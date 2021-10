Potsdam

Susanne Hoffmann ist Direktorin des Europäischen Medienfestivals Prix Europa, wo heute Abend 16 Preise für Internet-, Radio- und Medienproduktionen aus 26 Staaten vergeben werden. Im Gespräch schildert sie die Aufbruchsstimmung nach der Pandemie und die Schwierigkeiten des Medienschaffens unter zunehmend repressiven Strukturen.

Das Festival ist in vollem Gange, in der Schiffbauergasse herrscht viel Betrieb. Wie geht es Ihnen jetzt nach der Corona-Zwangspause?

Susanne Hoffmann: Das ist ein wunderbares Gefühl. Es war nicht ganz leicht, das Festival zu organisieren, und jetzt sind wir ausverkauft. Wir haben das Maximum an Menschen, die in Coronazeiten kommen dürfen. Es sind 400 Programmmacher aus ganz Europa, davon 270 Jurymitglieder. Und alle freuen sich, dass sie nach dieser langen Zeit des Lockdowns und Homeoffice endlich wieder mit den Kollegen sprechen und sich austauschen können. Ich bin froh, dass wir den Schritt gewagt und uns im Sommer für die Veranstaltung vor Ort entschieden haben. Die Diskussionen sind wieder so lebendig wie vor zwei Jahren, als wir uns zuletzt hier getroffen haben.

Sie haben heute Gäste aus 26 Ländern hier. Ist das das Maximum oder war das Festival früher noch größer?

Viel mehr geht ja nicht, denn es gibt ja kaum mehr Länder in Europa. Wir haben dieses Jahr wirklich alles hier, was in Europa Medien macht, – von Island bis Weißrussland und Ukraine. Es kann natürlich immer noch besser werden und wir hoffen, dass wir nach dem Ende von Corona wieder mehr Medienschaffende zusammenbringen.

Medienpreis - Prix Europa Auftakt der Jury-Gruppen zum Medienpreis Prix Europa im Bild: Jurryraum Quelle: Julius Frick

Passt der Standort Schiffbauergasse in Potsdam zu dem, was Sie hier machen?

Er ist perfekt dafür. Sie haben hier viel Freiraum und viele verschiedenen Gebäude. Das ist für uns sehr wichtig, denn wir werden an mindestens neun verschiedenen Orten gleichzeitig Vorführungen haben. Aber auch die Unterschiedlichkeit der Gebäude inspiriert. Hier gibt es Vielfalt – und wir sind selbst vielfältig. Es ist schön, nicht in einem abgeschlossenen Konferenzzentrum zu sein, sondern einem Ort, der lebendig ist, wo permanent Kultur entsteht. Wir kommen gerne hierher.

Vielfalt ist nicht nur ein Kernbegriff, der den Prix Europa bestimmt, er beherrscht derzeit auch die öffentliche Diskussion. Was macht für Sie Vielfalt aus?

Vielfalt ist alles, von arm bis reich, von Mann bis Frau, jede Art von sexueller Orientierung und jede Art von Identität. Vielfalt sind auch alle Länder Europas. Damit haben wir ja einmal angefangen, nämlich dieses Europa an einen Tisch zu bringen. Wir wollten zeigen: Nicht nur große Nationen wie Engländer, Franzosen oder Deutsche machen tolles Fernsehen, sondern jedes Land. Diese Diversität der Medienlandschaft war überhaupt der Grund dafür, dass wir den Prix Europa immer weiter entwickelt haben. Wir haben bei uns die Gleichberechtigung von Radio, Fernsehen und Online-Produktionen. Übliche Festivals haben nur eine Sparte, wir bringen das alles zusammen. Und natürlich geht es auch um den Spiegel der Diversität in unseren sich verändernden Gesellschaften. Jeder muss seine Stimme erheben können. Die Programme müssen über, mit und von allen, die in einer Gesellschaft leben, gemacht werden. Wir sind froh, dass unser Thema Vielfalt zumindest in den westlichen Ländern fast jeden gesellschaftlichen Bereich erreicht hat.

Es sind auch Medienschaffende aus Weißrussland hier. Dort ist es ja um die Vielfalt der Meinungen nicht gerade gut bestellt. Wie stemmen sich diese Journalisten und Künstler gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit?

Diese Kollegen liegen uns besonders am Herzen. Es sind Menschen mit Berufsverbot. Sie kommen auf abenteuerliche Weise über Polen, Ungarn und andere Länder bei uns an, weil sie an den Dialogen teilhaben wollen. Sie wollen sehen, was woanders passiert, und geben nicht auf. Ein Vollblutjournalist arbeitet weiter und findet Wege. Die Vielfalt der Ideen retten sie in ihren Köpfen und Herzen. Sie schreiben zum Beispiel noch Drehbücher, aber sie dürfen nicht publizieren. Diese Situation ist beschämend, denn es ist nur 1500 Kilometer von hier entfernt. Da muss Europa drauf schauen. Es gibt natürlich noch andere Länder, in denen es mit der Freiheit nicht gut bestellt ist. Bei uns war früher auch das ungarische Fernsehen Mitglied, das ist es jetzt nicht mehr. Aber es kommen natürlich noch Kollegen aus Ungarn. Die sind aber nicht mehr beim Fernsehen, sondern sind jetzt unabhängige Medienschaffende. Sicher bietet auch das Internet für viele eine Möglichkeit weiterzumachen, doch alle warten darauf, dass sich die Situation noch einmal ändert.

