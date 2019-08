Los Angeles

Vier Monate vor dem geplanten Kinostart stellt die Regisseurin Greta Gerwig (36, "Lady Bird") den ersten starbesetzten Trailer für das Schwestern-Drama "Little Women" vor. Meryl Streep, Saoirse Ronan, Timothee Chalamet, Emma Watson und Laura Dern sind in dem am Dienstag veröffentlichten Video zu sehen. Die Romanverfilmung nach dem Jugendbuchklassiker "Little Women" (deutscher Titel: Betty und ihre Schwestern) der amerikanischen Autorin Louisa May Alcott (1832 - 1888) soll Ende Dezember in den US-Kinos und Ende Januar in Deutschland anlaufen.

Es ist die Geschichte von vier Schwestern zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs mit ihren Träumen, Ambitionen und Romanzen. Saoirse Ronan spielt die kämpferische Jo, die ein Buch über das Leben der Geschwister schreiben will. In einer früheren Verfilmung von 1994 hatte Winona Ryder die Hauptrolle inne.

Gerwig machte 2018 mit der Regie von "Lady Bird" Furore. Die Tragikomödie gewann den Golden Globe als beste Filmkomödie und wurde für fünf Oscars nominiert, darunter als bester Film, für Regie und Hauptdarstellerin Ronan. Sie spielt darin eine rebellische Schülerin, die ihren Weg sucht.

dpa/RND