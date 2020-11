Potsdam

Im ehemaligen Schwarzen Kloster in Wittenberg, dem Wohnsitz von Martin Luther, herrschte nach Berichten von Zeitzeugen in der Vorweihnachtszeit immer große Aufregung. Bier wurde gebraut, Gänse wurden geschlachtet, Lebkuchen gebacken und Fruchtmusschnitten getrocknet. Das Weihnachtsessen für die Festtage musste schon lange vorher vorbereitet werden, denn an den Feiertagen sollte die Arbeit ruhen. Darauf legte der Hochschullehrer und Prediger an der Wittenberger Stadtkirche, der sich bereits einen Namen als Kirchenreformator gemacht hatte, großen Wert. Seine Frau Katharina, die das Regiment in dem großen Haus führte, hatte viel zu tun, denn es waren nicht nur die fünf Kinder zu versorgen, sondern manchmal bis zu 50 Gäste: Freunde, Professoren, Studenten und Bettler.

Luther liebte gutes Essen

Martin Luther liebte Gesellschaft und gutes Essen, aber aus so profanen Dingen wie der Organisation des Haushalts hielt er sich heraus. Stattdessen bereitete er Predigten vor und probte mit Kindern Weihnachtssingspiele. Am liebsten mit seinen eigenen. Im Jahr 1534 schrieb er dafür extra ein Lied. „Vom Himmel hoch, da komm ich her“, hieß es und erzählte die Weihnachtsgeschichte. 15 Strophen hat es, die Melodie hat sich Luther von dem seinerzeit bekannten Spielmannslied „ich kumm aus fremden Landen her“ entliehen. „Ich bring euch gute neue Mär“, singt der Engel. Mär heißt im Mittelhochdeutschen so viel wie Botschaft. Und die frohe Botschaft heißt: „Euch ist ein Kindlein heut geborn“. Das hat bei der Erstaufführung wahrscheinlich eines von Luthers eigenen Kindern gesungen, das als Engel verkleidet war. Und in der nächsten Strophe hinzugefügt, dass das Christus ist, der Heiland, der die Menschen aus der Not führen wird. Nun kommt der Auftritt der Hirten, die dem Engel zugehört haben und zur Krippe gehen, um das Jesuskind zu sehen. Dann stimmt die ganze Gemeinde ein und preist Gott. Das Lutherlied wurde schnell sehr populär und nicht nur in Deutschland zu Weihnachten gesungen, sondern auch in anderen protestantischen Ländern in den jeweiligen Übersetzungen, etwa in den Niederlanden, Dänemark, Großbritannien und den USA. Die Melodie fügte Johann Sebastian Bach an einer Stelle seines Weihnachtsoratoriums ein.

Kinder wurden bis dahin nur zu Sankt Nikolaus beschert

Im Jahr 1534 hat Luther übrigens erstmals dazu aufgerufen, die Bescherung am Heiligabend stattfinden zu lassen. Das Christkind brachte Gaben für die Kinder, nicht wie bisher üblich der Nikolaus an seinem Feiertag, dem 6. Dezember. Ein Aberglauben war die Heiligenverehrung der katholischen Kirche aus Sicht von Luther, für ihn galt nur die Bibel. Und in der war nichts von einem Nikolaus zu lesen. Als Geschenk haben Luthers Kinder wahrscheinlich Äpfel und Nüsse erhalten, nicht etwa Schokolade. Den Kakao hatte zwar Hernán Cortés, der Eroberer des Aztekenreichs, 1528 nach Spanien gebracht. Aber dort wusste man mit den bitteren Bohnen noch nicht viel anzufangen. Erst fast ein Jahrhundert später trat der inzwischen reichlich mit Zucker versetzte Trank seinen Siegeszug in der vornehmen Welt Europas an. Und erst 1847 gab es die erste Tafelschokolade.

Martin Luthers Leibgericht war Brathering mit Erbspüree, so wird es überliefert. Also ist diese Mahlzeit vielleicht auch an einem der Weihnachtstage im Schwarzen Kloster in Wittenberg auf den Tisch gekommen. Das oft kolportierte Gerücht, Luther habe seine Tischgenossen zu lockeren Sitten mit Rülpsen und Furzen aufgerufen, kann übrigens wohl als widerlegt gelten. Auch die Kinder wurden beim Essen ermahnt, nicht zu gierig nachzunehmen und nicht zu schmatzen. Und gegessen wurde in der Regel schweigend. Und danach war es meist Luther selbst, der zu längeren Tischreden ausholte, in denen es oft um Theologie ging. Da werden sich die Kinder schnell verdrückt haben.

Von Ulrich Nettelstroth