiffer und Miriam Mann haben noch lange nicht all ihre Einfälle aufgebraucht, viele gesammelte Märchenmotive – auch jenseits der Brüder Grimm – warten noch auf ihren Einsatz. Bereits im Juli erscheint der zweite Band der „Grimmskrams“-Reihe, wie viele Teile danach noch folgen werden, steht allerdings noch nicht fest.

Leider sei Corona ein entscheidender Faktor beim Buchverkauf, sagt Marikka Pfeiffer. Ohne Lesungen und mit teilweise geschlossenen Buchläden, ist die Vermarktung neuer Titel deutlich schwerer geworden. „Wir würden uns super freuen, wenn es weitergeht, was wir dann noch alles mit unseren Figuren erleben könnten“, sagt sie. Klar ist bisher nur: Der Froschkönig wird zumindest im zweiten Band wieder eine wichtige Rolle spielen und die goldene Kugel wahrscheinlich weiterhin in seltsame Gewässer fallen.

Online-Lesereihe der SLB Im Rahmen der Reihe „Psst! Jetzt wird vorgelesen!“ stellt die Stadt- und Landesbibliothek Potsdam in fünf Onlinelesungen verschiedene Kinderbücher vor. Alle Lesungen sind ab 20. Januar unter dem jeweiligen Buchtitel auf dem YouTube-Kanal „SLB Potsdam“ abrufbar, aufgezeichnet werden sie in der Kinderbibliothek der SLB. Am Mittwoch, 20. Januar geht die erste digitale Lesung online: Die Potsdamer Autorin Marikka Pfeiffer stellt mit Kollegin Miriam Mann ihr gemeinsames Buch „Grimmskrams. Ein Klonk um Mitternacht“ in einer Buchpremiere vor. Es folgen Lesungen von Andreas Hüging und Angelika Niestrath am 10. Februar, von Ute Krause am 17. März, von Boris Pfeiffer am 21. April und von Benjamin Tienti am 12. Mai. Der Flyer mit dem detaillierten Programm kann auf der Website der SLB heruntergeladen werden.

Von Sarah Kugler