Am Freitag werden die begehrten PRIX EUROPA Trophäen in Potsdam vergeben. Quelle: Andreas Gehlhaar

Wie reagiert der Prix Europa auf diese zunehmende Einschränkung der Pressefreiheit?

Wir können nur immer wieder unsere Stimme erheben und darauf hinweisen, wie wichtig Pressefreiheit für den Erhalt der Demokratien ist. Die Presse- und Meinungsfreiheit bestimmt unser aller Leben überall in Europa. Wir vergeben deshalb ja auch seit vielem Jahren einen Preis für investigativen Journalismus. Der erste Preisträger war der türkische Journalist Can Dündar, der dieses Jahr auch mit einem Film im Wettbewerb vertreten ist und außerdem in der Jury sitzt. Er macht wie viele andere Journalisten weiter, zwar nicht in der Türkei, sondern hier in Deutschland. Und über solche Multiplikatoren machen wir Mut. Jeder, der hier abreist, reist mit dem Gefühl ab: Das was ich mache ist wichtig und lohnt sich. Und selbstverständlich beziehen wir mit den hier gezeigten Produktionen auch Stellung.

Es kommen ja nicht nur Angriffe von oben, sondern auch von unten. Der sogenannte Wutbürger hasst die Presse. Sind solche Menschen für die Meinungsfreiheit verloren?

Das ist eine große Frage. Ich bin ja sehr optimistisch und ganz sicher sind nicht alle verloren. Ich finde aber, wir müssen unglaublich aufpassen. Wir müssen den Dialog suchen und das ist schwierig. Ich hoffe aber, dass ein Teil dieser augenblicklichen Fragmentierung auch ein bisschen mit der Entfremdung durch Corona zu tun hat. Vielleicht ist das Gefühl, ein soziales Wesen mit Verantwortung für die anderen zu sein, ein bisschen verloren gegangen. Ich hoffe, dass mit der Möglichkeit, sich wieder direkt zu begegnen, eine kleine Wende passiert.

Diese Prozesse der Fragmentierung gab es aber schon lange vor Corona. Wie erklären Sie sich die Entwicklung?

Es hängt sicher auch damit zusammen, dass wir zu lange nicht aufgepasst haben, dass alle zu Wort kommen. Wenn Menschen das Gefühl haben, sie sind chancenlos und werden nicht gehört, dann reagieren sie. Wir haben offensichtlich zu spät gemerkt, dass sich nicht alle gesehen und gemeint fühlen. Insofern tragen wir alle eine Verantwortung. Davon schließe ich mich selbst überhaupt nicht aus.

Kommen diese Anliegen auf dem Festival hier zur Sprache?

Hier sind fast ausschließlich öffentlich-rechtlich arbeitende Medienschaffende. Sie alle sind sich der Wichtigkeit, dass jeder zu Wort kommen sollte, voll bewusst. In diesem Punkt sind sich die europäischen Medienschaffenden einig: Jeder muss eine Stimme in den Medien haben. Und wir müssen zusammen die Voraussetzung schaffen, damit der gesellschaftliche Diskurs sich nicht in kleine Nischen und Gruppen verliert.

Gibt es Inhalte, die das derzeitige Festival dominieren?

Der Finger wird auf alles gehalten, was nicht in Ordnung ist. Themen sind zum Beispiel Gewalt gegen Frauen und Kinder oder zunehmende Gewalt im Internet. Man denkt ja, wir hätten das mit den Frauenrechten ganz gut hinbekommen, aber leider ist das nicht so. Und auch innerhalb Europas ist man da noch sehr weit auseinander. Es gibt aber auch positive Entwicklungen, die sich auf dem Festival finden. Vor Jahren hatten wir im Zuge der Flüchtlingskrise unendlich viele Beiträge über Flüchtlinge. Aber sie wurden als anonyme Gruppe thematisiert. Thematisiert wurde auch die Unfähigkeit der Gesellschaft, auf die Krise zu reagieren. Inzwischen hat die Reflexion angefangen. Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal Filme, in denen Flüchtlinge ein Gesicht und eine Stimme bekommen. Es sind individuelle Menschen geworden. Es gibt da wunderbare Einreichungen. Es würde mich außerordentlich freuen, wenn vielleicht einer dieser Filme oder Radiobeiträge gewinnen würde und damit Menschen, die Unsägliches durchgemacht haben und hierher gezwungen wurden, in Europa eine Stimme bekommen würden.

Hier sind vor allem die Öffentlich-Rechtlichen. Hat diese Organisation medialen Schaffens überhaupt noch eine Zukunft?

Na, das hoffe ich doch sehr. Es ist doch von vielen erkannt worden, wie wichtig ein öffentlich-rechtliches Mediensystem für die Demokratie ist. Auch die Kollegen, die selbst nicht in den öffentlich-rechtlichen Anstalten angestellt sind, wollen alle den Fortbestand dieses Systems. Sie sind dessen Partner. Und die Anstalten selbst wiederum brauchen die freien Produzenten. Ich denke schon, dass es uns gemeinsam gelingen wird, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Europa nicht nur zu erhalten, sondern sogar zu stärken. Da müssen aber alle mit daran arbeiten.

Info: Die Preisverleihung am Freitag, 15.10, wird live von 20 bis 22 Uhr auf www.prixeuropa.eu gestreamt. Sonnabendfrüh ist sie ab 2.05 Uhr auf Tagesschau24 zu sehen.

Von Rüdiger Braun